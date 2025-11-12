tbi bank: Έκδοση ομολόγων σχεδόν €100 εκατ. εντός 2025
17:42 - 12 Νοε 2025

tbi bank: Έκδοση ομολόγων σχεδόν €100 εκατ. εντός 2025

Reporter.gr Newsroom
Την προηγούμενη εβδομάδα, η tbi bank ολοκλήρωσε με επιτυχία δημόσια έκδοση ομολόγου επιλέξιμου για MREL, συγκεντρώνοντας 60 εκατομμύρια ευρώ. Το ομόλογο έχει διάρκεια τριών ετών και δυνατότητα ανάκλησης μετά από δύο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η έκδοση προσέλκυσε ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον από επενδυτές, υπερκαλύπτοντας τον αρχικό στόχο που κυμαινόταν μεταξύ 30 και 40 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα αποδέχθηκε προσφορές μόνο με επιτόκιο έως 7,0%, ενώ η καθοδηγητική τιμή κυμαινόταν μεταξύ 6,5% και 7,5%. Οι επενδυτές που συμμετείχαν θα λάβουν σταθερό ετήσιο κουπόνι ύψους 7,0%. Νωρίτερα μέσα στο 2025, η tbi είχε ολοκληρώσει ακόμη μία έκδοση MREL ομολόγου αξίας 34 εκατ. ευρώ. Και τις δύο συναλλαγές διαχειρίστηκε εσωτερικά η ίδια η ομάδα της τράπεζας.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της tbi bank, Lukas Tursa, δήλωσε: «Εκτιμούμε ιδιαίτερα το ισχυρό ενδιαφέρον από ένα ευρύ φάσμα επενδυτών και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην τράπεζά μας. Η νέα αυτή έκδοση θα συμβάλει περαιτέρω στη συνεχή ανάπτυξή μας σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε — στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα».

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι η tbi bank έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον δραστήριους εκδότες ομολόγων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας πραγματοποιήσει πέντε δημόσιες εκδόσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Μόνο μέσα στο 2025, η τράπεζα άντλησε σχεδόν 100 εκατομμύρια ευρώ από τις αγορές, προσφέροντας στους επενδυτές ελκυστικά και ευέλικτα επενδυτικά προϊόντα, τόσο ως προς τη διάρκεια όσο και ως προς την απόδοση. Το νέο ομόλογο αναμένεται να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Σόφιας μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όπως και οι προηγούμενες εκδόσεις της.

Η tbi bank συγκαταλέγεται στις πιο δυναμικές «challenger banks» της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και αποτελεί περιφερειακό ηγέτη στις λύσεις εναλλακτικών πληρωμών και χρηματοδότησης. Δραστηριοποιείται σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Γερμανία και Λιθουανία, διευκολύνοντας πελάτες και εμπόρους να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσα από μια απλή και πλήρως ψηφιακή εμπειρία.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 13:56
