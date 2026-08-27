Allwyn: «Άλμα» 27% στα έσοδα του β' τριμήνου – Προσαρμοσμένα EBITDA στα €458 εκατ.

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε η Allwyn κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά και μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου. Η επίδοση στηρίχθηκε κυρίως στη θετική πορεία των δραστηριοτήτων στην ηπειρωτική Ευρώπη, στην ταχεία ανάπτυξη του ψηφιακού καναλιού και στην ενσωμάτωση της PrizePicks, αντισταθμίζοντας τις πιέσεις που προκάλεσε η αυξημένη φορολογία στα τυχερά παιχνίδια στην Αυστρία.

Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,246 δισ. ευρώ, έναντι 979 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Ακόμη υψηλότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης των προσαρμοσμένων EBITDA, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 29%, στα 458 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 36,8%, από 36,3% ένα χρόνο νωρίτερα.

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις, η διοίκηση δεν προχώρησε σε αλλαγή των εκτιμήσεών της για το σύνολο της χρήσης. Για το 2026 εξακολουθεί να προβλέπει αύξηση των καθαρών εσόδων κατά περίπου 25%-30%, ενώ το περιθώριο των προσαρμοσμένων EBITDA αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 37%.

Σημαντική ενίσχυση της καθαρής κερδοφορίας

Η βελτίωση ήταν εμφανής και στα κατώτερα επίπεδα της κατάστασης αποτελεσμάτων. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 16%, στα 284 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 239 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 35%.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών που αποδίδονται στους μετόχους της Allwyn. Διαμορφώθηκαν στα 188 εκατ. ευρώ, έναντι 96 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 96%, σχεδόν δηλαδή διπλασιασμό. Παράλληλα, τα λειτουργικά EBITDA αυξήθηκαν κατά 23%, στα 361 εκατ. ευρώ.

Σε οργανική βάση, η ανάπτυξη ήταν πιο συγκρατημένη. Εάν εξαιρεθεί η συνεισφορά της PrizePicks και ληφθεί υπόψη η επίδραση της υψηλότερης φορολογίας στα τυχερά παιχνίδια στην Αυστρία, τα καθαρά έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση.

Το online gaming εξελίσσεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η πορεία των ψηφιακών δραστηριοτήτων. Τα καθαρά έσοδα από online gaming αυξήθηκαν κατά 81%, στα 596 εκατ. ευρώ από 330 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Ως αποτέλεσμα, το online αντιπροσωπεύει πλέον το 52% των συνολικών καθαρών εσόδων από gaming, έναντι 37% πέρυσι.

Στην ηπειρωτική Ευρώπη, τα online έσοδα από gaming αυξήθηκαν κατά 18%, φτάνοντας τα 243 εκατ. ευρώ, με το ψηφιακό κανάλι να αντιστοιχεί πλέον στο 35% των συνολικών καθαρών εσόδων gaming της περιοχής.

Σε επίπεδο επιμέρους δραστηριοτήτων, το iGaming αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της ανόδου, με τα έσοδά του να αυξάνονται κατά 24%. Παράλληλα, τα έσοδα από το Sports Betting ενισχύθηκαν κατά 12%, με τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 να λειτουργεί υποστηρικτικά.

Αντίθετα, τα έσοδα από τις λοταρίες υποχώρησαν κατά 2% σε επίπεδο ομίλου. Η πτώση αποδίδεται κυρίως στην ιδιαίτερα υψηλή περσινή βάση σύγκρισης, όταν αρκετές αγορές είχαν ευνοηθεί από μεγάλους κύκλους jackpot.

Ελλάδα και Κύπρος στη θετική πορεία της ηπειρωτικής Ευρώπης

Στην ηπειρωτική Ευρώπη, όπου περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες της Allwyn σε Ελλάδα και Κύπρο, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4%, στα 731 εκατ. ευρώ.

Εάν εξαιρεθεί η επίδραση της αύξησης της φορολογίας στα τυχερά παιχνίδια στην Αυστρία, η υποκείμενη ανάπτυξη της περιοχής ανέρχεται σε 6%.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA, ωστόσο, μειώθηκαν κατά 3%, στα 293 εκατ. ευρώ. Η υποχώρηση συνδέεται κυρίως με το αυξημένο φορολογικό βάρος στην Αυστρία, αλλά και με τις υψηλότερες αποσβέσεις που σχετίζονται με τη νέα άδεια της LottoItalia. Χωρίς αυτές τις δύο επιβαρύνσεις, τα EBITDA της περιοχής θα είχαν αυξηθεί κατά 4%.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι και στις τρεις μεγαλύτερες αγορές της ηπειρωτικής Ευρώπης καταγράφηκε υποκείμενη αύξηση των EBITDA, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα και την Κύπρο, παρά την άνοδο των δαπανών marketing, μέρος των οποίων συνδέθηκε με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η PrizePicks ενισχύει σημαντικά τη Βόρεια Αμερική

Σημαντική συμβολή στα συνολικά μεγέθη είχε η PrizePicks, η οποία ενοποιείται στα οικονομικά αποτελέσματα της Allwyn από τις 16 Ιανουαρίου 2026, γεγονός που επηρεάζει και τη σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

Η δραστηριότητα στη Βόρεια Αμερική απέφερε κατά το δεύτερο τρίμηνο καθαρά έσοδα 294 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 104 εκατ. ευρώ.

Η PrizePicks ενίσχυσε σημαντικά τις επενδύσεις για την προσέλκυση νέων πελατών ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιδιώκοντας να εισέλθει στην επόμενη σεζόν του NFL με διευρυμένη βάση παικτών.

Ισχυρή ανάκαμψη στη Βρετανία

Θετική ήταν και η εικόνα της Allwyn στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ολοκληρώθηκε ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της National Lottery.

Τα καθαρά έσοδα της δραστηριότητας ανήλθαν σε 236 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν εντυπωσιακά, στα 23 εκατ. ευρώ, από μόλις 6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Η σημαντική βελτίωση της βρετανικής κερδοφορίας αποτέλεσε έναν ακόμη παράγοντα που ενίσχυσε τη συνολική επίδοση του ομίλου.

Εκτόξευση του free cash flow στα €398 εκατ.

Ισχυρή ήταν και η εικόνα των ταμειακών ροών. Το free cash flow εκτινάχθηκε στα 398 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 23 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Την ίδια περίοδο, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιορίστηκαν κατά 39%, στα 38 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με την ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού της δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο καθαρός δανεισμός, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων, διαμορφώθηκε στα 6,658 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, ενώ ο δείκτης καθαρού χρέους προς προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθε σε 3,5 φορές.

Στις σημαντικότερες χρηματοδοτικές εκροές περιλαμβάνονται τα 465 εκατ. ευρώ για τη LottoItalia, καθώς και προκαταβολή 80 εκατ. ευρώ για τη νέα 12ετή άδεια των Ελληνικών Λαχείων.

Ενδιάμεσο μέρισμα €0,20 και επαναγορά μετοχών €150 εκατ.

Στο πλαίσιο της πολιτικής επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους, η Allwyn ανακοίνωσε ενδιάμεση διανομή 0,20 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2026. Η πληρωμή προγραμματίζεται για τις 12 Νοεμβρίου και εντάσσεται στη δέσμευση του ομίλου για ελάχιστη ετήσια διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή.

Παράλληλα, συνεχίζεται το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών συνολικού ύψους έως 150 εκατ. ευρώ. Μέχρι τις 21 Αυγούστου είχαν αποκτηθεί περίπου 6,54 εκατ. μετοχές, έναντι συνολικού τιμήματος 89 εκατ. ευρώ.

Χβάταλ: Ισχυρή ανάπτυξη και επιβεβαίωση των στόχων για το 2026

Ο διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, Ρόμπερτ Χβάταλ, υπογράμμισε ότι η ισχυρή πορεία του πρώτου τριμήνου συνεχίστηκε και στο δεύτερο, με τα καθαρά έσοδα να αυξάνονται κατά 27% και τα προσαρμοσμένα EBITDA κατά 29%.

Όπως ανέφερε, η επίδοση αντανακλά την επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής του ομίλου, με την ηπειρωτική Ευρώπη, την PrizePicks, το ψηφιακό κανάλι, το Sports Betting και το iGaming να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξης.

Σε οργανική βάση, και μετά την προσαρμογή για την αυξημένη φορολογία στην Αυστρία, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, παρά την ισχυρή βάση σύγκρισης του προηγούμενου έτους. Η ανάπτυξη, σύμφωνα με τον CEO, στηρίχθηκε κυρίως στη συνεχιζόμενη διεύρυνση του ψηφιακού καναλιού και στις επιδόσεις του Sports Betting και του iGaming, ενώ η ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού της National Lottery συνέβαλε στην ανάκαμψη της κερδοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Χβάταλ στάθηκε επίσης στις νέες πρωτοβουλίες που υλοποιεί ο όμιλος σε επίπεδο προϊόντων. Μεταξύ άλλων, η Allwyn προχώρησε στην εισαγωγή ή αναβάθμιση παιχνιδιών κληρώσεων σε Αυστρία, Τσεχία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στη Βόρεια Αμερική η PrizePicks διευρύνει την πλατφόρμα της, προσθέτοντας νέες δυνατότητες συνδυασμού επιλογών για τους παίκτες.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν τα τελευταία στάδια της συνένωσης της Allwyn International με τον ΟΠΑΠ, ενώ μετά τη λήξη του δεύτερου τριμήνου συμφωνήθηκε η αύξηση της συμμετοχής της Allwyn στη γερμανική Next Lotto στο 65%, με αποτέλεσμα να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας.

Ο CEO αναφέρθηκε ακόμη στην ενδιάμεση διανομή των 0,20 ευρώ ανά μετοχή, σημειώνοντας ότι μαζί με το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών οι συνολικές επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους για το ημερολογιακό έτος 2026 ανέρχονται σε 1,19 ευρώ ανά μετοχή.

Κλείνοντας, ο Χβάταλ τόνισε ότι η πορεία των δραστηριοτήτων παραμένει ευθυγραμμισμένη με τις αρχικές προσδοκίες της διοίκησης και, ως εκ τούτου, η Allwyn επαναβεβαιώνει τις προβλέψεις της για το σύνολο του 2026, διατηρώντας τον στόχο για βιώσιμη ανάπτυξη, ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.