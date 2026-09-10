ΠΑΣΟΚ: Τελικά το ΙΧ κόμμα του Τσίπρα όσοι το πλαισιώνουν έχουν ISO ροπής στο ψέμα

Τελικά το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα όσοι το πλαισιώνουν έχουν ISO ροπής στο ψέμα, δεν εξηγείται αλλιώς, αναφέρει με ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την ανάρτηση Γ. Σιακαντάρη και τις δηλώσεις του Γραμματέα του Ε.Σ. της ΕΛΑΣ στο ΟΡΕΝ υποστηρίζει ότι ο Γ. Σιακαντάρης περιλαμβανόταν στη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ που είχε αποσταλεί στους δημοσιογράφους στις 19 Ιουλίου, επισημαίνοντας ότι τότε δεν διέψευσε τη συμμετοχή του.

Παράλληλα, κατηγορεί τον Ε.Σ. της ΕΛΑΣ και τον γραμματέα του, Μ. Χατζηγιαννάκη, ότι αφαίρεσαν εκ των υστέρων από την ιστοσελίδα το όνομα του Σιακαντάρη ως συντάκτη της Ιδρυτικής Διακήρυξης.

Στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Πάμε ξανά:

Στις 19 Ιουλίου το γραφείο Τύπου της ΕΛΑΣ έστειλε τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου στους δημοσιογράφους. Στη θέση 322 αναγραφόταν το όνομα του κ. Σιακαντάρη, γι’ αυτό και σε όλα τα δημοσιεύματα εκείνης της ημέρας τον συμπεριλαμβάνουν.

Ο κ. Σιακαντάρης που διάβασε … «έκπληκτος» το όνομα του στο ανώτερο καθοδηγητικό όργανο, γιατί δεν διέψευσε τη συμμετοχή του στις 19 Ιουλίου; Μη μας φέρνει ως πειστήρια μεταγενέστερες συνεντεύξεις του.

Κύριε Χατζηγιαννάκη, το όνομα του συντάκτη της Ιδρυτικής σας Διακήρυξης το κατεβάσατε εκ των υστέρων από το site σας. Σας το είπαμε από χθες.

Προφανώς, γιατί είχε αρχίσει να λέει δημόσια και άλλα ωραία, όπως ότι η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Κάσο είναι «μονομερής» ενέργεια της πατρίδας μας και η προχθεσινή ανάρτηση του για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας – ΕΛΑΣ σήκωσε πολύ θόρυβο».