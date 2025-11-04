Εντυπωσιακή άνοδος για τη Nintendo - Αναθεώρηση προβλέψεων με ώθηση από τις πωλήσεις του Switch 2

Η Nintendo αύξησε την πρόβλεψή της για τις πωλήσεις της κονσόλας Switch 2 στο τρέχον οικονομικό έτος, καθώς αυξάνεται η δυναμική γύρω από τη νέα της ναυαρχίδα.

Σύμφωνα με το CNBC, ο ιαπωνικός γίγαντας των βιντεοπαιχνιδιών δήλωσε ότι πλέον αναμένει να πουλήσει 19 εκατομμύρια μονάδες του Switch στο οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 15 εκατομμύρια μονάδες.

Αποτελέσματα δευτέρου οικονομικού τριμήνου (λήξη 30 Σεπτεμβρίου) σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της LSEG:

Έσοδα: 527,2 δισ. γιεν (3,7 δισ. δολάρια) έναντι 461,76 δισ. γιεν που αναμένονταν.

Καθαρό κέρδος: 102,9 δισ. γιεν έναντι 63,6 δισ. γιεν που αναμένονταν.

Τα έσοδα αυξήθηκαν πάνω από 90% σε ετήσια βάση, ενώ τα κέρδη αυξήθηκαν περισσότερο από 270%.

Η Nintendo επωφελείται από ένα κύμα δυναμικής μετά την κυκλοφορία της τελευταίας της κονσόλας, του Switch 2, τον Ιούνιο, με τη μετοχή της να έχει αυξηθεί σχεδόν 40% φέτος.

Η εταιρεία δήλωσε ότι πούλησε 4,54 εκατομμύρια μονάδες του Switch 2 στο τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για μείωση σε σχέση με τη «μεγάλη ζήτηση που παρατηρήθηκε αμέσως μετά την κυκλοφορία του Nintendo Switch 2» κατά το πρώτο οικονομικό τρίμηνο, πρόσθεσε όμως ότι η «απόδοση παρέμεινε ισχυρή».

Συνολικά, η Nintendo έχει πουλήσει 10,36 εκατομμύρια μονάδες του Switch 2 από την κυκλοφορία του.

Τα παιχνίδια «Mario Kart World» και «Donkey Kong Bonanza» έχουν αποδειχθεί δύο από τα πιο δημοφιλή της Nintendo από την κυκλοφορία του Switch 2, βοηθώντας την εταιρεία να καταγράψει 11,95 εκατομμύρια μονάδες λογισμικού (παιχνιδιών) που πουλήθηκαν για την κονσόλα μέσα στο τρίμηνο.

Η αισιοδοξία της Nintendo γύρω από το Switch 2 ώθησε την εταιρεία να αυξήσει και άλλες οικονομικές της προβλέψεις. Η εταιρεία με έδρα το Κιότο δήλωσε ότι πλέον προβλέπει καθαρές πωλήσεις ύψους 2,25 τρισ. γιεν για το οικονομικό έτος, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 1,9 τρισ. γιεν. Παράλληλα, αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τα καθαρά κέρδη κατά σχεδόν 17%, στα 350 δισ. γιεν.

Νέα παιχνίδια στο επίκεντρο

Η αρχική κονσόλα Switch, που κυκλοφόρησε το 2017, έχει εξελιχθεί στη δεύτερη πιο εμπορική κονσόλα στην ιστορία της Nintendo μετά το Nintendo DS. Ο υβριδικός της χαρακτήρας – που επιτρέπει στους παίκτες να παίζουν τόσο στο σπίτι όσο και εν κινήσει – κέρδισε το κοινό.

Υπήρχαν ερωτήματα για το αν το Switch 2 θα διέφερε αρκετά από τον προκάτοχό του ώστε να προσελκύσει τους καταναλωτές. Μέχρι στιγμής, οι αρχικές πωλήσεις του Switch 2 φαίνεται να είναι ισχυρές για τη Nintendo. Οι επενδυτές θα αξιολογήσουν τώρα το τρέχον τρίμηνο και τη ζήτηση κατά τη κρίσιμη εορταστική περίοδο.

Η Nintendo κατάφερε να διατηρήσει τις πωλήσεις του αρχικού Switch για πολλά χρόνια χάρη σε παιχνίδια βασισμένα σε βασικά της franchise, όπως το Super Mario και το Pokémon, μια στρατηγική που επιδιώκει να επαναλάβει με το Switch 2.

Τον περασμένο μήνα, η Nintendo κυκλοφόρησε το «Pokémon Legends: Z-A» καθώς και ένα πακέτο που συνδυάζει το παιχνίδι με την κονσόλα Switch 2. Τα «Kirby Air Riders» και «Metroid Prime 4: Beyond» είναι επίσης προγραμματισμένα να κυκλοφορήσουν μέσα στο έτος.

«Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τη δυναμική των ήδη κυκλοφορημένων τίτλων και να παρουσιάζουμε συνεχώς νέους τίτλους ώστε να επεκτείνουμε τη βάση χρηστών της πλατφόρμας», ανέφερε η Nintendo στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της.