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Βαρδακαστάνης: Η Δημοκρατική Παράταξη δεν φυτεύεται όποτε κάποιος… «μεσσίας» το αποφασίσει
Πολιτική
14:36 - 10 Σεπ 2026

Βαρδακαστάνης: Η Δημοκρατική Παράταξη δεν φυτεύεται όποτε κάποιος… «μεσσίας» το αποφασίσει

Reporter.gr Newsroom
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Την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σχολίασε στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ ο Γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ιωάννης Βαρδακαστάνης, καταλογίζοντας ναρκισσισμό στον πρώην Πρωθυπουργό:

«Ο κ. Τσίπρας μας παρουσιάστηκε χθες ως αυτόκλητος μεσσίας και σωτήρας, ως ο άνθρωπος που θα επανιδρύσει τη Δημοκρατική Παράταξη. Η Δημοκρατική Παράταξη, όμως, έχει ρίζες στην κοινωνία δεκαετίες πίσω, την εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ από την αρχή της μεταπολίτευσης και την εκφράζει και σήμερα. Δεν ξεριζώνεται και δεν φυτεύεται όποτε κάποιος… “μεσσίας” το αποφασίσει».

Σημείωσε, παράλληλα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έδωσε την παραμικρή απάντηση για τις δηλώσεις του Γιώργου Σιακαντάρη, που άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας-ΕΛΑΣ.

Στο στόχαστρο του Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ μπήκε η «πατριωτική εισφορά» για την οποία κάνει λόγο ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ, χαρακτηρίζοντάς το «λογοπαίγνιο, καθώς ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν πού πόση είναι και πού θα την βρουν. Όταν πρόκειται για την πατρίδα και τις ανάγκες της, δεν πάμε στους έχοντες και κατέχοντες της χώρας και λέμε “ελάτε να προσφέρετε”. Το κράτος δεν κάνει τέτοιου είδους πολιτικές».

Υπογράμμισε, δε, την ανάγκη «η χώρα να μοιράσει τον πλούτο της δίκαια σε όλες τις τάξεις και τις ομάδες της κοινωνίας μας. Έχουμε διεύρυνση και βάθεμα των ανισοτήτων. Χρειάζεται μια άλλη πολιτική».

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Όσον αφορά στη 13η σύνταξη, για την οποία το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκάθαρη πρόταση, παρά τα κυβερνητικά τερτίπια περί δημοσιονομικού χώρου, ο κ. Βαρδακαστάνης σημείωσε:

«Ο κ. Τσίπρας, που έφερε το νόμο Κατρούγκαλου, που έκοψε το ΕΚΑΣ, που κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, που έφερε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, είπε ρητά χθες ότι δεν ήταν προτεραιοποιημένη υπόθεση γι’ αυτόν τα θέματα των συνταξιούχων και η 13η σύνταξη. Ας τα δουν οι συνταξιούχοι αυτά».

Σχολιάζοντας, τέλος, την εικόνα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων, ο κ. Βαρδακαστάνης εκτίμησε ότι «αποτυπώνουν σοβαρή άνοδο και επανασυσπείρωση του ΠΑΣΟΚ» και κατέληξε:

«Με το πρόγραμμά μας, όπως το ξεδιπλώνουμε και όπως θα το αναπτύξει ο πρόεδρος το Σάββατο στην ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ φέρνει μια σοβαρή, μετρημένη, κοστολογημένη αναλυτικά και όχι με γενικά νούμερα, και υπεύθυνη πρόταση για την επόμενη μέρα της χώρας. Με όραμα, με σχέδιο, με στελέχη, χωρίς εξαρτήσεις και με έναν σύγχρονο Ευρωπαίο πολιτικό ηγέτη, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για την πολιτική αλλαγή και για τη δημιουργία συνθηκών ενός νέου παραγωγικού μοντέλου και κοινωνικής δικαιοσύνης στον τόπο».

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