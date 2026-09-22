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Ευρωπαϊκά ομόλογα: Νέα άνοδος στις αποδόσεις – Γαλλία και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο
Ομόλογα
10:42 - 22 Σεπ 2026

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Νέα άνοδος στις αποδόσεις – Γαλλία και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Ανοδικά κινούνται οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν το γεωπολιτικό ρίσκο που συνδέεται με το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια στιγμή, η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου επαναφέρει τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις. Η εικόνα αυτή έρχεται μετά τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού που καταγράφηκε τη Δευτέρα, όταν η υποχώρηση του αργού και οι ενδείξεις για βελτίωση της προσφοράς πετρελαίου ενίσχυσαν τη ζήτηση για κρατικούς τίτλους.  

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς Bund διαμορφώνεται στο 3,454%, έχοντας υποχωρήσει αισθητά την προηγούμενη συνεδρίαση, από το 3,522% όπου βρισκόταν την Παρασκευή. Στις 15 Σεπτεμβρίου, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς είχε ανέλθει έως το 3,572%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Στη Γαλλία, η απόδοση του 10ετούς κρατικού τίτλου έκλεισε τη Δευτέρα στο 4,467%, έναντι 4,565% την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 10 μονάδων βάσης. Με βάση αυτά τα επίπεδα, η διαφορά απόδοσης έναντι του γερμανικού Bund διαμορφώνεται περίπου στις 101 μονάδες βάσης, παραμένοντας πάνω από το όριο των 100 μονάδων.

Το γαλλικό χρέος εξακολουθεί, ως εκ τούτου, να βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων. Την Παρασκευή, το spread μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας είχε ξεπεράσει για πρώτη φορά μετά την κρίση χρέους της Ευρωζώνης το 2012 τη μία ποσοστιαία μονάδα. Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της Γαλλίας, αλλά και της πολιτικής αβεβαιότητας ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Παράλληλα, η γαλλική κυβέρνηση επιχειρεί να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα μέσω περικοπών δαπανών ύψους 54 δισ. ευρώ.

Στην Ιταλία, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου κινείται στην περιοχή του 4,4%, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι πιθανές επιπτώσεις που θα έχει το υψηλότερο ενεργειακό κόστος στα δημόσια οικονομικά. Ο υπουργός Οικονομίας της χώρας, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, έχει προειδοποιήσει πρόσφατα ότι το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσεων.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία του ελληνικού 10ετούς, του οποίου η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,217%, σε επίπεδο χαμηλότερο τόσο από το αντίστοιχο γαλλικό όσο και από το ιταλικό ομόλογο. Έναντι του γερμανικού Bund, το ελληνικό spread διαμορφώνεται περίπου στις 76 μονάδες βάσης, ενώ η απόδοση του ελληνικού τίτλου είναι περίπου 25 μονάδες βάσης χαμηλότερη από εκείνη του γαλλικού.

Στη Βρετανία, οι αποδόσεις παραμένουν σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την Ευρωζώνη. Η απόδοση του 10ετούς gilt κινείται πάνω από το 5,2%, έχοντας το τελευταίο διάστημα ξεπεράσει ακόμη και το 5,4%, καθώς οι αγορές αξιολογούν εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας.

Η εικόνα της αγοράς την Τρίτη αντιστρέφει εν μέρει το ισχυρό ράλι των κρατικών ομολόγων που καταγράφηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Τη Δευτέρα, η απόδοση του γαλλικού 10ετούς υποχώρησε σχεδόν 10 μονάδες βάσης, ενώ σημαντική πτώση σημείωσαν τόσο η απόδοση του γερμανικού Bund όσο και εκείνη των βρετανικών gilts. Βασικός καταλύτης ήταν η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, η οποία περιόρισε προσωρινά τους φόβους για την εκδήλωση νέου πληθωριστικού σοκ.

Η επιστροφή, ωστόσο, του Brent πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι επαναφέρει μέρος των πιέσεων στις αγορές ομολόγων. Μια νέα κλιμάκωση της έντασης θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των ενεργειακών τιμών και, κατ’ επέκταση, να ενισχύσει τις προσδοκίες ότι τα ευρωπαϊκά επιτόκια θα διατηρηθούν σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η σύνδεση μεταξύ πετρελαίου, πληθωρισμού και επιτοκίων παραμένει έτσι βασικός παράγοντας για την πορεία των ευρωπαϊκών κρατικών τίτλων.

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