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Πολιτική Προστασία: Ο χάρτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών για την Παρασκευή (11/9)
Ειδήσεις
17:08 - 10 Σεπ 2026

Πολιτική Προστασία: Ο χάρτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών για την Παρασκευή (11/9)

Reporter.gr Newsroom
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Παραμένει σε υψηλά επίπεδα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι οποίες εντάσσονται την Παρασκευή (11/9) στην κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλός κίνδυνος), σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν, ακόμη και από αμέλεια, να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, καθώς και κατά τη χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης. Συστάσεις ισχύουν επίσης για τη χρήση υπαίθριων ψησταριών, ενώ στις δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς περιλαμβάνονται το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199, δίνοντας όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες για την τοποθεσία όπου έχει εκδηλωθεί το περιστατικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους που συνδέονται με τις δασικές πυρκαγιές, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, civilprotection.gov.gr.

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