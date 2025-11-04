Νέα εποχή για το Shipping της Alpha Bank – Επικεφαλής ο Γιάννης Καραμανώλης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:59 - 04 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Alpha Bank ανακοινώνει πως ο Γιάννης Καραμανώλης, ένα στέλεχος με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη ναυτιλιακή τραπεζική, αναλαμβάνει Chief of Shipping. Με την κίνηση αυτή, η Τράπεζα επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δέσμευση για περαιτέρω σημαντική ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της ναυτιλίας με την προσφορά ενός ολοκληρωμένου φάσματος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η Alpha Bank διαδραματίζει διαχρονικά πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη της Ελληνικής ναυτιλίας, με ενεργές χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν τα $3,62 δισ.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Η ναυτιλία αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της εξωστρέφειας και της δημιουργικότητας της Ελλάδας. Για την Alpha Bank, ο συγκεκριμένος κλάδος συμβολίζει πολλά περισσότερα από έναν τομέα χρηματοδότησης· είναι ένας χώρος, στον οποίο η Τράπεζά μας έχει θεμελιώσει σχέσεις εμπιστοσύνης, συνέπειας και συνεργασίας με ανθρώπους που οδηγούν την ελληνική ναυτιλία στην παγκόσμια πρωτοπορία.

Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά τον Γιάννη στις επαγγελματικές ρίζες του. Με αυτόν στο τιμόνι του Shipping, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας για έμπρακτη στήριξη του κλάδου που πρεσβεύει το καλύτερο πρόσωπο της Ελλάδας στον κόσμο. Με τον ερχομό του Γιάννη ανεβάζουμε σημαντικά τη φιλοδοξία μας να ενισχύσουμε την παρουσία μας τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Κωνσταντίνο Σωτηρίου για τη μακρά και επιτυχημένη διαδρομή του στον τομέα του Shipping, καθώς και για τη σημαντική του συμβολή στην ενίσχυση των σχέσεων της Τράπεζας με την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα».

karamanolis b7215

Σύντομο βιογραφικό του Γιάννη Καραμανώλη

Ο Γιάννης Καραμανώλης γεννήθηκε το 1969. Είναι διπλωματούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κατέχει MSc in Transportation από το Cardiff University of Wales.

Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη ναυτιλιακή τραπεζική, με πολυετή και επιτυχημένη πορεία στη BNP Paribas με πιο πρόσφατο ρόλο ως Head of Origination of Transportation Europe, Middle East and Africa. Προηγουμένως, εργάστηκε σε διεθνείς τράπεζες με ισχυρή παρουσία στη ναυτιλία, όπως η Fortis Bank και η ABN AMRO Bank, όπου κατείχε ανώτερες θέσεις ευθύνης, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στην Alpha Bank.

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε κατάσταση συναγερμού – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

