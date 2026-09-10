ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τον Οκτώβριο

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (10/9) τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τον Σεπτέμβριο του 2026, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται βάσει του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, δηλαδή οι συντάξεις Μισθωτών και Μη Μισθωτών από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά,

καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των Μη Μισθωτών όσο και των Μισθωτών.

Στη συνέχεια, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών, δηλαδή των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων Ταμείων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημερομηνία, 29 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν επίσης οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Έτσι, οι πληρωμές των συντάξεων του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν σε δύο βασικές ημερομηνίες, στις 25 και 29 Σεπτεμβρίου, ανάλογα με την κατηγορία του συνταξιούχου και το πρώην ασφαλιστικό Ταμείο.