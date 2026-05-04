ifo: Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δυσκολεύεται να βγει από την κρίση

Το επιχειρηματικό κλίμα στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία επιδεινώθηκε τον Απρίλιο, με τον σχετικό δείκτη του ινστιτούτου ifo να υποχωρεί στις -23,8 μονάδες από -19,0 τον Μάρτιο.

Παρότι οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάστασή τους ως ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, εμφανίζονται αισθητά πιο απαισιόδοξες για τους επόμενους μήνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι προσδοκίες υποχώρησαν στις -30,7 μονάδες, από -15,3 τον Μάρτιο. «Η κρίση στο Ιράν ασκεί επιπλέον πίεση σε έναν ήδη αποδυναμωμένο κλάδο», σημειώνει η αναλύτρια του ινστιτούτου, Anita Wölfl.

Τα πρώτα σημάδια ελλείψεων σε πρώτες ύλες αρχίζουν να γίνονται ορατά. Τον Απρίλιο, το 9,3% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι αντιμετωπίζει έλλειψη βασικών ενδιάμεσων προϊόντων, έναντι περίπου 1% τον Μάρτιο. «Η κρίση στο Ιράν επηρεάζει, μεταξύ άλλων, την παραγωγή και τον εφοδιασμό με ήλιο», εξηγεί η Wölfl, αναφερόμενη στο αδρανές αυτό αέριο που είναι κρίσιμο για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Το ήλιο χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή μικροτσίπ, στους αερόσακους, στην κατεργασία μετάλλων και στον εντοπισμό διαρροών σε μπαταρίες.

Σύμφωνα με τη German Mineral Resources Agency, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει περίπου το 40% των αναγκών της σε ήλιο από το Κατάρ, ενώ οι εναλλακτικές πηγές εισαγωγής είναι περιορισμένες.

Παράλληλα, οι έμμεσες επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν εντείνουν την απαισιοδοξία: η γενικότερη αβεβαιότητα μεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυξάνεται. Σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές ενέργειας, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μειωμένη διάθεση για αγορά νέων αυτοκινήτων.