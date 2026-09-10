Ομόλογα: Παγκόσμια αναταραχή με το Brent στα $105 – Εκτοξεύονται οι αποδόσεις

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σημείωσαν την Πέμπτη 10/9 υψηλά πολλών ετών, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν εκ νέου την άνοδο των τιμών του αμερικανικού πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εξέλιξη που εντείνει τους φόβους για τον πληθωρισμό και επισκιάζει τα ήπια στοιχεία για τις τιμές παραγωγού.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα futures του Brent ξεπέρασαν τα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ η αύξηση του κόστους των καυσίμων ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις και επιβαρύνει το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τα στεγαστικά δάνεια, τα δάνεια αυτοκινήτου και τις οφειλές από πιστωτικές κάρτες, ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 6 μονάδες βάσης, στο 4,906%. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023.

Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία επηρεάζεται περισσότερο από τις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις της Federal Reserve για τα επιτόκια, έφτασε στο 4,501%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2023.

Παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, η οποία επηρεάζεται από τους ευρύτερους γεωπολιτικούς κινδύνους, αυξήθηκε κατά περισσότερες από 5 μονάδες βάσης, στο 5,337%.

Μία μονάδα βάσης αντιστοιχεί σε 0,01%, ενώ οι αποδόσεις και οι τιμές των ομολόγων κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων είχαν αυξηθεί και την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι το υπουργείο θα επαναγοράσει μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα ύψους 6 δισ. δολαρίων, ποσό τριπλάσιο από το συνηθισμένο επίπεδο.

Η άνοδος συνεχίστηκε την Πέμπτη, καθώς οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω φόβων για παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι πιθανές επιπτώσεις της στον πληθωρισμό και στα επιτόκια στο μέλλον επισκίασαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Dow Jones.

Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, οι βασικές τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Αύγουστο, έναντι πρόβλεψης για άνοδο 0,3%.

Με την ανακοίνωση των στοιχείων για τις τιμές παραγωγού να έχει ολοκληρωθεί και την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να αγγίζει υψηλά πολλών ετών, οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό καταναλωτή (CPI) που αναμένονται την Παρασκευή, αναζητώντας σαφέστερες ενδείξεις για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και για την απόφαση της Federal Reserve σχετικά με τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.