Fourlis: Αύξηση 7,6% των πωλήσεων στα €284 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο

Ο Όμιλος Fourlis κατέγραψε αύξηση 7,6% στις πωλήσεις του κατά το α’ εξάμηνο του 2026, οι οποίες ανήλθαν σε 284,0 εκατ. ευρώ, με την επίδοση να ενισχύεται τόσο από τη θετική συγκρίσιμη ανάπτυξη (like-for-like) όσο και από τη διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων.

Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά με ταχύτερους ρυθμούς στην εφαρμογή του προγράμματος λειτουργικού μετασχηματισμού, επιδιώκοντας να διαμορφώσει ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό λειτουργικό μοντέλο. Οι σχετικές παρεμβάσεις αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικά επαναλαμβανόμενα οφέλη από το 2027 και μετά.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί επίσης η πώληση της συμμετοχής του Ομίλου στο Sofia South Ring Mall, η οποία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του καθαρού δανεισμού και να αποφέρει καθαρό κέρδος 9,3 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα έχει θετική επίδραση στα κέρδη προ φόρων του Ομίλου για το σύνολο του 2026.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 132,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,9%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 46,7%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στο μείγμα των προϊόντων, στη δυναμική των επιμέρους κατηγοριών, στην καλύτερη διαχείριση και εξορθολογισμό των αποθεμάτων, καθώς και στις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, το EBITDA ανήλθε σε 27,7 εκατ. ευρώ, έναντι 30,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, ενώ το EBIT διαμορφώθηκε σε ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ, από κέρδη 6,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η εξέλιξη της κερδοφορίας επηρεάστηκε από την εποχικότητα της δραστηριότητας, τις πληθωριστικές πιέσεις που επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος, τις δύσκολες συνθήκες στην αγορά και το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ρουμανίας, αλλά και από τα προγραμματισμένα έξοδα που συνδέονται με την έναρξη και τη σταδιακή ανάπτυξη των στρατηγικών επενδύσεων. Επιπλέον, επιβάρυνση προήλθε από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες που σχετίζονται με τον εξορθολογισμό του δικτύου.

Η συνεισφορά των συγγενών εταιρειών ανήλθε σε 12,8 εκατ. ευρώ, με τις Trade Estates και SSRM να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες στήριξης.

Επενδύσεις και επιστροφές στους μετόχους

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 12 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 4,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν την επέκταση του δικτύου, 2,5 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ 2,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν επενδύσεις για το Κέντρο Διανομής της InterIKEA.

Τον Ιούλιο του 2026 ο Όμιλος προχώρησε στην καταβολή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025.

Τον ίδιο μήνα ξεκίνησε και η εφαρμογή του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο προβλέπει την απόκτηση έως και 2.556.774 ιδίων μετοχών, αριθμός που αντιστοιχεί στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη λειτουργική κερδοφορία, πέραν της εποχικότητας και των πληθωριστικών πιέσεων στο λειτουργικό κόστος, σημαντική επίδραση είχε το απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον στη Ρουμανία. Παράλληλα, η κερδοφορία επιβαρύνθηκε από τα προγραμματισμένα κόστη εκκίνησης και ανάπτυξης των στρατηγικών επενδύσεων, καθώς και από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τον εξορθολογισμό του δικτύου Αθλητικών Ειδών στη Ρουμανία.

Κατά το πρώτο εξάμηνο αναγνωρίστηκαν μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ για το σύνολο του 2026 οι συνολικές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 10,7 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι δράσεις του προγράμματος μετασχηματισμού εκτιμάται ότι θα δημιουργούν επαναλαμβανόμενα ετήσια οφέλη άνω των 9 εκατ. ευρώ από το 2027 και μετά.

Η πώληση του Sofia South Ring Mall

Στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο είναι η πώληση του 50% της έμμεσης συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall (SSRM), έναντι τιμήματος 49,35 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή αναμένεται να αποφέρει καθαρό κέρδος 9,3 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου για το 2026. Τα κεφάλαια που θα προκύψουν από την πώληση προβλέπεται να κατευθυνθούν κατά κύριο λόγο στη μείωση του καθαρού δανεισμού.

Οικιακός εξοπλισμός και έπιπλα – IKEA

Ο κλάδος Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων, στον οποίο εντάσσονται τα καταστήματα IKEA, παρουσίασε πωλήσεις 172,9 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας άνοδο 3,7% έναντι των 166,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Η ανάπτυξη προήλθε από τη θετική συγκρίσιμη επίδοση (like-for-like), την αύξηση του μεριδίου αγοράς και τη διεύρυνση του δικτύου IKEA. Ο κλάδος εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων με τις καλύτερες επιδόσεις στο διεθνές δίκτυο της IKEA.

Το μικτό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 46,7%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία επηρεάστηκε από την εξομάλυνση του μικτού περιθωρίου, αλλά και από τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος προσωπικού, μισθωμάτων, μεταφορών και αποθήκευσης, καθώς και από το ενεργειακό κόστος.

Το νέο Κέντρο Διανομής της InterIKEA έχει πλέον ολοκληρωθεί και από τον Ιούλιο του 2026 βρίσκεται σε φάση έναρξης λειτουργίας, με τη δραστηριότητά του να αναμένεται να αυξάνεται σταδιακά κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Τον Απρίλιο του 2026, το Pick Up & Order Point της IKEA στη Ρόδο μετατράπηκε σε πλήρες κατάστημα IKEA, επιφάνειας 2.700 τ.μ., ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη νέων καταστημάτων νέας γενιάς, με επιφάνεια περίπου 2.000 τ.μ.

Το επόμενο flagship κατάστημα IKEA προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο The Ellinikon το 2029. Στο πλαίσιο, πάντως, του εξορθολογισμού του δικτύου, το κατάστημα IKEA στον Πειραιά διέκοψε τη λειτουργία του στις 22 Αυγούστου 2026.

Αθλητικά είδη – INTERSPORT και Foot Locker

Ο κλάδος Αθλητικών Ειδών, που περιλαμβάνει τις INTERSPORT και Foot Locker, σημείωσε πωλήσεις 109,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,2% σε ετήσια βάση, από 95,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025.

Η αύξηση στηρίχθηκε κυρίως στην επέκταση του δικτύου της Foot Locker και στη διατήρηση της ζήτησης σε υψηλά επίπεδα στις περισσότερες αγορές. Εξαιρουμένης της Ρουμανίας, ο κλάδος εμφάνισε θετική like-for-like ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση των μεριδίων αγοράς.

Η Foot Locker διεύρυνε το δίκτυό της με επτά νέα καταστήματα, ενώ το κατάστημα στην Ερμού μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στην ίδια οδό, υιοθετώντας το «Reimagined» concept.

Παράλληλα, στην Ελλάδα προστέθηκε ένα νέο κατάστημα INTERSPORT, ενώ στη Ρουμανία δύο καταστήματα INTERSPORT έκλεισαν στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτιστοποίησης του δικτύου.

Η κερδοφορία του κλάδου επηρεάστηκε από τις δαπάνες για την ανάπτυξη του δικτύου Foot Locker, τη χαμηλότερη επίδοση στη Ρουμανία, την αυξημένη προωθητική δραστηριότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, τις ενέργειες βελτιστοποίησης των αποθεμάτων και τις πληθωριστικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος.

Υγεία και ευεξία – Holland & Barrett

Οι πωλήσεις του κλάδου Υγείας & Ευεξίας, που δραστηριοποιείται μέσω της Holland & Barrett, ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,3% από 1,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025.

Η επίδοση ενισχύθηκε από τη θετική like-for-like ανάπτυξη, την υψηλή πιστότητα των πελατών και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για ζητήματα υγείας, πρόληψης και ευεξίας.

Η κερδοφορία του κλάδου εξακολουθεί να επηρεάζεται από το υφιστάμενο μέγεθος του δικτύου, καθώς και από τη μετάβαση σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα είναι περισσότερο επεκτάσιμο και αποδοτικό μέσω του φαρμακευτικού καναλιού.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο Όμιλος βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής της οριστικής Σύμβασης Κάλυψης (Subscription Agreement) με τους μετόχους της DrP Group. Η συμφωνία αποσκοπεί στην επέκταση της παρουσίας του brand μέσω ευέλικτων μοντέλων μέσα στα φαρμακεία, όπως τα shop-in-shop σημεία και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για την προβολή και πώληση των προϊόντων.

Η πορεία των πωλήσεων το 2026

Η θετική εμπορική εικόνα του Ομίλου συνεχίστηκε και στους πρώτους οκτώ μήνες του 2026. Μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2026, οι συνολικές πωλήσεις καταγράφουν αύξηση περίπου 6%.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του κλάδου Οικιακού Εξοπλισμού & Επίπλων ενισχύθηκαν κατά περίπου 2%, ενώ εκείνες του κλάδου Αθλητικών Ειδών αυξήθηκαν κατά περίπου 12%.

Η διοίκηση εξακολουθεί να δίνει έμφαση στην πειθαρχημένη υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδιασμού, στον αυστηρό έλεγχο των λειτουργικών δαπανών και στη διατήρηση της εμπορικής δυναμικής, παρά τις μεταβαλλόμενες μακροοικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες.

Επιβεβαίωση των στόχων για το 2026

Ο Όμιλος Fourlis επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις του για το σύνολο του 2026, προβλέποντας πωλήσεις περίπου 645 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 8,6%.

Παράλληλα, αναμένει περιθώριο μικτού κέρδους περίπου 46,5% και EBIT μεταξύ 15 και 17 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο EBIT να εκτιμάται μεταξύ 2,3% και 2,6%.

Η πρόβλεψη για το EBIT περιλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες μετασχηματισμού και αναδιοργάνωσης ύψους 10,7 εκατ. ευρώ. Η δραστηριότητα στη Ρουμανία παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας πίεσης για τα αποτελέσματα του Ομίλου, με την επίδρασή της για το σύνολο του 2026 να υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ, όπως είχε επισημανθεί και κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2026.

Ο Γιάννης Βασιλάκος, CEO του Ομίλου Fourlis, δήλωσε: «Το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη θετική εμπορική πορεία του Ομίλου, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 7,6%, χάρη στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς, την ανθεκτική πορεία στις περισσότερες αγορές μας και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του δικτύου μας. Η κερδοφορία επηρεάστηκε από τις πληθωριστικές πιέσεις και το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον στη Ρουμανία. Αντιμετωπίζουμε τις πιέσεις αυτές με αυστηρό έλεγχο του κόστους και επιταχύνουμε τις ενέργειες για τον εξορθολογισμό του δικτύου, την κεντρικοποίηση λειτουργιών και την ανάπτυξη της εναίας πλατφόρμας λιανικής. Οι ενέργειες αυτές επιβαρύνουν το 2026 με έκτακτα κόστη, αλλά αναμένεται να αποφέρουν ετήσια επαναλαμβανόμενα οφέλη άνω των €9 εκ. από το 2027 και μετά, δημιουργώντας έναν πιο αποδοτικό και ευέλικτο Όμιλο. Επιβεβαιώνουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2026 και παραμένουμε προσηλωμένοι στην αποτελεσματική εκτέλεση του σχεδιασμού μας, στον έλεγχο του κόστους και στη διατήρηση της εμπορικής δυναμικής των δραστηριοτήτων μας. Παράλληλα, η πώληση της συμμετοχής μας στο Sofia South Ring Mall ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική μας εστίαση και τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία, καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε την πλατφόρμα για βελτιωμένη επεκτασιμότητα και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.»