Green Deal Greece 2025: έρχεται το «πράσινο» συνέδριο του ΤΕΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:40 - 04 Νοε 2025

Green Deal Greece 2025: έρχεται το «πράσινο» συνέδριο του ΤΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Με έμφαση σε ανταγωνιστικότητα, πράσινες επενδύσεις, ψηφιοποίηση, λειψυδρία, απόβλητα, δόμηση, και συγκοινωνιακές υποδομές για το κυκλοφοριακό στην Αττική, θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο «Green Deal Greece 2025», την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (αίθουσα Φάρος).

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με το economix.gr, συνδιοργανώνουν για 5η συνεχόμενη χρονιά το Συνέδριο «Green Deal Greece 2025», με τον τίτλο της φετινής χρονιάς να εστιάζει σε σύγχρονα ζητούμενα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα». Στόχος της διοργάνωσης, που έχει εξελιχθεί σε θεσμό και σημείο αναφοράς στα δημόσια πράγματα της χώρας μας, είναι να αποτελεί το σταθερό βήμα του δημόσιου διαλόγου ως προς τα επίκαιρα ζητήματα, τις προοπτικές και τις πιθανές λύσεις που διαφαίνονται στην πορεία για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, την Ανθεκτικότητα των υποδομών αλλά και των πόλεων και περιοχών συνολικά και της κοινωνίας σε ολόκληρη τη χώρα, σε συνδυασμό με τις συνέπειες που ανακύπτουν από την κλιματική κρίση, τις απειλές υγείας, την ενεργειακή μετάβαση και ασφάλεια, καθώς και το οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ενόψει του «Green Deal Greece 2025», ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Γιώργος Στασινός, δήλωσε ότι :

«Το ΤΕΕ αναδεικνύει, με συνέπεια, επιμονή και για χρόνια, το ζήτημα της Ανθεκτικότητας των υποδομών, του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, του ψηφιακού μετασχηματισμού. Στο Green Deal Greece 2025 έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αναλυτικά όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια αλλά κυρίως τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Είμαστε σε σημείο καμπής, όπου οι βεβαιότητες του παρελθόντος δεν ισχύουν, η αβεβαιότητα περισσεύει. Οφείλουμε να αναδείξουμε πως οι πολιτικές και τα έργα μπορούν να φέρουν αποτελέσματα ορατά στην κοινωνία, ώστε να βλέπουν οι πολίτες όφελος στη ζωή και την καθημερινότητά τους. Σε εύλογο χρόνο. Παρά τα προβλήματα, τις προκλήσεις, τις δυσκολίες, μπορούμε, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας μαζί, να βρούμε κοινούς τόπους, ώστε να προχωρήσει η χώρα μπροστά, εγκαίρως»

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των πολλών Υπουργείων και στις εργασίες του ολοήμερου Συνεδρίου θα δώσουν το «παρών» περισσότεροι από 60 διακεκριμένοι θεσμικοί ομιλητές μεταξύ των οποίων Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς της Κυβέρνησης, ανώτατα στελέχη Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι από τον επιχειρηματικό και τον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Ξεχωριστό σημείο στο φετινό συνέδριο αποτελεί η συζήτηση μεταξύ του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, του Προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου και του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού, με τον γνωστό δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά, πάνω στο αν η Ελλάδα είναι πραγματικά χώρα φιλική στις επενδύσεις. Ακόμη, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξειδικευμένες θεματικές συζητήσεις, με τη συμμετοχή σημαντικών θεσμικών εκπροσώπων και επαγγελματικών – επιχειρηματικών παραγόντων, που αφορούν τις δράσεις ψηφιοποίησης, τις επενδύσεις για αντιμετώπιση της λειψυδρίας, τη διαχείριση αποβλήτων, τα θέματα δόμησης και στέγασης αλλά και τις συγκοινωνιακές υποδομές για το κυκλοφοριακό στην Αττική.

Η συζήτηση στο Green Deal Greece 2025 θα καλύψει και φέτος ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, όπως οι απειλές και οι ευκαιρίες στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας, ο ρόλος των ΑΠΕ και της κυκλικής οικονομίας και η προστασία του περιβάλλοντος, οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι στις πράσινες χρηματοδοτήσεις, οι προκλήσεις των πράσινων αστικών αναπλάσεων και του πολεοδομικού σχεδιασμού, η στεγαστική κρίση σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές χρήσεις γης, η ψηφιοποίηση ολόκληρων τομέων της οικονομίας αλλά και των πόλεων σε συνδυασμό με την Τεχνητή Νοημοσύνη, το στοίχημα της ολοκλήρωσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και γενικότερα η επόμενη ημέρα των πράσινων, μπλε και ψηφιακών επενδύσεων.

Το συνέδριο στηρίζουν περισσότεροι από 50 δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και θα μεταδοθεί ζωντανά από τις ιστοσελίδες του ΤΕΕ, του economix,gr, του ΑΠΕ-ΜΠΕ και του συνεδρίου: https://greendealgreece25.economix.gr/

