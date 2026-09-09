ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαζωνάκης: Έλεγχος από Ασφάλεια και ΙΣΑ στην κλινική όπου υπέστη ανακοπή – Τι καταγγέλλει ο Γεωργιάδης
Ειδήσεις
22:05 - 09 Σεπ 2026

Μαζωνάκης: Έλεγχος από Ασφάλεια και ΙΣΑ στην κλινική όπου υπέστη ανακοπή – Τι καταγγέλλει ο Γεωργιάδης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την άμεση διενέργεια ελέγχου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον χώρο όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή και στη συνέχεια κατέληξε, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό και έθεσε ζήτημα σχετικά με την αδειοδότηση του χώρου και τη δυνατότητα διενέργειας της ιατρικής πράξης στην οποία, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, επρόκειτο να υποβληθεί ο τραγουδιστής.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε άδεια λειτουργίας απλού παθολογικού ιατρείου και, σύμφωνα με τον ίδιο, σε τέτοιο ιατρείο δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται πλασμαφαίρεση.

Για τον λόγο αυτό, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να προχωρήσει άμεσα στον προβλεπόμενο έλεγχο, σημειώνοντας ότι η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των ιατρείων ανήκει στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Σύμφωνα με τον υπουργό, η διαδικασία ελέγχου έχει ήδη ξεκινήσει.

«Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την ιατροδικαστική έρευνα»

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε παράλληλα ότι δεν μπορούν σε αυτή τη φάση να εξαχθούν συμπεράσματα για τα αίτια του θανάτου ή για τυχόν ευθύνες.

Όπως σημείωσε, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική έρευνα, η οποία θα κρίνει παράλληλα εάν προκύπτει ευθύνη και σε ποιον.

Παράλληλα, ο υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους φίλους του Γιώργου Μαζωνάκη.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2097745420499997092}

Πατούλης: Εύλογα αναπάντητα ερωτήματα για τον αιφνίδιο θάνατο του Μαζωνάκη

«Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν» δηλώνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης και υπενθυμίζει ότι «ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη, να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο».

Ο κ. Πατούλης σημειώνει επίσης ότι έδωσε άμεσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό.

{https://www.instagram.com/p/DdE9QXTxfT7/?utm_source=ig_embed&ig_rid=ASntvE1diP6rMzo7Oj3PBHl}

Η Ασφάλεια ανέλαβε την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ανατέθηκε η έρευνα και ο σχηματισμός δικογραφίας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις. Ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση είναι ο γιατρός- ιδιοκτήτης της κλινικής όπου υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlb141or6cht?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 22:44
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη: Μια ιδιαίτερη φωνή, μια αντισυμβατική ματιά
Ειδήσεις

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη: Μια ιδιαίτερη φωνή, μια αντισυμβατική ματιά

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς
Ειδήσεις

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς

Γεωργιάδης: Η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας
Πολιτική

Γεωργιάδης: Η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας

ΣΥΡΙΖΑ: Στο στόχαστρο Γεωργιάδης και Μανιαδάκης – Πέντε αιτήματα για την υπόθεση Novartis
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Στο στόχαστρο Γεωργιάδης και Μανιαδάκης – Πέντε αιτήματα για την υπόθεση Novartis

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
09/09/2026 - 23:11

Κυψέλη: Δούκας βάζει όρο για την επανεκκίνηση του μετροπόντικα – Πρώτα οι αποκαταστάσεις στα κτίρια

Ειδήσεις
09/09/2026 - 23:10

Τουρκία: Προσεκτικά βήματα απέναντι στις κυρώσεις των ΗΠΑ – Το μήνυμα Σιμσέκ

Ειδήσεις
09/09/2026 - 22:50

Νέα κλιμάκωση με το Ιράν: Ο ΔΟΑΕ προσφεύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το πυρηνικό πρόγραμμα

Υγεία
09/09/2026 - 22:30

Σχολική τσάντα, στάση σώματος και παιδιά: Οι καθημερινές συνήθειες που προστατεύουν την υγεία των μαθητών

Επιχειρήσεις
09/09/2026 - 22:15

BP: «Βγαίνει» από τη Βόρεια Θάλασσα – Μάχη για assets £2 δισ. από επίδοξους αγοραστές

Ειδήσεις
09/09/2026 - 22:05

Μαζωνάκης: Έλεγχος από Ασφάλεια και ΙΣΑ στην κλινική όπου υπέστη ανακοπή – Τι καταγγέλλει ο Γεωργιάδης

Πολιτική
09/09/2026 - 22:00

Μαρινάκης: Παραθέτει τις ημερομηνίες που θα εφαρμοστούν τα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση

Πολιτική
09/09/2026 - 21:39

GPO: Tι δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση μετά την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Magazino
09/09/2026 - 21:30

Κι αν το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ ο χρόνος στην οθόνη αλλά το τι βλέπουν τα παιδιά;

Πολιτική
09/09/2026 - 21:15

ΠΑΣΟΚ: Άδειασμα» Τσίπρα στον Σιακαντάρη – «Τώρα δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν

Ειδήσεις
09/09/2026 - 20:59

Η μάχη διαδοχής του Τραμπ ξεκινά στο Ντάλας: Βανς το φαβορί, Ρούμπιο το αουτσάιντερ

Ειδήσεις
09/09/2026 - 20:45

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν: Στη «μαύρη λίστα» τρεις τουρκικές εταιρείες

Ειδήσεις
09/09/2026 - 20:41

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη: Μια ιδιαίτερη φωνή, μια αντισυμβατική ματιά

Αυτοδιοίκηση
09/09/2026 - 20:25

Χαρδαλιάς: Η οδική ασφάλεια δεν χωρά εκπτώσεις – Έργα 2,16 εκατ. ευρώ στη Δυτική Αθήνα

Χρηματιστήρια
09/09/2026 - 20:01

Ευρωαγορές: Βαρειές απώλειες υπό το βάρος του πετρελαίου και των πληθωριστικών πιέσεων

Ειδήσεις
09/09/2026 - 19:55

Μητσοτάκης σε Μακρόν: Είμαστε πολύ περήφανοι για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη

Εκλογές ΗΠΑ
09/09/2026 - 19:41

Το πετρέλαιο στα $100 επιδεινώνει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές

Ναυτιλία
09/09/2026 - 19:32

Δράση για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ζητούν 18 χώρες

Ειδήσεις
09/09/2026 - 19:27

ΚΚΕ για τραγωδία Τανάγρας: Στη Βουλή η σύμπραξη κυβέρνησης και ιδιωτικής εταιρείας στο «Athens Flying Week»

Οικονομία
09/09/2026 - 19:11

Πιερρακάκης: Η κεφαλαιαγορά μοχλός ανάπτυξης – Χρειαζόμαστε αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει στρατηγικά

Ειδήσεις
09/09/2026 - 18:54

ΗΠΑ: «Ένεση» 6 δισ. δολαρίων από το ΥΠΟΙΚ στην αγορά ομολόγων – Τριπλασιάζονται οι επαναγορές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/09/2026 - 18:48

Ψάλτης: Πρότυπο για τις ελληνικές επιχειρήσεις η συνεργασία Alpha Bank - UniCredit

Ανακοινώσεις
09/09/2026 - 18:24

ΔΑΑ: 15,8 εκατ. επιβάτες στο α’ εξάμηνο – Νέα στρατηγική για την επέκταση του αεροδρομίου

Ειδήσεις
09/09/2026 - 18:23

Δίκη Τεμπών: Κατέθεσαν οι οικογένειες των μηχανοδηγών – «Το παιδί μας το σκότωσαν πολλές φορές»

Ναυτιλία
09/09/2026 - 18:20

Η ρωσική Arctic LNG 2 διεκδικεί αποζημίωση $1 δισ. από τη Hanwha Ocean

Πολιτική
09/09/2026 - 18:11

Συνάντηση Ν. Παπανδρέου και Σ. Αρναούτογλου με τον Αιγύπτιο πρέσβη για τη Μονή του Σινά

Επιχειρήσεις
09/09/2026 - 18:10

Υποτροφίες από τη McDonald’s και τη ΔΕΛΤΑ 360 για τη νέα γενιά

Τεχνολογία
09/09/2026 - 18:06

Πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη Νέα Ιδέα» για το Dashboard Πολίτη e-ΕΦΚΑ

Ειδήσεις
09/09/2026 - 17:51

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς

Ειδήσεις
09/09/2026 - 17:45

Μειώθηκαν οι αυτοκτονίες στην ΕΕ: Χαμηλά ποσοστά σε Ελλάδα, Κύπρο - Το 76,4% είναι άνδρες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ