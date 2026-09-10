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POLITICO: Ο αποχαρακτηρισμός των απόρρητων εγγράφων για τη Θέουτα εξελίσσεται σε «αυτογκόλ» για τον Σάντσεθ
Ειδήσεις
16:44 - 10 Σεπ 2026

POLITICO: Ο αποχαρακτηρισμός των απόρρητων εγγράφων για τη Θέουτα εξελίσσεται σε «αυτογκόλ» για τον Σάντσεθ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ενδέχεται να ήλπιζε ότι o αποχαρακτηρισμός των επίσημων εγγράφων σχετικά με τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα αυτό το καλοκαίρι θα δικαίωνε τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή του διαχειρίστηκε την κρίση.

Αντίθετα, όπως επισημαίνει το POLITICO, τα έγγραφα απειλούν να κάνουν ακόμη πιο περίπλοκη μια ήδη δύσκολη πολιτική κατάσταση, σε μια εξέλιξη που ένας από τους κοινοβουλευτικούς συμμάχους του Σάντσεθ χαρακτήρισε «αυτογκόλ».

Σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσίευσε την Τετάρτη (9/9) το γραφείο του πρωθυπουργού, οι ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών και οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν εκδώσει πολλαπλές προειδοποιήσεις ότι θα μπορούσε να σημειωθεί μαζική είσοδος μεταναστών — ημέρες πριν από την εισροή 72.000 μεταναστών σε μία από τις ισπανικές περιοχές στη Βόρεια Αφρική, στις 30 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, μία ημέρα πριν από την εισροή, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ισπανίας προειδοποίησε τη Χωροφυλακή και την Κυβερνητική Αντιπροσωπεία στη Θέουτα ότι είχε εντοπίσει μηνύματα που καλούσαν σε μαζική διέλευση την επόμενη ημέρα.

«Υπάρχει κάλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επίθεση μέσω του φράχτη και από τη θάλασσα αύριο», έγραψε πράκτορας των υπηρεσιών πληροφοριών σε μήνυμα μέσω WhatsApp προς το διευθυντή του γραφείου του επικεφαλής της αντιπροσωπείας, προσθέτοντας ότι οι ομάδες που συζητούσαν για την επικείμενη μαζική είσοδο είχαν 180.000 ακολούθους.

Λίγες ώρες αργότερα, η υπηρεσία πληροφοριών έστειλε επείγον μήνυμα στους Μαροκινούς ομολόγους της, προειδοποιώντας για τη σχεδιαζόμενη μαζική είσοδο και ευχαριστώντας το Ραμπάτ για την «ανεκτίμητη και συνεχή συνεργασία του στο θέμα αυτό».

Να σημειωθεί ότι τα έγγραφα περιλαμβάνουν επίσης 18 αναφορές που καταγράφουν αύξηση των μη εξουσιοδοτημένων εισόδων στη Θέουτα νωρίτερα το καλοκαίρι, καθώς και επιστολή της Χωροφυλακής της 8ης Ιουλίου, με την οποία προτεινόταν η ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων.

Από την πλευρά της, η ισπανική κυβέρνηση επιμένει ότι τα έγγραφα αποδεικνύουν πως δεν υπήρχε τρόπος να αποτραπεί η μαζική εισροή μεταναστών. Οι αναφορές δεν προέβλεπαν «την κλίμακα, τη φύση ή την πιθανότητα» όσων ακολούθησαν, δήλωσε ο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Θέουτα, Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ Τριάνο*, υποβάθμισε την Πέμπτη τις προειδοποιήσεις που είχε λάβει η υπηρεσία του, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσαν να θεωρηθούν επίσημες προειδοποιήσεις, καθώς διαβιβάστηκαν μέσω WhatsApp και όχι μέσω επίσημων διαύλων.

Οι αντιδράσεις

Ωστόσο, πολιτικές δυνάμεις από όλο το πολιτικό φάσμα δεν υιοθέτησαν την ερμηνεία της κυβέρνησης για τα έγγραφα.

Η Έστερ Μουνιόθ, κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος, δήλωσε ότι τα αρχεία αποδεικνύουν πως η κυβέρνηση απέτυχε να αποτρέψει «την εισβολή και τους θανάτους» και ζήτησε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, ώστε οι Ισπανοί «να αποφασίσουν αν θέλουμε έναν πρωθυπουργό που μας λέει ψέματα».

Από την άλλη πλευρά, ο Φρανσέσκ-Μαρκ Άλβαρο, βουλευτής της Ρεπουμπλικανικής Αριστεράς της Καταλονίας και ένας από τους κοινοβουλευτικούς συμμάχους του Σάντσεθ, δήλωσε ότι αδυνατεί να κατανοήσει την απόφαση να δημοσιοποιηθούν έγγραφα που φαίνεται να αντιφάσκουν με την κυβερνητική αφήγηση.

«Αυτό είναι αυτογκόλ», είπε, προσθέτοντας ότι «σε οποιαδήποτε άλλη προηγμένη δημοκρατία, κάποιος θα παραιτούνταν γι’ αυτό».

«Η πολυκρίση στη Θέουτα βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από όλα τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση υπονομεύει τη θέση της κυβέρνησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

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