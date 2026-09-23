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Οι τράπεζες επιστρέφουν δυναμικά στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας - Το ελληνικό χαρτοφυλάκιο
Ναυτιλία
07:55 - 23 Σεπ 2026

Οι τράπεζες επιστρέφουν δυναμικά στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας - Το ελληνικό χαρτοφυλάκιο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Δυναμική επιστροφή στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας καταγράφουν οι ελληνικές τράπεζες, αυξάνοντας μέσα σε έναν χρόνο κατά 37% το χαρτοφυλάκιο των ναυτιλιακών τους δανείων, στα 23,6 δισ. δολάρια.

Η επίδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στο διεθνές περιβάλλον του ship finance. Το συνολικό ελληνικό χαρτοφυλάκιο ξεπερνά πλέον τα 21,4 δισ. δολάρια της BNP Paribas, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης μεταξύ των μεμονωμένων χρηματοδοτών.

Ακολουθούν η China Exim Bank με 18,5 δισ. δολάρια, η KfW IPEX-Bank με 15,3 δισ., η Crédit Agricole CIB με 15 δισ., η Société Générale με 12,3 δισ., η SMBC με 12,2 δισ. και η Korea Exim με 12 δισ. δολάρια.

Συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία της Petrofin για το τέλος του 2025, το ναυτιλιακό loan book των 40 μεγαλύτερων χρηματοδοτών παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 6%, από 283,6 δισ. σε 300,6 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της τραπεζικής χρηματοδότησης στη ναυτιλία.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό κέντρο της αγοράς, με περίπου 151 δισ. δολάρια, δηλαδή σχεδόν το ήμισυ του συνολικού χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, η Ασία κερδίζει έδαφος, με τις ιαπωνικές τράπεζες να αυξάνουν το μερίδιό τους από 22% σε 26%.

Η τάση αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τη ναυτιλία. Τα μεγάλα προγράμματα νεότευκτων, η ανανέωση του στόλου και κυρίως οι επενδύσεις που απαιτούνται για την ενεργειακή μετάβαση δημιουργούν ανάγκες χρηματοδότησης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ταυτόχρονα, η άνοδος του leasing, του private credit και άλλων εναλλακτικών πηγών κεφαλαίου δεν φαίνεται να περιορίζει τον ρόλο του παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού. Το 2025 το συνολικό loan book αυξήθηκε, ενώ κανένας από τους 40 μεγαλύτερους χρηματοδότες δεν εγκατέλειψε το ship finance.

Για την ελληνική ναυτιλία, η εξέλιξη έχει πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς συμπίπτει με έναν νέο κύκλο επενδύσεων και ανανέωσης του ελληνόκτητου στόλου και με την επανενεργοποίηση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος σε έναν κλάδο από τον οποίο είχε υποχωρήσει αισθητά στα χρόνια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

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