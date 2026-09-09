Μαζωνάκης: Έλεγχος από Ασφάλεια και ΙΣΑ στην κλινική όπου υπέστη ανακοπή – Τι καταγγέλλει ο Γεωργιάδης

Την άμεση διενέργεια ελέγχου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον χώρο όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή και στη συνέχεια κατέληξε, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό και έθεσε ζήτημα σχετικά με την αδειοδότηση του χώρου και τη δυνατότητα διενέργειας της ιατρικής πράξης στην οποία, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, επρόκειτο να υποβληθεί ο τραγουδιστής.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε άδεια λειτουργίας απλού παθολογικού ιατρείου και, σύμφωνα με τον ίδιο, σε τέτοιο ιατρείο δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται πλασμαφαίρεση.

Για τον λόγο αυτό, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να προχωρήσει άμεσα στον προβλεπόμενο έλεγχο, σημειώνοντας ότι η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των ιατρείων ανήκει στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Σύμφωνα με τον υπουργό, η διαδικασία ελέγχου έχει ήδη ξεκινήσει.

«Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την ιατροδικαστική έρευνα»

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε παράλληλα ότι δεν μπορούν σε αυτή τη φάση να εξαχθούν συμπεράσματα για τα αίτια του θανάτου ή για τυχόν ευθύνες.

Όπως σημείωσε, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική έρευνα, η οποία θα κρίνει παράλληλα εάν προκύπτει ευθύνη και σε ποιον.

Παράλληλα, ο υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους φίλους του Γιώργου Μαζωνάκη.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2097745420499997092}

Πατούλης: Εύλογα αναπάντητα ερωτήματα για τον αιφνίδιο θάνατο του Μαζωνάκη

«Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν» δηλώνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης και υπενθυμίζει ότι «ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη, να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο».

Ο κ. Πατούλης σημειώνει επίσης ότι έδωσε άμεσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό.

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Η Ασφάλεια ανέλαβε την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ανατέθηκε η έρευνα και ο σχηματισμός δικογραφίας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις. Ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση είναι ο γιατρός- ιδιοκτήτης της κλινικής όπου υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής.

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