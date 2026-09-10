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Μαρινάκης: Μνημείο πολιτικής απάτης το πρόγραμμα Τσίπρα – Αμφισβητεί την κοστολόγηση των εξαγγελιών
Πολιτική
15:54 - 10 Σεπ 2026

Μαρινάκης: Μνημείο πολιτικής απάτης το πρόγραμμα Τσίπρα – Αμφισβητεί την κοστολόγηση των εξαγγελιών

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή κριτική στο οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αμφισβητώντας την κοστολόγηση των προτάσεων και υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι σχετικές δαπάνες είτε έχουν υπολογιστεί χαμηλότερα είτε εμφανίζονται μόνο για ένα μέρος της περιόδου εφαρμογής.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε το πρόγραμμα του πρώην πρωθυπουργού «μνημείο πολιτικής απάτης», παραπέμποντας στην αξιολόγηση του υπουργείου Οικονομικών επί της κοστολόγησης που παρουσιάστηκε από την πλευρά Τσίπρα.

«Μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή παρουσίαση εμφανίζεται ως θεσμικά κοστολογημένη, σε αντίθεση με προηγούμενες προεκλογικές υποσχέσεις που, όπως είπε, χαρακτηρίζονταν από «λόγια του αέρα» και υπερβολές.

Οι αιχμές για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε συγκεκριμένα παραδείγματα για να στηρίξει την κριτική του.

Όπως υποστήριξε, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε αυξήσεις κατά μέσο όρο 500 ευρώ τον μήνα στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών. Με βάση την ίδια αναφορά, το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος από το 2027 θα έφθανε τα 900 εκατ. ευρώ και θα συνεχιζόταν και τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε, ωστόσο, ότι στην κοστολόγηση του προγράμματος εμφανίζεται ποσό 225 εκατ. ευρώ ετησίως, υποστηρίζοντας ότι ουσιαστικά η συνολική δαπάνη έχει κατανεμηθεί διαφορετικά από το πραγματικό ετήσιο κόστος που θα προέκυπτε από την εφαρμογή της αύξησης.

Αντίστοιχη κριτική άσκησε και για τις εξαγγελίες που αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξαγγελία για αρχική αύξηση 300 ευρώ τον μήνα συνεπάγεται κόστος περίπου 840 εκατ. ευρώ από το 2027 και κάθε χρόνο, ενώ στην κοστολόγηση του προγράμματος το ποσό εμφανίζεται διαφορετικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ανάλογη πρακτική ακολουθείται και σε άλλες εξαγγελίες, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούν τους φοιτητές.

Προσλήψεις πυροσβεστών και δωρεάν μετακινήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μαρινάκης στις εξαγγελίες για την πρόσληψη εποχικών πυροσβεστών.

Όπως είπε, η εξαγγελία προβλέπει προσλήψεις το 2027 με ετήσιο κόστος 15 εκατ. ευρώ, ενώ στην κοστολόγηση το συγκεκριμένο ποσό εμφανίζεται μόνο για το 2027. Με σκωπτικό τρόπο διερωτήθηκε τι θα συμβεί με το κόστος μισθοδοσίας των συγκεκριμένων εργαζομένων από το 2028 και μετά.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στην εξαγγελία για δωρεάν αστικές μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η σχετική δαπάνη προβλέπεται για το 2027, ενώ για τα επόμενα έτη εμφανίζονται κενά στην κοστολόγηση.

Κριτική άσκησε επίσης στην πρόταση για διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τα παιδιά. Όπως ανέφερε, η δαπάνη εμφανίζεται μόνο για το 2028, ενώ, σύμφωνα με την αποτίμηση του υπουργείου Οικονομικών που επικαλέστηκε, το πραγματικό κόστος ανέρχεται σε 1,04 δισ. ευρώ και όχι στα 830 εκατ. ευρώ που, όπως υποστήριξε, προκύπτουν από την αρχική κοστολόγηση.

Οι 30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε ακόμη στην εξαγγελία για 30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Όπως υποστήριξε, από την κοστολόγηση του προγράμματος δεν προκύπτουν προσλήψεις για το 2027 και το 2028, ενώ προβλέπεται δαπάνη για 15.000 προσλήψεις το 2029. Παράλληλα, σύμφωνα με την κριτική του, δεν αποτυπώνεται αντίστοιχη αύξηση του κόστους για το 2030, ώστε να προκύψει ο συνολικός αριθμός των 30.000 προσλήψεων.

Ο ίδιος επικαλέστηκε εκτίμηση του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία το κόστος για 30.000 προσλήψεις ανέρχεται σε 569 εκατ. ευρώ και όχι σε 150 εκατ. ευρώ.

«Πήγαμε από τις αυταπάτες στις απάτες», σχολίασε χαρακτηριστικά, κλιμακώνοντας την πολιτική αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό.

Η αναφορά στο ΠΑΣΟΚ και το «γιατί δεν συμπεθεριάζουμε»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις συζητήσεις περί πιθανών πολιτικών συνεργασιών, αποκλείοντας το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον Αλέξη Τσίπρα και χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο σενάριο «αστείο».

Παράλληλα, σχολιάζοντας την καταγγελία του ΠΑΣΟΚ ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε κατά 80% το πρόγραμμά του, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε με ειρωνική διάθεση: «Αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν συμπεθεριάζουμε».

Όπως σημείωσε, εφόσον δύο πολιτικές πλευρές συμφωνούν σε ποσοστό 80%, «κάνεις μια προσπάθεια να φτάσεις στο 100%».

«Αντίπαλός μας είναι τα παράπονα των πολιτών»

Απαντώντας στην κριτική ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό πολιτικό αντίπαλο, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι «αντίπαλός μας είναι τα παράπονα των πολιτών».

Παράλληλα, σχολιάζοντας όσους αποδίδουν την πολιτική άνοδο του πρώην πρωθυπουργού σε κυβερνητικό σχεδιασμό, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν βάλουμε τόσο χαμηλά τον πήχη, έχουμε χάσει πριν ξεκινήσει η μάχη», ενώ για όσους, όπως είπε, «από δεύτεροι έγιναν τρίτοι» σχολίασε: «Κακό του κεφαλιού τους».

Η επίθεση για το Μετρό Θεσσαλονίκης και την τηλεδιοίκηση

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στο Μετρό Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να ζητήσει «μία συγγνώμη», χαρακτηρίζοντάς τον «πρωθυπουργό των μουσαμάδων». Υποστήριξε ότι το έργο που παρουσιάστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν απλώς ημιτελές, αλλά δεν μπορούσε να λειτουργήσει.

Στο ζήτημα της τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο, κατηγόρησε επίσης τον Αλέξη Τσίπρα ότι ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας πως επί της προηγούμενης κυβέρνησης η τηλεδιοίκηση είχε παραδοθεί σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο λειτουργικότητας.

Τέλος, απαντώντας στην κριτική του ΠΑΣΟΚ για τον δημοσιονομικό χώρο, ο κ. Μαρινάκης επέλεξε μια ακόμη σκωπτική αναφορά, λέγοντας ότι «το να σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ για τον δημοσιονομικό χώρο είναι σαν να λες σε κάποιον που δεν έχει σχολιάσει ούτε λεπτό ποδοσφαιρικού αγώνα να σχολιάσει Μουντιάλ».

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