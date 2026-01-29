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Wizz Air: Θετικό δ τρίμηνο και αισιοδοξία για σταθερά έσοδα το 2026
Επιχειρήσεις
12:26 - 29 Ιαν 2026

Wizz Air: Θετικό δ τρίμηνο και αισιοδοξία για σταθερά έσοδα το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η Wizz Air Holdings εμφανίζεται πιο αισιόδοξη για τη διατήρηση των εσόδων σε σταθερά επίπεδα για το σύνολο της χρήσης, καθώς καταγράφει πρόοδο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στους κινητήρες που έχουν καθηλώσει μεγάλο μέρος του στόλου της.

Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου, που έληξε τον Δεκέμβριο, ανήλθαν σε σχεδόν 1,3 δισ. ευρώ (1,6 δισ. δολάρια), από 1,17 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις αναλυτών του Bloomberg για 1,25 δισ. ευρώ. Για το σύνολο της χρήσης, οι πωλήσεις αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητες σε ετήσια βάση, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για «χαμηλού μονοψήφιου ποσοστού» μείωση.

Ο διευθύνων σύμβουλος Γιόζεφ Βαράντι ανέφερε ότι η εταιρεία ανακάμπτει σταθερά από τις καθηλώσεις που σχετίζονται με τους κινητήρες και στοχεύει να έχει κατά μέσο όρο 20-25 αεροσκάφη εκτός λειτουργίας στη νέα οικονομική χρήση, σε σχέση με προηγούμενη εκτίμηση για 25-30 αεροσκάφη το 2027.

Τα προβλήματα συντήρησης στους κινητήρες της Pratt & Whitney έχουν αναγκάσει τη Wizz να καθηλώσει μέρος του στόλου της, που αποτελείται αποκλειστικά από αεροσκάφη Airbus από το 2023. Αυτή η κατάσταση οδήγησε επίσης στην αποχώρηση της εταιρείας από τη Μέση Ανατολή πέρυσι.

Για να περιορίσει τις επιπτώσεις, η Wizz μείωσε τον Νοέμβριο τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της χωρητικότητας, προβλέποντας αύξηση 10% για τη χρήση 2026, αντί για 20% που είχε προβλεφθεί τον Ιούνιο. Ο συντελεστής πληρότητας για το σύνολο της χρήσης αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητος, αντί για αύξηση περίπου 1% που είχε προβλεφθεί τον Νοέμβριο.

Η μετοχή της Wizz έχει ενισχυθεί κατά 4% από την αρχή του έτους, σε αντίθεση με τις ανταγωνίστριες χαμηλού κόστους Ryanair και EasyJet, των οποίων οι μετοχές έχουν υποχωρήσει κατά 4% και 7% αντίστοιχα. Η Ryanair έδωσε πρόσφατα επιφυλακτικό τόνο για τον κλάδο, με τις ετήσιες προβλέψεις της να απογοητεύουν τους επενδυτές.

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