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Ο λόγος της επίσκεψης της Αμάλ Αλαμουντίν στον Κωνσταντίνο Τασούλα
Πολιτική
15:05 - 10 Σεπ 2026

Ο λόγος της επίσκεψης της Αμάλ Αλαμουντίν στον Κωνσταντίνο Τασούλα

Reporter.gr Newsroom
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Την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ υποδέχθηκε την Πέμπτη (10/9) στο προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η Βρετανίδα δικηγόρος έγινε δεκτή από τον κ. Τασούλα, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα για τη Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.

Η επίσκεψη της Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της νέας Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού, Κωνστάντζας Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου.

Το απόγευμα, στις 18:00, η Αμάλ Κλούνεϊ και η κ. Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου θα πραγματοποιήσουν συζήτηση, σε κλειστή εκδήλωση στους Στύλους του Ολυμπίου Διός, με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός».

Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης δραστηριότητας της νέας Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO για την προστασία και την προώθηση του πολιτισμού. Ο κ. Τασούλας είχε συναντήσει την κ. Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου στις 26 Αυγούστου, όταν είχε ενημερωθεί για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της, μεταξύ των οποίων και η σημερινή Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.

Το πρόγραμμα της Αμάλ Κλούνεϊ θα ολοκληρωθεί το βράδυ με επίσημο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, στις 20:30.

Τα έσοδα της εκδήλωσης πρόκειται να διατεθούν για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δείπνο αναμένεται να παραστεί και η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία αναμένεται να απευθύνει και ομιλία.

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