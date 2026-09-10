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ΥΠΑΑΤ: Ανοίγει η πλατφόρμα αποζημιώσεων για 104 φακέλους και περίπου 20.000 θανατωθέντα ζώα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15:34 - 10 Σεπ 2026

ΥΠΑΑΤ: Ανοίγει η πλατφόρμα αποζημιώσεων για 104 φακέλους και περίπου 20.000 θανατωθέντα ζώα

Reporter.gr Newsroom
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Με ακόμη περισσότερες δυνάμεις στο πεδίο, επιτάχυνση της ιχνηλάτησης και των ελέγχων και παράλληλη ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων, συνεχίζεται η επιχείρηση για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καββαδάς, βρίσκεται στη Λέσβο, όπου έχει σειρά συναντήσεων και επαφών με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της επιχείρησης και την εφαρμογή των μέτρων για την εκρίζωση της νόσου.

Ήδη στο νησί επιχειρούν 35 κτηνίατροι και γεωπόνοι, ενώ από την προσεχή Δευτέρα ο αριθμός τους αυξάνεται στους 50, με στόχο να επιταχυνθούν περαιτέρω η ιχνηλάτηση, οι έλεγχοι και όλες οι προβλεπόμενες κτηνιατρικές διαδικασίες.

Παράλληλα, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν τουλάχιστον 104 κτηνοτρόφους και περίπου 20.000 θανατωθέντα ζώα.

Σε ό,τι αφορά τις ζωοτροφές και το κατεστραμμένο γάλα, ανέφερε ότι οι σχετικές ΚΥΑ αναμένεται να εκδοθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου ενώ οι αντίστοιχες πληρωμές προγραμματίζονται εντός του Οκτωβρίου.

«Υγειονομική βόμβα» οι 13 θετικές εκτροφές

Ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα έστειλε ο κ. Καββαδάς για τις 13 θετικές εκτροφές στις οποίες δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες θανατώσεις, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «υγειονομική βόμβα» για ολόκληρη τη Λέσβο.

Ο Υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων δεν αποτελεί ζήτημα επιλογής, καθώς η παραμονή θετικών ζώων στις εκτροφές δημιουργεί κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου και μπορεί να υπονομεύσει τη συνολική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νησί.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε 13 ενεργές εστίες να θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρη τη Λέσβο, ενώ γίνεται τεράστια προσπάθεια για την εκρίζωση της νόσου. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ας αναλάβει καθένας τις ευθύνες του», τόνισε με νόημα ο κ. Καββαδάς.

Όπως επισήμανε, η αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού απαιτεί απόλυτη εφαρμογή των επιστημονικών πρωτοκόλλων και των προβλεπόμενων μέτρων, χωρίς εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις, μέχρι να υπάρξει πλήρης έλεγχος και εκρίζωση της νόσου.

«Δεν αλλάζει ο ρόλος του ΥΠΑΑΤ»

Αναφερόμενος στην επιχειρησιακή συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Καββαδάς ξεκαθάρισε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός και ο ρυθμιστικός ρόλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παραμένουν αμετάβλητοι.

Όπως τόνισε, η συνδρομή του ΥΠΕΘΑ έχει στόχο να συντονίσει το σύνολο των ενεργειών στο πεδίο, να ενισχύσει την επιχειρησιακή δυνατότητα με επιπλέον στρατιωτικούς κτηνιάτρους, ώστε σε συνδυασμό με την ενίσχυση κτηνιάτρων και γεωπόνων από φορείς του Υπουργείου Αγροτικής και Τροφίμων να υπάρξει μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

«Ο στρατηγικός σχεδιασμός και ο ρυθμιστικός ρόλος παραμένουν στο ΥΠΑΑΤ. Η συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προσθέτει δυνάμεις εκεί όπου τις χρειαζόμαστε, ώστε να κινηθούμε ακόμη ταχύτερα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα και η ταχύτερη δυνατή εκρίζωση του αφθώδους από τη Λέσβο», σημείωσε.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας, καθώς η ενίσχυση των κτηνιατρικών κλιμακίων επιτρέπει την επιτάχυνση της ιχνηλάτησης και τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για την πορεία της νόσου.

«Η Λέσβος έχει πληρώσει βαρύ τίμημα. Η Πολιτεία είναι εδώ και θα παραμείνει εδώ μέχρι να τελειώσει αυτή η μάχη. Με περισσότερους ανθρώπους στο πεδίο, ταχύτερη ιχνηλάτηση, αυστηρή εφαρμογή των μέτρων και επιτάχυνση των αποζημιώσεων, κάνουμε ό,τι απαιτείται για να περάσει το νησί στην επόμενη ημέρα», κατέληξε ο κ. Καββαδάς.

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