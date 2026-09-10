Η Ισπανία ενισχύει τη ναυπηγική της βιομηχανία

Σε νέα προσαρμογή του συστήματος κρατικής στήριξης της ναυπηγικής βιομηχανίας προχωρά η Ισπανία, επιτρέποντας πλέον και σε ήδη εγκεκριμένα ναυπηγικά προγράμματα να τροποποιούν τους όρους της ενίσχυσής τους όταν μεσολαβούν ουσιώδεις αλλαγές στο συμβόλαιο κατασκευής ή στο χρηματοδοτικό σχήμα πριν από την παράδοση του πλοίου.

Η αλλαγή τέθηκε σε ισχύ στις 4 Σεπτεμβρίου και διορθώνει ένα κενό που είχε παραμείνει μετά την αναμόρφωση, το 2025, του ισπανικού πλαισίου στήριξης των ναυπηγήσεων.

Με τις αλλαγές του 2025 είχε αναγνωριστεί η δυνατότητα τροποποίησης μιας απόφασης χορήγησης ενίσχυσης όταν μεταβάλλονταν ουσιωδώς το συμβόλαιο ναυπήγησης ή οι όροι χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι το πλοίο δεν είχε ακόμη παραδοθεί. Ωστόσο, το μεταβατικό καθεστώς κάλυπτε τις νέες αιτήσεις και τις παλαιότερες υποθέσεις για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί ακόμη απόφαση, αφήνοντας εκτός έργα που είχαν ήδη εγκριθεί.

Με τη νέα ρύθμιση η Μαδρίτη κλείνει αυτό το κενό, επιτρέποντας την εφαρμογή του αναθεωρημένου πλαισίου και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, εφόσον το πλοίο παραμένει υπό κατασκευή. Δεν δημιουργείται νέο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ούτε πρόσθετη διαδικασία για τις επιχειρήσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για μεταβατική παρέμβαση που εξισώνει τους όρους για όλα τα μη παραδοθέντα πλοία.

Η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία. Τα ιδιωτικά ναυπηγεία της Ισπανίας έκλεισαν το 2025 με 65 πλοία στο βιβλίο παραγγελιών τους, συνολικής αξίας άνω των 3 δισ. ευρώ, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο δραστηριότητας των τελευταίων 15 ετών. Περισσότερο από το 90% των συμβολαίων αφορά εξαγωγές, ενώ η Ισπανία βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στις νέες συμβάσεις όσο και στο συνολικό orderbook.

Πίσω από την επίδοση αυτή βρίσκεται μια στρατηγική αρκετά διαφορετική από εκείνη των μεγάλων ασιατικών ναυπηγικών δυνάμεων. Η Ισπανία δεν επιχειρεί να ανταγωνιστεί την Κίνα, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία στη μαζική παραγωγή bulk carriers, μεγάλων containerships και δεξαμενόπλοιων. Έχει επικεντρωθεί κυρίως σε εξειδικευμένα πλοία υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπου η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η δυνατότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις του πελάτη αποτελούν σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από τις οικονομίες κλίμακας.

Στο χαρτοφυλάκιο των ισπανικών ναυπηγείων περιλαμβάνονται πλοία υποστήριξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ερευνητικά και ωκεανογραφικά σκάφη, πλοία υδατοκαλλιεργειών και μεγάλα αλιευτικά, επιβατηγά και ferries, ρυμουλκά και offshore support vessels. Η ισπανική κυβέρνηση κατατάσσει τη χώρα στην πρώτη θέση της ΕΕ σε επιμέρους κατηγορίες που συνδέονται με τα offshore αιολικά, την ωκεανογραφική έρευνα, τις υδατοκαλλιέργειες και τις θαλάσσιες επιβατικές μεταφορές.

Ιδιαίτερα το offshore εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς ανάπτυξης. Ενδεικτική είναι η εξαγορά της Astilleros Balenciaga από την AD Ports Group έναντι 11,2 εκατ. ευρώ. Το ισπανικό ναυπηγείο διαθέτει εμπειρία στην κατασκευή Service Operation Vessels για υπεράκτια αιολικά πάρκα, καθώς και ερευνητικών πλοίων, offshore support vessels και εξειδικευμένων ρυμουλκών.

Η ισπανική περίπτωση αποκτά πλέον ευρύτερη ευρωπαϊκή σημασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει την ανασυγκρότηση της ναυπηγικής και ναυτιλιακής βιομηχανικής βάσης ψηλότερα στην ατζέντα της, αντιμετωπίζοντάς την όχι μόνο ως ζήτημα ανταγωνιστικότητας αλλά και ως παράμετρο στρατηγικής αυτονομίας, οικονομικής ασφάλειας και τεχνολογικής κυριαρχίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται η ευρωπαϊκή Industrial Maritime Strategy, αλλά και η δημιουργία στις αρχές Σεπτεμβρίου της EU Industrial Maritime Value Chains Alliance (EMA), η οποία φιλοδοξεί να συγκεντρώσει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από ολόκληρο το ευρωπαϊκό θαλάσσιο οικοσύστημα. Στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της Ευρώπης στη ναυπήγηση, επισκευή, μετασκευή και αναβάθμιση πλοίων, καθώς και στην παραγωγή ναυτιλιακού εξοπλισμού και νέων τεχνολογιών.

Η πρόκληση είναι μεγάλη. Η Ευρώπη έχει χάσει σημαντικό μέρος της παγκόσμιας εμπορικής ναυπηγικής αγοράς προς την Ασία και δύσκολα μπορεί να αντιπαρατεθεί με την Κίνα ή τη Νότια Κορέα στη μαζική παραγωγή συμβατικών πλοίων. Η ευρωπαϊκή στρατηγική στρέφεται επομένως όλο και περισσότερο σε τομείς όπου μπορεί ακόμη να διατηρήσει ή να ανακτήσει τεχνολογικό πλεονέκτημα: εξειδικευμένα πλοία, offshore εφαρμογές, πράσινες τεχνολογίες, προηγμένο ναυτιλιακό εξοπλισμό, μετασκευές και νέα συστήματα πρόωσης.