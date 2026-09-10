Σε Telekom μετονομάζονται τα καταστήματα COSMOTE - Οι «πράσινες» λειτουργίες

Στη νέα εποχή Telekom μπαίνουν και τα καταστήματα του Ομίλου ΟΤΕ ακολουθώντας τη μετάβαση της εμπορικής μάρκας COSMOTE TELEKOM σε Telekom.

Με νέα εικόνα και ανανεωμένη αισθητική, - με βάση σχετική ανακοίνωση - , τα 111 καταστήματα Telekom, σε όλη την Ελλάδα, αποπνέουν τη δύναμη, την καινοτομία και την τεχνολογική πρωτοπορία ενός παγκόσμιου τηλεπικοινωνιακού ομίλου, προσφέροντας στους επισκέπτες τους ακόμα μεγαλύτερη αξία μέσα από μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, με πλήρη συμβουλευτική και τεχνολογική υποστήριξη.

«Με νέα σήμανση, και εξωτερικά και εσωτερικά, τα καταστήματα αποκτούν την χαρακτηριστική πλέον magenta όψη. Τα καταστήματα Telekom υποδέχονται τον πελάτη σε οικείους χώρους, σχεδιασμένους με μοντέρνα αρχιτεκτονική και καινοτόμα υλικά. Διαθέτουν θεματικές ζώνες (σε κινητή, σταθερή, internet, οπτικές ίνες, τηλεόραση, smart home κ.ά.) που διευκολύνουν την περιήγηση του πελάτη στον χώρο, με πολλά live demos και ψηφιακές οθόνες που τα κάνουν πιο διαδραστικά. Μέσα από μια πιο ξεκάθαρη επικοινωνία προϊόντων, ο πελάτης μπορεί να κατανοεί ευκολότερα τις προτάσεις και τις προσφορές της εταιρείας. Παράλληλα, στις ειδικά διαμορφωμένες ζώνες εμπειρίας όπως Fiber / 5G, Gaming, MagentaTV, Smart Home και Business, ο επισκέπτης ζει πραγματικά τη νέα μάρκα: μπορεί να γνωρίσει από κοντά προηγμένα προϊόντα τεχνολογίας, να δοκιμάσει υπηρεσίες και να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει καλύτερα», αναφέρει η ανακοίνωση που προσθέτει:

«Σε όλα τα καταστήματα Telekom, οι επισκέπτες θα βρουν εξειδικευμένους και έμπειρους πωλητές, που τους παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση με εξατομικευμένες λύσεις για θέματα τηλεπικοινωνιών, αλλά και για θέματα συνδεσιμότητας προϊόντων & υπηρεσιών. Αντίστοιχα, οι επαγγελματίες έχουν στη διάθεσή τους έναν Business Expert, ο οποίος θα τους βοηθήσει να σχεδιάσουν λύσεις επικοινωνίας, υπηρεσίες & προγράμματα ειδικά για την επιχείρησή τους, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες τους».



Παράλληλα, όπως δήλωσε ο κ. Θανάσης Στράτος, Chief Customer Operations Officer Ομίλου ΟΤΕ:

«Η Telekom φέρνει νέα πνοή στα καταστήματά μας. Εξελίσσουμε όσα έχουμε ήδη χτίσει -τη γνώση, την εμπειρία, την αξιοπιστία, τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε δημιουργήσει με τους πελάτες μας- και τα εμπλουτίζουμε με ακόμη πιο προηγμένες υπηρεσίες, με δυνατές εμπορικές συνέργειες, με λύσεις νέας γενιάς και τεχνολογική πρωτοπορία, με στόχο να κερδίσουμε ακόμα περισσότερο τις καρδιές των πελατών μας».

Στα καταστήματα Telekom εφαρμόζονται πρακτικές που σχετίζονται με την αποδοτικότερη χρήση πόρων, όπως η χρήση LED φωτισμού που συμβάλλει στη χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα δάπεδα είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Παράλληλα, τα καταστήματα υποστηρίζουν πρακτικές κυκλικής οικονομίας μέσω της διάθεσης Refurbished Smartphones, του προγράμματος ανταλλαγής συσκευών “Trade In” και ειδικών κάδων για τη συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών προς ανακύκλωση.