ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εντυπωσιακή άνοδος για τη Nintendo - Αναθεώρηση προβλέψεων με ώθηση από τις πωλήσεις του Switch 2
Επιχειρήσεις
11:11 - 04 Νοε 2025

Εντυπωσιακή άνοδος για τη Nintendo - Αναθεώρηση προβλέψεων με ώθηση από τις πωλήσεις του Switch 2

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Nintendo αύξησε την πρόβλεψή της για τις πωλήσεις της κονσόλας Switch 2 στο τρέχον οικονομικό έτος, καθώς αυξάνεται η δυναμική γύρω από τη νέα της ναυαρχίδα.

Σύμφωνα με το CNBC, ο ιαπωνικός γίγαντας των βιντεοπαιχνιδιών δήλωσε ότι πλέον αναμένει να πουλήσει 19 εκατομμύρια μονάδες του Switch στο οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 15 εκατομμύρια μονάδες.

Αποτελέσματα δευτέρου οικονομικού τριμήνου (λήξη 30 Σεπτεμβρίου) σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της LSEG:

  • Έσοδα: 527,2 δισ. γιεν (3,7 δισ. δολάρια) έναντι 461,76 δισ. γιεν που αναμένονταν.
  • Καθαρό κέρδος: 102,9 δισ. γιεν έναντι 63,6 δισ. γιεν που αναμένονταν.

Τα έσοδα αυξήθηκαν πάνω από 90% σε ετήσια βάση, ενώ τα κέρδη αυξήθηκαν περισσότερο από 270%.

Η Nintendo επωφελείται από ένα κύμα δυναμικής μετά την κυκλοφορία της τελευταίας της κονσόλας, του Switch 2, τον Ιούνιο, με τη μετοχή της να έχει αυξηθεί σχεδόν 40% φέτος.

Η εταιρεία δήλωσε ότι πούλησε 4,54 εκατομμύρια μονάδες του Switch 2 στο τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για μείωση σε σχέση με τη «μεγάλη ζήτηση που παρατηρήθηκε αμέσως μετά την κυκλοφορία του Nintendo Switch 2» κατά το πρώτο οικονομικό τρίμηνο, πρόσθεσε όμως ότι η «απόδοση παρέμεινε ισχυρή».

Συνολικά, η Nintendo έχει πουλήσει 10,36 εκατομμύρια μονάδες του Switch 2 από την κυκλοφορία του.

Τα παιχνίδια «Mario Kart World» και «Donkey Kong Bonanza» έχουν αποδειχθεί δύο από τα πιο δημοφιλή της Nintendo από την κυκλοφορία του Switch 2, βοηθώντας την εταιρεία να καταγράψει 11,95 εκατομμύρια μονάδες λογισμικού (παιχνιδιών) που πουλήθηκαν για την κονσόλα μέσα στο τρίμηνο.

Η αισιοδοξία της Nintendo γύρω από το Switch 2 ώθησε την εταιρεία να αυξήσει και άλλες οικονομικές της προβλέψεις. Η εταιρεία με έδρα το Κιότο δήλωσε ότι πλέον προβλέπει καθαρές πωλήσεις ύψους 2,25 τρισ. γιεν για το οικονομικό έτος, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 1,9 τρισ. γιεν. Παράλληλα, αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τα καθαρά κέρδη κατά σχεδόν 17%, στα 350 δισ. γιεν.

Νέα παιχνίδια στο επίκεντρο

Η αρχική κονσόλα Switch, που κυκλοφόρησε το 2017, έχει εξελιχθεί στη δεύτερη πιο εμπορική κονσόλα στην ιστορία της Nintendo μετά το Nintendo DS. Ο υβριδικός της χαρακτήρας – που επιτρέπει στους παίκτες να παίζουν τόσο στο σπίτι όσο και εν κινήσει – κέρδισε το κοινό.

Υπήρχαν ερωτήματα για το αν το Switch 2 θα διέφερε αρκετά από τον προκάτοχό του ώστε να προσελκύσει τους καταναλωτές. Μέχρι στιγμής, οι αρχικές πωλήσεις του Switch 2 φαίνεται να είναι ισχυρές για τη Nintendo. Οι επενδυτές θα αξιολογήσουν τώρα το τρέχον τρίμηνο και τη ζήτηση κατά τη κρίσιμη εορταστική περίοδο.

Η Nintendo κατάφερε να διατηρήσει τις πωλήσεις του αρχικού Switch για πολλά χρόνια χάρη σε παιχνίδια βασισμένα σε βασικά της franchise, όπως το Super Mario και το Pokémon, μια στρατηγική που επιδιώκει να επαναλάβει με το Switch 2.

Τον περασμένο μήνα, η Nintendo κυκλοφόρησε το «Pokémon Legends: Z-A» καθώς και ένα πακέτο που συνδυάζει το παιχνίδι με την κονσόλα Switch 2. Τα «Kirby Air Riders» και «Metroid Prime 4: Beyond» είναι επίσης προγραμματισμένα να κυκλοφορήσουν μέσα στο έτος.

«Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τη δυναμική των ήδη κυκλοφορημένων τίτλων και να παρουσιάζουμε συνεχώς νέους τίτλους ώστε να επεκτείνουμε τη βάση χρηστών της πλατφόρμας», ανέφερε η Nintendo στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2025 - 11:14
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα εποχή για το Shipping της Alpha Bank – Επικεφαλής ο Γιάννης Καραμανώλης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Νέα εποχή για το Shipping της Alpha Bank – Επικεφαλής ο Γιάννης Καραμανώλης

Υποχωρούν οι Ευρωαγορές μετά την θετική «πρεμιέρα» του Νοεμβρίου
Χρηματιστήρια

Υποχωρούν οι Ευρωαγορές μετά την θετική «πρεμιέρα» του Νοεμβρίου

Green Deal Greece 2025: έρχεται το «πράσινο» συνέδριο του ΤΕΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Green Deal Greece 2025: έρχεται το «πράσινο» συνέδριο του ΤΕΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ασταμάτητη η Nintendo – Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η νέα κονσόλα Switch 2
Επιχειρήσεις

Ασταμάτητη η Nintendo – Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η νέα κονσόλα Switch 2

Η Nintendo ποντάρει στο Switch 2 για ανάκαμψη κερδών
Επιχειρήσεις

Η Nintendo ποντάρει στο Switch 2 για ανάκαμψη κερδών

Περίπλοκο το τοπίο στον τομέα των βιντεοπαιχνιδιών στην ΕΕ!
Ειδήσεις

Περίπλοκο το τοπίο στον τομέα των βιντεοπαιχνιδιών στην ΕΕ!

Gamescom 2024: Το θετικό πρόσημο για την ελληνική αποστολή
Ειδήσεις

Gamescom 2024: Το θετικό πρόσημο για την ελληνική αποστολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε κατάσταση συναγερμού – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ