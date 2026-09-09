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Wall Street: Τρίτη σερί πτώση – Πιέσεις από επιτόκια και πετρέλαιο πάνω από τα $101
Χρηματιστήρια
23:20 - 09 Σεπ 2026

Wall Street: Τρίτη σερί πτώση – Πιέσεις από επιτόκια και πετρέλαιο πάνω από τα $101

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Τετάρτη 9/9, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και η νέα ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου συνέχισαν να πιέζουν το επενδυτικό κλίμα.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 405,41 μονάδες ή 0,77%, κλείνοντας στις 52.380,66 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,48% και έκλεισε στις 7.636,36 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 0,64%, στις 26.253,34 μονάδες.

Ήταν η τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση απωλειών και για τους τρεις βασικούς δείκτες.

Άλμα στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ενισχύθηκαν μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών ότι θα τριπλασιάσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμου κρατικού χρέους, αυξάνοντάς τες στα 6 δισ. δολάρια.

Η κίνηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του υπουργείου τον προηγούμενο μήνα ότι σχεδιάζει τουλάχιστον να διπλασιάσει το ύψος των επαναγορών κρατικού χρέους.

Μετά την ανακοίνωση, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε στο 4,857%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023. Την Τρίτη είχε κινηθεί για λίγο πάνω από το κρίσιμο επίπεδο του 4,8%, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Παρά την αύξηση του προγράμματος επαναγορών, οι αποδόσεις κινήθηκαν υψηλότερα, καθώς ορισμένοι επενδυτές ανέμεναν ακόμη μεγαλύτερες αγορές από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών. Ο Peter Boockvar της Boock Report ανέφερε ότι στην αγορά υπήρχαν εκτιμήσεις ακόμη και για επαναγορές ύψους 7 ή 8 δισ. δολαρίων.

«Καλπάζουν» φυσικό αέριο και πετρέλαιο

Πρόσθετη πίεση στις αγορές άσκησε η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές νέες διαταραχές στις ενεργειακές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς, ενισχύθηκαν κατά 3,36%, στα 101,21 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 3,25%, στα 96,05 δολάρια.

Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα κλεισίματος και για τους δύο δείκτες από τον Μάιο.

«Οι τιμές του πετρελαίου στα 120 δολάρια το βαρέλι θα τραβήξουν την προσοχή της αγοράς», δήλωσε ο Thomas Martin της Globalt Investments.

Η νέα άνοδος του πετρελαίου ενισχύει τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν οι υψηλότερες τιμές άσκησαν πιέσεις στους τρεις βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες κατά την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, η οποία ήταν μικρότερη λόγω της αργίας.

Επιπλέον, το φυσικό αέριο στο Χρηματιστήριο της Ολλανδίας κινείται στα 80 ευρώ ανά μεγαβάτωρα, με κυβερνητικά στελέχη να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων, εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί.

«Ακραίο» το επενδυτικό κλίμα

Παρά την πίεση που δέχθηκαν οι μετοχές, ο Thomas Martin σημείωσε ότι η αγορά έχει μέχρι στιγμής «αντέξει», παρά τις ανησυχίες για την άνοδο του πετρελαίου και των επιτοκίων, επισημαίνοντας ότι δεν έχει σημειώσει διόρθωση από τις αρχές του έτους.

«Κοιτάζεις το επενδυτικό κλίμα και βρίσκεται σε ακραίο επίπεδο. Ταυτόχρονα, και το κλίμα υπέρ υψηλότερων επιτοκίων βρίσκεται σε ακραίο επίπεδο. Αυτά τα δύο δεν μπορούν να συνυπάρχουν για πολύ», ανέφερε ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Globalt.

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