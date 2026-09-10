ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Online Shopping στην Ελλάδα: Πόσο ξοδεύουν και πώς πληρώνουν Gen Z, Millennials και Gen X
ΕΜΠΟΡΙΟ
14:45 - 10 Σεπ 2026

Online Shopping στην Ελλάδα: Πόσο ξοδεύουν και πώς πληρώνουν Gen Z, Millennials και Gen X

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Focus Bari παρακολουθεί συστηματικά τη σχέση των Ελλήνων με το διαδίκτυο από το 1995. Μέσα από τη Focus on Tech Life | Web, καταγράφει διαχρονικά τις τάσεις και τις αλλαγές που διαμορφώνουν την online συμπεριφορά τους. Η νέα έκδοση εστιάζει στο online shopping, αναδεικνύοντας πώς εξελίσσεται σήμερα η αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων στο διαδίκτυο.

8 στους 10 Έλληνες ψωνίζουν online: Το 80% των Ελλήνων χρηστών internet ηλικίας 16-64 ετών έχει πραγματοποιήσει online αγορές το τελευταίο εξάμηνο, με μικρές διαφορές μεταξύ των γενεών: 76% στη Gen Z και 82% τόσο στους Millennials όσο και στη Gen X.

Οι Millennials δίνουν τον ρυθμό στις online αγορές: Πραγματοποιούν τις περισσότερες αγορές, 29 κατά μέσο όρο μέσα σε ένα εξάμηνο και καταγράφουν παράλληλα τη μεγαλύτερη συνολική δαπάνη, που φτάνει τα 1.159 €.

Κοινές επιλογές, διαφορετικό ψηφιακό καλάθι για κάθε γενιά: Ρούχα, παπούτσια και delivery αποτελούν κοινό πυρήνα online αγορών και για τις τρεις γενιές, με τα ρούχα να βρίσκονται στην κορυφή (44% Gen Z, 41% Millennials, 43% Gen X). Από εκεί και πέρα, το ψηφιακό καλάθι διαφοροποιείται ανά γενιά, με τη Gen Z να στρέφεται περισσότερο σε μετακινήσεις και ταξίδια.

Χρεωστική κάρτα για όλους, digital wallets περισσότερο για τη Gen Z: Η χρεωστική κάρτα παραμένει η βασική επιλογή πληρωμής και στις τρεις γενιές, ενώ η Gen Z ξεχωρίζει στη χρήση digital wallets (41%), έναντι 34% στους Millennials και 26% στη Gen X.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς αλλάζει ο τρόπος που ενημερώνονται οι Έλληνες – Τι συμβαίνει με τον έντυπο Τύπο
Magazino

Πώς αλλάζει ο τρόπος που ενημερώνονται οι Έλληνες – Τι συμβαίνει με τον έντυπο Τύπο

Το 80% των Ελλήνων «πνίγεται» από την υπερπληροφόρηση – Ψηλά η αξιοπιστία του Ειδικού Τύπου
Magazino

Το 80% των Ελλήνων «πνίγεται» από την υπερπληροφόρηση – Ψηλά η αξιοπιστία του Ειδικού Τύπου

Focus Bari: 6 στους 10 Έλληνες βλέπουν την AI ως σύμμαχο στην εξυπηρέτηση πελατών
Επιχειρήσεις

Focus Bari: 6 στους 10 Έλληνες βλέπουν την AI ως σύμμαχο στην εξυπηρέτηση πελατών

Ο «Άθλος» της καθημερινότητας: Πώς οι Έλληνες αντιλαμβάνονται την προσπάθεια και την επιτυχία
Ειδήσεις

Ο «Άθλος» της καθημερινότητας: Πώς οι Έλληνες αντιλαμβάνονται την προσπάθεια και την επιτυχία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
10/09/2026 - 15:14

Η Ισπανία ενισχύει τη ναυπηγική της βιομηχανία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/09/2026 - 15:11

Αυθεντικές εξομολογήσεις από τους Μάικ Μπατίστ, Ντέιβιντ Ρίβερς, Μπάνε Πρέλεβιτς και Τζο Αρλάουκας

Πολιτική
10/09/2026 - 15:05

Ο λόγος της επίσκεψης της Αμάλ Αλαμουντίν στον Κωνσταντίνο Τασούλα

Πολιτική
10/09/2026 - 14:55

Παπαστεργίου στο International Space Summit: Η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στο διεθνές διαστημικό οικοσύστημα

Επιχειρήσεις
10/09/2026 - 14:55

Μπρατάκος: Στρατηγική επιλογή η ενίσχυση των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας – Ινδίας

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
10/09/2026 - 14:48

Σε Telekom μετονομάζονται τα καταστήματα COSMOTE - Οι «πράσινες» λειτουργίες

ΕΜΠΟΡΙΟ
10/09/2026 - 14:45

Online Shopping στην Ελλάδα: Πόσο ξοδεύουν και πώς πληρώνουν Gen Z, Millennials και Gen X

Πολιτική
10/09/2026 - 14:36

Βαρδακαστάνης: Η Δημοκρατική Παράταξη δεν φυτεύεται όποτε κάποιος… «μεσσίας» το αποφασίσει

Περιβάλλον
10/09/2026 - 14:32

ΕΥΔΑΠ: «Μεγάλη Μπλε Αποστολή» - Πανελλαδική εκστρατεία με πρωταγωνιστές τα παιδιά για την προστασία του νερού

Επιχειρήσεις
10/09/2026 - 14:31

Όμιλος ELBISCO: Στα €131,38 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025

Magazino
10/09/2026 - 14:26

«What If Science Festival»: Η επιστήμη γίνεται εμπειρία στο Ίδρυμα Ευγενίδου - Το αναλυτικό πρόγραμμα

Οικονομία
10/09/2026 - 14:24

Εθνική: Προβλέπει ανάπτυξη 1,9% το 2026 παρά τις «πιέσεις» από Μέση Ανατολή και πληθωρισμό

Ειδήσεις
10/09/2026 - 14:17

Μειώθηκαν 17% οι αιτήσεις ασύλου στην Ευρώπη το α' εξάμηνο

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
10/09/2026 - 14:14

Τράπεζες και λοιπές εισηγμένες οι άμεσα κερδισμένοι του «Κουμπαρά»

Ειδήσεις
10/09/2026 - 14:14

Διεθνής Αμνηστία: «Εμπορία ανθρώπων» η στρατολόγηση αλλοδαπών από τη Ρωσία για να πολεμήσουν στο ουκρανικό μέτωπο

Ανεμοδείκτης
10/09/2026 - 13:54

Προεκλογικές χοντράδες και ατσαλιές

Νομίσματα
10/09/2026 - 13:50

Bitcoin: Στα $77.990 με την αγορά να ακροβατεί μεταξύ ανόδου και διόρθωσης

Ναυτιλία
10/09/2026 - 13:42

Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά πλοία: Νέα αντιπαράθεση στον κλάδο

Εμπορεύματα
10/09/2026 - 13:37

Κοντά στα $102 το Brent - Συνεχίζει την ανοδική του πορεία το φυσικό αέριο

Ανεμοδείκτης
10/09/2026 - 13:35

Μας... τάραξε στη σεμνότητα και ταπεινότητα ο Τσίπρας

Ναυτιλία
10/09/2026 - 13:18

Η ΕΕ ξαναβάζει τα ναυπηγεία στο βιομηχανικό παιχνίδι – Η νέα συμμαχία και η ελληνική ευκαιρία

Ανακοινώσεις
10/09/2026 - 13:18

Euronext Athens: Νέο πρόγραμμα IPOready στην Ελλάδα για την επόμενη γενιά εισηγμένων εταιρειών

Πολιτική
10/09/2026 - 13:12

ΕΛΑΣ: Ο «λογαριασμός» όλο ανεβαίνει – Η κυβέρνηση έχει έφεση στις υπερκοστολογήσεις

Ναυτιλία
10/09/2026 - 13:08

Attica Group: Οικονομική αξία €945,6 εκατ. και κοινωνική συνεισφορά €9,7 εκατ. το 2025

Επιχειρήσεις
10/09/2026 - 13:05

Λογιστές για εξαγγελίες Μητσοτάκη: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην λαμβάνουν ουσιαστική στήριξη

Ανεμοδείκτης
10/09/2026 - 13:01

Αλήθεια, γιατί σοκάρουν τα 5χίλιαρα του Τραμπ;

Πολιτική
10/09/2026 - 12:59

Φαραντούρης: Λίπασμα στις απειλές Ερντογάν οι δηλώσεις Φλωρίδη

Επιχειρήσεις
10/09/2026 - 12:54

Sunlight Group: Η Ξάνθη στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής παραγωγής μπαταριών για τη διεθνή ναυτιλία

Περιβάλλον
10/09/2026 - 12:42

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 8,9 δισ. ευρώ οι περιβαλλοντικοί φόροι το 2024

Ειδήσεις
10/09/2026 - 12:28

ΕΣΑμεΑ: Κάνει λόγο για μεγάλες ελλείψεις εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ