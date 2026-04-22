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Η T-Mobile και η Deutsche Telekom εξετάζουν κολοσσιαία συνένωση
Επιχειρήσεις
06:39 - 22 Απρ 2026

Η T-Mobile και η Deutsche Telekom εξετάζουν κολοσσιαία συνένωση

Reporter.gr Newsroom
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Η T-Mobile US και ο βασικός της μέτοχος, η γερμανική Deutsche Telekom, συζητούν το ενδεχόμενο συνένωσης για τη δημιουργία ενός πιο «συμμαζεμένου» τηλεπικοινωνιακού κολοσσού, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι λεπτομέρειες

Η Deutsche Telekom είναι ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος της T-Mobile, με ποσοστό λίγο πάνω από 50%.

Η Deutsche Telekom εξετάζει τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας συμμετοχών (holding), η οποία θα υποβάλει προσφορά εξαγοράς μετοχών τόσο της Deutsche Telekom όσο και της T-Mobile, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Το αποτέλεσμα θα ήταν ένας ενιαίος όμιλος που θα ελέγχει τις δραστηριότητες και των δύο εταιρειών, ο οποίος θα μπορούσε ενδεχομένως να εισαχθεί στο χρηματιστήριο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.

Μια συμφωνία απέχει πολύ από το να οριστικοποιηθεί και οι συνομιλίες ενδέχεται να καταρρεύσουν, προειδοποίησαν ορισμένες πηγές. Το Bloomberg είχε μεταδώσει νωρίτερα την Τρίτη την πιθανότητα αυτής της συνεργασίας.

Το πλαίσιο

Η χρηματιστηριακή αξία της T-Mobile, περίπου 215 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη της Deutsche Telekom, που ανέρχεται περίπου στα 166 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι δύο εταιρείες έχουν συζητήσει κατά καιρούς μια πιθανή συνένωση τα τελευταία χρόνια, αλλά ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους θεωρούν ότι τώρα είναι μια κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσει κάτι τέτοιο, υπό την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία θεωρείται ευνοϊκή για μεγάλες συμφωνίες, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Οποιαδήποτε συμφωνία πιθανότατα θα χρειαστεί την έγκριση τόσο της γερμανικής όσο και της αμερικανικής κυβέρνησης, κάτι που θα μπορούσε να δυσκολέψει την ολοκλήρωσή της. (Η γερμανική κυβέρνηση και η κρατική τράπεζα KfW κατέχουν μαζί λίγο λιγότερο από το 30% της Deutsche Telekom.)

Η Deutsche Telekom έχει αυξήσει σταδιακά το ποσοστό της στην T-Mobile τα τελευταία χρόνια, ενώ ο Srini Gopalan, πρώην στέλεχος της Deutsche Telekom, ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της T-Mobile στα τέλη του περασμένου έτους.

Διαδέχθηκε τον Mike Sievert, ο οποίος ηγήθηκε της T-Mobile από τη συγχώνευσή της το 2020 με την ανταγωνίστρια Sprint, μετατρέποντας την εταιρεία από «value brand» στον πιο πολύτιμο πάροχο ασύρματων υπηρεσιών στη χώρα.

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