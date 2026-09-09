ΔΑΑ: 15,8 εκατ. επιβάτες στο α’ εξάμηνο – Νέα στρατηγική για την επέκταση του αεροδρομίου

Σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης και υγιής κερδοφορία, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο και στρατηγική απόφαση για ευέλικτη υλοποίηση του Προγράμματος Επέκτασης, επιτρέποντας τη σταδιακή επέκταση της δυναμικότητας του αεροδρομίου πέρα των 40 εκατ. επιβατών για το πρώτο εξάμηνο του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε.

H εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (RIC: AIAr.AT, Bloomberg: AIA.GA, ATHEX: ΔΑΑ), εφεξής «Εταιρεία» ή «ΔΑΑ», ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026, τα οποία καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Κύρια Σημεία

Η επιβατική κίνηση το 1 ο εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε 15,8 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 4,5% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2025.

Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα1 μειώθηκαν οριακά κατά 2,8% σε €299,6 εκατ. το 1 ο εξάμηνο του 2026, κυρίως λόγω της προσωρινής έκπτωσης 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως την 30η Απριλίου 2026.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA2,3 διαμορφώθηκε σε €168,5 εκατ. λόγω της επίδρασης της τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόστηκε με στόχο την ευθυγράμμιση της κερδοφορίας με το ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA ανήλθε σε 56,2%.

Τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε €81,4 εκατ., μειωμένα κατά 11,6% σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, λόγω της μείωσης του Μεταφερόμενου Ποσού4 .

Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα σε αναδιαμόρφωση της υλοποίησης του προγράμματος 40ΜΑΡ, υιοθετώντας μια πιο ευέλικτη και τμηματική προσέγγιση, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της δυναμικότητας πέραν του προγράμματος 40ΜΑΡ. Η στρατηγική αυτή θα επιτρέψει επίσης τον σημαντικό περιορισμό των επιπτώσεων στις εμπορικές δραστηριότητες και την ελαχιστοποίηση των επιβαρύνσεων από τις εργασίες επέκτασης στην επιχειρησιακή λειτουργία του αεροδρομίου.

Πρόβλεψη επιβατικής κίνησης για το 2026 σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό αύξησης (από χαμηλό μονοψήφιο).

Επιχειρηματικές Εξελίξεις

Εξελίξεις στην επιβατική κίνηση

Κατά το 1 ο εξάμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση του Αεροδρομίου ανήλθε σε 15,75 εκατομμύρια, αυξημένη κατά 4,5% σε σχέση με τα επίπεδα του 2025. Παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος επηρέασε την εξέλιξη της κίνησης, ιδίως κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η επιβατική κίνηση παρέμεινε σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα του 2025, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου. Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση υπερέβησαν τα αντίστοιχα επίπεδα του 2025, κατά 5,1% και 4,2%, αντίστοιχα. Συνολικά, οι επιδόσεις της επιβατικής κίνησης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα της εγχώριας αεροπορικής αγοράς εν μέσω σημαντικών γεωπολιτικών προκλήσεων, ενισχυμένες από την αποτελεσματική στρατηγική της Εταιρείας για την ανάπτυξη του δικτύου εξυπηρετούμενων προορισμών και της επιβατικής κίνησης, καθώς και την αυξανόμενη ελκυστικότητα της Αθήνας ως προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Έπειτα από ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο, κατά το οποίο καταγράφηκε αύξηση της κίνησης κατά 8,1%, το δεύτερο τρίμηνο επηρεάστηκε σημαντικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Κατά την περίοδο Απριλίου– Ιουνίου, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 2,2%, αντανακλώντας την αύξηση της εγχώριας κίνησης, κατά 3,8% και της διεθνούς κατά 1,5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά το δεύτερο τρίμηνο, η επιβατική κίνηση υπερέβη τα αντίστοιχα επίπεδα του 2025, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, σε όλους τους μήνες, με μοναδική εξαίρεση τη διεθνή κίνηση τον Απρίλιο, η οποία κατέγραψε οριακή μείωση 0,9%, κυρίως λόγω της αναστολής δρομολογίων από και προς τη Μέση Ανατολή.

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Επέκτασης Αεροδρομίου

Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης των αναγκών δυναμικότητας του αεροδρομίου και λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς , το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») της Εταιρείας αποφάσισε να αναδιαμορφώσει την προσέγγισή του ως προς την επέκταση της δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες πρόσφατες εξελίξεις:

Αύξηση της επιβατικής κίνησης: Η επιβατική κίνηση εξακολουθεί να αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, παρά το γεωπολιτικό περιβάλλον και τις υψηλές τιμές των καυσίμων, επιτρέποντας στην Εταιρεία να εξετάσει επιλογές περαιτέρω ανάπτυξης της δυναμικότητας του αεροδρομίου.

Λειτουργικές και εμπορικές επιπτώσεις: Τα σημαντικά υψηλότερα επίπεδα επιβατικής κίνησης, σε συνδυασμό με τον εν εξελίξει σχεδιασμό των παραμέτρων (π.χ. Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES), περιορισμοί στη δυναμικότητα που σχετίζονται με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας (ATC) και τις συνακόλουθες καθυστερήσεις), καθώς και την καλύτερη κατανόηση των κατασκευαστικών προκλήσεων και επιπτώσεων που κατέδειξε η διαδικασία Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου (Early Contractor Involvement - ECI), ανέδειξαν τη σκοπιμότητα επανεξέτασης του τρόπου υλοποίησης της επέκτασης, λαμβάνοντας υπόψη το σύνθετο λειτουργικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Το υφιστάμενο σχέδιο ανάπτυξης δυναμικότητας 40 MAP έχει, στον βαθμό του εφικτού, λάβει υπόψη τις λειτουργικές επιβαρύνσεις της υλοποίησης της επέκτασης. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε σκόπιμο να αξιολογηθούν εναλλακτικές λύσεις που θα περιορίζουν σημαντικά τις επιβαρύνσεις των κατασκευαστικών εργασιών στους κύριους υφιστάμενους χώρους του αεροσταθμού, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις εμπορικές δραστηριότητες.

Γεωπολιτικές εξελίξεις: Παρότι οι προοπτικές της επιβατικής κίνησης παραμένουν θετικές, το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα, γεγονός που συνηγορεί υπέρ μιας επενδυτικής προσέγγισης που διατηρεί τον αναγκαίο βαθμό προσαρμοστικότητας.

Συνολικά, οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η υφιστάμενη προσέγγιση για την επέκταση της δυναμικότητας χρειάζεται να επαναπροσδιοριστεί. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επανεξετάσει τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος επέκτασης. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει την απαιτούμενη δυναμικότητα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, διατηρώντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή ευελιξία και τις στρατηγικές επιλογές για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Αεροδρομίου, και αποσκοπεί επιπλέον:

στην κάλυψη της υφιστάμενης και μελλοντικής ζήτησης, μέσω αυξημένης προσαρμοστικότητας και ευελιξίας,

στη βέλτιστη διαμόρφωση των συνθηκών κατά την κατασκευαστική περίοδο,

στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη λειτουργία του Αεροδρομίου, και

στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στην εμπορική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει ότι:

το υφιστάμενο σχέδιο ανάπτυξης δυναμικότητας 40 εκατ. επιβατών ετησίως (40 MAP) παραμένει το σχέδιο αναφοράς, με ενδεχόμενη αναθεώρησή του εφόσον αναδειχθούν στρατηγικά επωφελέστερες λύσεις.

η πρώτη φάση του προγράμματος 40 MAP θα προχωρήσει άμεσα, επιτρέποντας την απρόσκοπτη πρόοδο του τρέχοντος συνολικού χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης, ενώ παράλληλα διατηρείται για τα επόμενα τουλάχιστον 2 έτη η δυνατότητα του ΔΑΑ να υλοποιήσει το υφιστάμενο σχέδιο.

ο ΔΑΑ μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία, τη γνώση της αγοράς και τα επιχειρησιακά δεδομένα που αποκτήθηκαν μέσω της διαδικασίας Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου (ECI)

Σταδιακή διάθεση κεφαλαίων, διασφαλίζοντας συνετή επενδυτική προσέγγιση.

Η Εταιρεία θα προχωρήσει σε τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου επέκτασης 40 MAP εφόσον τεκμηριωθεί ότι μια εναλλακτική λύση προσφέρει σαφή στρατηγικά και οικονομικά οφέλη, πληροί όλες τις ισχύουσες τεχνικές και κανονιστικές απαιτήσεις και εξασφαλίζει τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Η προσέγγιση αυτή υλοποιείται σε συντονισμό με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), διασφαλίζοντας ότι παραμένει ευθυγραμμισμένη με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Με βάση την προσέγγιση αυτή, ο ΔΑΑ θα προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες:

Άμεσα:

Διακοπή της υφιστάμενης διαδικασίας διαγωνισμού με Πρώιμη Συμμετοχή Εργολάβου (Early Contractor Involvement - ECI).

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή της πρώτης φάσης του προγράμματος 40 MAP, η οποία περιλαμβάνει τη Νότια Πτέρυγα του Κυρίου Αεροσταθμού, την επέκταση του Δορυφορικού Αεροσταθμού και εργασίες σε συναφείς χώρους, ώστε να διασφαλιστεί ότι η βραχυπρόθεσμη αύξηση της δυναμικότητας δεν θα καθυστερήσει.

Έναρξη ενδελεχούς αξιολόγησης εναλλακτικών διαμορφώσεων επέκτασης και στρατηγικών υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων επιλογών που παρέχουν πρόσθετη δυναμικότητα πέραν των 40 MAP.

Συνέχιση των εργασιών επέκτασης που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών στο Βορειοδυτικό Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών (North-West Apron), του Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης (MSP), του VIP Terminal και των συναφών εργασιών στους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών.

Επιτάχυνση στοχευμένων επενδύσεων για την ενίσχυση της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών, συμπεριλαμβανομένης της δυναμικότητας ελέγχου διαβατηρίων και ελέγχου ασφαλείας.

Στο β’ εξάμηνο του 2027:

Προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την αρχική φάση της επέκτασης του Βόρειου Αεροσταθμού , με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών δυναμικότητας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Η αναθεωρημένη προσέγγιση επιτρέπει στο ΔΑΑ να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη αύξηση της επιβατικής κίνησης, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, καθώς και αυξημένη ευελιξία μέσω της σταδιακής υλοποίησης της επέκτασης, ανάλογα με την εξέλιξη των αναγκών.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση της δυναμικότητας έως το τέλος του 2030 αναμένεται ότι θα ανέλθουν σε €950 εκατ. (σε τιμές 2026).

Έργα σε εξέλιξη

Πολυώροφος Χώρος Στάθμευσης (MSP) και Βορειοδυτικός Χώρος Στάθμευσης Αεροσκαφών (NWA)

Κατά την περίοδο αναφοράς, τα έργα του MSP και του NWA συνεχίστηκαν από την ανάδοχο κοινοπραξία, με τη μελέτη και την κατασκευή να εξελίσσονται παράλληλα. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι εργασίες πέρασαν από τη φάση των χωματουργικών εργασιών και των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών εργασιών στην κύρια φάση κατασκευής.

Οι εργασίες θεμελίωσης του MSP έχουν σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και τα οικοδομικά στοιχεία κτιρίου βρίσκονται υπό ανέγερση, συμπεριλαμβανομένων των ελικοειδών ραμπών και των κλιμακοστασίων.

Στον NWA, το κτίριο του Σταθμού Εξυπηρέτησης (Ramp Service Station – RSS) βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού, οι χωματουργικές εργασίες στο σύνολο του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση των υπόγειων δικτύων υποδομής και έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες θεμελίωσης και για τις δύο γέφυρες εξυπηρέτησης.

Και τα δύο έργα παραμένουν εντός του προγραμματισμού για ολοκλήρωση το 2027.

Νέο κτίριο VIP Αεροσταθμού και συναφείς εργασίες στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέου VIP Αεροσταθμού επιφάνειας 600 τ.μ., σχεδιασμένου για την εξυπηρέτηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Αεροσταθμού Κρατικού VIP, καθώς και τη δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για τη μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή του VIP Αεροσταθμού, καθώς και των συναφών έργων υποδομής στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών. Το έργο έχει πλέον εισέλθει στη φάση υλοποίησης, με τη μελέτη εφαρμογής να βρίσκεται σε εξέλιξη, παράλληλα με τις κατασκευαστικές εργασίες, ενώ η ολοκλήρωσή του προγραμματίζεται για το 2027.

Λοιπά έργα ενίσχυσης της δυναμικότητας

Η Εταιρεία δρομολόγησε κατά τα προηγούμενα έτη τα ακόλουθα έργα, τα οποία βρίσκονται, επί του παρόντος, σε εξέλιξη:

Εγκατάσταση μονάδων Συστήματος Προηγμένης Οπτικής Καθοδήγησης Στάθμευσης Αεροσκαφών (Advanced Visual Docking Guidance System – AVDGS) στις θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών, τα οποία θα ενισχύσουν την αεροπορική ασφάλεια και τη λειτουργική αποδοτικότητα.

Μελέτη για την επέκταση του Κτιρίου 20 με την προσθήκη ενός επιπλέον ορόφου, για τη στέγαση προσωπικού επίγειας εξυπηρέτησης, ενόψει της επικείμενης αλλαγής χρήσης χώρων του Κύριου Αεροσταθμού (MTB) και του Δορυφορικού Αεροσταθμού (STB).

Μελέτη και απαιτούμενες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία συμπληρωματικού χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, παρακείμενου στον Τροχόδρομο Β (Taxiway B).

Εγκατάσταση πρόσθετων σημείων ελέγχου διαβατηρίων για αφίξεις και αναχωρήσεις στον Κύριο Αεροσταθμό (MTB).

Εγκατάσταση πρόσθετων σημείων αυτόματης παράδοσης αποσκευών (Self-Baggage Drop-Off – SBDO) στην αίθουσα check-in του Κύριου Αεροσταθμού (MTB).

Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend Program)

Στις 15 Μαΐου 2026, η Εταιρεία ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €83,25 εκατ., η οποία προστέθηκε στο Κεφάλαιο Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, κατόπιν της επιτυχούς υλοποίησης του δεύτερου έτους του τετραετούς Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend Program) για την περίοδο 2025–2028. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 2.166 μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής που ανήλθε σε 87,64% του συνολικού υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €8.653.718 και ανήλθε σε €318.197.805, διαιρούμενο σε 318.197.805 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικού ύψους €74.595.049,16, πιστώθηκε στον λογαριασμό «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις στις Αεροπορικές Δραστηριότητες.

Διεθνής Αγορά Ομολόγων

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις κατά την περίοδο αναφοράς ήταν η επιτυχής πρώτη παρουσία της Εταιρείας στις διεθνείς αγορές ομολόγων, μέσω της έκδοσης στις 24 Ιουνίου 2026 πρώτης τάξης (senior) ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, επταετούς διάρκειας και συνολικής ονομαστικής αξίας €500 εκατ. με ετήσιο επιτόκιο 3,75%. Τα καθαρά έσοδα από τις ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την χρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Οι ομολογίες έλαβαν αξιολογήσεις επενδυτικής βαθμίδας από δύο κορυφαίους διεθνείς οίκους αξιολόγησης (S&P: BBB, Moody’s: Baa2), αποτελώντας μία από τις ελάχιστες αντίστοιχες εκδόσεις από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία στις διεθνείς αγορές. Η συναλλαγή ενίσχυσε τη χρηματοδοτική ευελιξία της Εταιρείας, διευρύνοντας την πρόσβασή της σε διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης και επεκτείνοντας τη διεθνή επενδυτική της βάση. Η Εταιρεία έλαβε, επίσης, τις πρώτες αξιολογήσεις επενδυτικής βαθμίδας από τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης (S&P: BBB+ με σταθερή προοπτική, Moody’s: Baa1 με σταθερή προοπτική). Οι αξιολογήσεις αυτές αναγνωρίζουν την ισχυρή επίδοση της επιβατικής κίνησης της Εταιρείας, καθώς και το εξαιρετικό χρηματοοικονομικό προφίλ της.

Κυριότερα Οικονομικά Αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια του 1 ου εξαμήνου 2026, η Εταιρεία συνέχισε να καταγράφει υγιή χρηματοοικονομική επίδοση, με σημαντική ενίσχυση από τις ισχυρές τάσεις της επιβατικής κίνησης. Η μείωση της κερδοφορίας ήταν αναμενόμενη και οφείλεται κυρίως στην επίδοση του τομέα των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, ο οποίος επηρεάζεται από τις προσαρμογές των Αεροπορικών Χρεώσεων, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Κατά το 1 ο εξάμηνο του 2026, το σύνολο εσόδων και λοιπών εισοδημάτων μειώθηκε κατά 2,8%, σε €299,6 εκατ. από €308,2 εκατ. το 1 ο εξάμηνο του 2025. Σύμφωνα με το IFRIC 12 των ΔΠΧΑ, το κόστος σχεδιασμού και κατασκευής του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου (Airport Expansion Program – AEP) λογιστικοποιείται βάσει του μοντέλου του άυλου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο απαιτεί από την Εταιρεία να αναγνωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα από τις παρεχόμενες κατασκευαστικές υπηρεσίες, καθώς ο κύριος της παραχώρησης διατηρεί τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των υποδομών. Το κόστος αυτό, το οποίο ανέρχεται σε €24,8 εκατ. για το 1 ο εξάμηνο του 2026, αποτιμάται στην εύλογη αξία, χωρίς περιθώριο κέρδους, και κατά συνέπεια δεν επηρεάζει τη συνολική κερδοφορία.

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Αεροπορικές Δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €219,2 εκατ., καταγράφοντας μείωση 4,9% σε σύγκριση με το 1 ο εξάμηνο του 2025. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην πολιτική τιμολόγησης των Αεροπορικών Χρεώσεων της Εταιρείας και, ειδικότερα, στην εφαρμογή της προσωρινής έκπτωσης 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία ίσχυσε από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως την 30η Απριλίου 2026. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόστηκε με στόχο την εναρμόνιση της κερδοφορίας των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων για το 2026 με τη μέγιστη απόδοση 15% επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο7 , μετά την εξάντληση του Μεταφερόμενου Ποσού.

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από τις Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε €80,4 εκατ. το 1 ο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 3,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Ειδικότερα, τα έσοδα από τις εμπορικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €52,2 εκατ. κατά το 1 ο εξάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 4,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ο ρυθμός αύξησής τους διαμορφώθηκε οριακά χαμηλότερα από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης της επιβατικής κίνησης. Η επίδοση αυτή επηρεάστηκε από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, και από τις επιχειρησιακές προκλήσεις που συνδέονται με την εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES). Παρά τις προκλήσεις αυτές, η εμπορική δραστηριότητα ενισχύθηκε από τη δυναμική πορεία των κατηγοριών Τροφίμων & Ποτών (F&B) και Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου (Specialty Retail), καθώς και από τους βελτιωμένους εμπορικούς όρους που συμφωνήθηκαν σε πρόσφατες ανανεώσεις συμβάσεων παραχώρησης. Παράλληλα, τα έσοδα από μισθώματα και λοιπές δραστηριότητες ενισχύθηκαν από τις συμβατικές αναπροσαρμογές των μισθωμάτων βάσει του πληθωρισμού, καθώς και από την υψηλή επίδοση του Εκθεσιακού Κέντρου.

Όσον αφορά στις υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων, τα έσοδα το 1 ο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε €11,1 εκατ., μειωμένα κατά €0,5 εκατ., ή 4,5%, σε σύγκριση με το 1 ο εξάμηνο του 2025, κυρίως λόγω της διακοπής λειτουργίας του χώρου στάθμευσης μικρής διάρκειας Ρ1, μετά την έναρξη των εργασιών κατασκευής του Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων, γεγονός που περιόρισε σημαντικά τη διαθέσιμη δυναμικότητα στάθμευσης. Η επίδραση περιορίστηκε μέσω μιας σειράς ενεργειών που υλοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των περιορισμών στη διαθέσιμη δυναμικότητα, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης λειτουργίας του νέου χώρου στάθμευσης Economy, δυναμικότητας 500 θέσεων, στα τέλη του 2025, καθώς και της αποτελεσματικής διαχείρισης της υπάρχουσας δυναμικότητας.

Λειτουργικά Έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα για το 1 ο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε €123,7 εκατ., σημειώνοντας αύξηση €5,3 εκατ., ή 4,4% σε σύγκριση με το 1 ο εξάμηνο του 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις πληθωριστικές πιέσεις, στις αναπροσαρμογές κατώτατων μισθών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και στους πρόσθετους πόρους (προσωπικό της Εταιρείας και υπηρεσίες από τρίτους) που απαιτήθηκαν για την εξυπηρέτηση της αυξημένης επιβατικής κίνησης, τη διαχείριση των λειτουργικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES), και τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από το χαμηλότερο κόστος υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας του προγράμματος «Route 20259», καθώς και από τη χαμηλότερη Αμοιβή Χορήγησης Δικαιωμάτων, η οποία υπολογίστηκε βάσει της χαμηλότερης κερδοφορίας του προηγούμενου έτους.

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)

Κατά το 1 ο εξάμηνο του 2026, τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €176,0 εκατ., μειωμένα κατά €13,9 εκατ. ή 7,3% σε σύγκριση με το 1 ο εξάμηνο του 2025, ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €168,5 εκατ., χαμηλότερα κατά 7,6% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2025. Και οι δύο βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) κινούνται σύμφωνα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.

Αποσβέσεις & Κεφαλαιουχικές δαπάνες (Επενδύσεις)

Οι αποσβέσεις για τους πρώτους έξι μήνες του έτους ανήλθαν σε €42,6 εκατ. αυξημένες κατά €2,3 εκατ. σε σχέση με τα €40,3 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Οι επενδύσεις της περιόδου ανήλθαν σε €40,9 εκατ..

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €26,8 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά €2,6 εκατ. έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, αντικατοπτρίζοντας κυρίως το χαμηλότερο κόστος δανεισμού και αντιστάθμισης κινδύνων, καθώς τα επίπεδα δανεισμού της Εταιρείας ήταν χαμηλότερα κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου αναφοράς σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2025.

Κερδοφορία

Τα κέρδη προ φόρων για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 διαμορφώθηκαν σε €106,6 εκατ., μειωμένα κατά €13,6 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους για το 1 ο εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν σε €81,4 εκατ., μειωμένα κατά €10,7 εκατ. έναντι του 1 ου εξαμήνου του 2025, μετά την εξάντληση του προς ανάκτηση Μεταφερόμενου Ποσού.

Απόδοση ανά Δραστηριότητα

Η Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου10 (ΣΑΑ) θεσπίζει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας «Dual Till», το οποίο διαχωρίζει τις ρυθμιζόμενες Αεροπορικές Δραστηριότητες από τις μη ρυθμιζόμενες Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες. O ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης σε Αεροπορικές και Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες για το 1 ο εξάμηνο του 2026:

Το σύνολο εσόδων και λοιπών εισοδημάτων που προκύπτει από τις ρυθμιζόμενες Αεροπορικές Δραστηριότητες αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των εσόδων και λοιπών εισοδημάτων που ανέρχονται σε €219,2 εκατ. το 1 ο εξάμηνο του 2026, ήτοι 73,2% του συνόλου των εσόδων και λοιπών εισοδημάτων της εν λόγω περιόδου. Όσον αφορά στην κερδοφορία, οι Αεροπορικές Δραστηριότητες ανέρχονται σε €37,4 εκατ., και αποτελούν το 45,9% της συνολικής κερδοφορίας της Εταιρείας (κέρδη μετά από φόρους). Επιπλέον, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία υπολογισμού της σωρευτικής απόδοσης επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων για το 1ο εξάμηνο του 2026, το προς ανάκτηση Μεταφερόμενο Ποσό της 30ης Ιουνίου 2026 ανέρχεται σε €16,0 εκατ., σε σχέση τα €2,7 εκατ. της 1 ης Ιανουαρίου 2026.

Προοπτικές

Αεροπορική Κίνηση

Οι θεμελιώδεις παράγοντες που στηρίζουν τη ζήτηση για ταξίδια προς την Ελλάδα παραμένουν ισχυροί, αν και οι συνθήκες της αγοράς εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα, η οποία αντανακλά κυρίως τις ευρύτερες μακροοικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή. Η κατάπαυση του πυρός και οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2026 δημιούργησαν ορισμένες προοπτικές αποκλιμάκωσης. Ωστόσο, η αβεβαιότητα στην περιοχή παραμένει αυξημένη και οι εξελίξεις ενδέχεται να εξακολουθήσουν να επηρεάζουν το οικονομικό κλίμα, τη ζήτηση για ταξίδια και τη λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών. Παρά την αβεβαιότητα αυτή, η επιβατική κίνηση παρέμεινε σε σταθερά υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου αιχμής. Με βάση τις προβλέψεις μας για το υπόλοιπο του έτους, αναθεωρούμε υψηλότερα την πρόβλεψή μας για την επιβατική κίνηση το 2026, σε αύξηση της τάξης του μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού (mid-singledigit), έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για αύξηση χαμηλού μονοψήφιου ποσοστού (low single-digit).

Οι πρωτοβουλίες μας για την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών και την ανάπτυξη της αγοράς εξακολουθούν να επικεντρώνονται στην ενίσχυση της αεροπορικής διασυνδεσιμότητας, ιδίως σε αγορές μακρινών αποστάσεων με υψηλότερη τάση για εμπορική δαπάνη, καθώς και στην προώθηση της Αθήνας ως προορισμού. Καθώς προχωρούν οι εργασίες του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου (Airport Expansion Program – AEP), παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στη διατήρηση των υψηλών επιχειρησιακών προτύπων μέσω έγκαιρου σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, μετά τη λειτουργία του Αεροδρομίου ως «αεροδρόμιο με ευκολίες προγραμματισμού πτήσεων» (Επίπεδο 2), η μεταβολή του καθεστώτος λειτουργίας του Αεροδρομίου σε «συντονισμένο αεροδρόμιο» (Επίπεδο 3) για τη χειμερινή περίοδο 2026/27 έχει ως βασικό στόχο να διασφαλίσει την ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση της δυναμικότητας του Αεροδρομίου κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του διαδρόμου.

Αεροπορικές Δραστηριότητες

Όσον αφορά στα έσοδα από τις Αεροπορικές Δραστηριότητες για το 2026, διατηρούμε τις προβλέψεις μας ότι η συνολική απόδοση ανά επιβάτη από τις Αεροπορικές Χρεώσεις και το Ταμείο Ανάπτυξης Αεροδρομίου θα παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερή. Η κερδοφορία των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων αναμένεται να κινηθεί σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, ενισχυμένη περαιτέρω από την απόδοση επί των πρόσθετων κεφαλαίων Αεροπορικών Δραστηριοτήτων που διατέθηκαν το 2025 και το 2026 μέσω του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend Program).

Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες

Στον τομέα των Μη Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, η υποκείμενη ζήτηση στις εμπορικές παραχωρήσεις παραμένει ανθεκτική. Με βάση τις έως σήμερα επιδόσεις, τις εμπορικές πρωτοβουλίες που αναλάβαμε και τα αναμενόμενα επίπεδα επιβατικής κίνησης, εκτιμούμε πλέον ότι τα έσοδα των Μη Αεροπορικών Δραστηριοτήτων ανά επιβάτη θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερά το 2026. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη θετική συμβολή από ανανεώσεις και παρατάσεις συμβάσεων με βελτιωμένους όρους, στην προσθήκη νέων σημείων πώλησης, στη βελτιστοποίηση της υφιστάμενης εμπορικής διαμόρφωσης, καθώς και στην ανθεκτικότητα της εμπορικής ζήτησης.

Σημαντικό είναι ότι η αναθεωρημένη προσέγγιση για την επέκταση έχει σχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις από την επιβάρυνση των κατασκευαστικών εργασιών στις υφιστάμενες εμπορικές περιοχές κατά τα αρχικά στάδια κατασκευής. Με βάση τον τρέχοντα σχεδιασμό, αναμένεται η σταδιακή διάθεση πρόσθετων εμπορικών χώρων, με αύξηση της συνολικής επιφάνειας κατά 60% έως το 2030-2031 σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα.

Τα έσοδα από τη στάθμευση αυτοκινήτων αναμένεται να επηρεαστούν σε μέτριο βαθμό από την κατασκευή του Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης (MSP), εν μέρει ενισχυμένα από στοχευμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας πρόσθετων θέσεων στους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης.

Κερδοφορία

Το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA αναμένεται να παραμείνει προσωρινά περίπου 100 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τον μακροπρόθεσμο στόχο μας για επίπεδα άνω του 60%, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη επένδυση στη λειτουργία του Αεροδρομίου με στόχο τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου εξυπηρέτησης. Επιπλέον, διατηρούμε την πρόβλεψή μας για καθαρά κέρδη περίπου €200 εκατ. το 2026, με τη στήριξη των πρόσθετων αποδόσεων επί των κεφαλαίων των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, παραμένοντας παράλληλα πλήρως προσηλωμένοι στην δέσμευσή μας για διανομή στους μετόχους του 100% των διαθέσιμων προς διανομή κερδών ως μέρισμα.

Κεφαλαιακή διάρθρωση

Ο ΔΑΑ έχει εξασφαλίσει για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου (AEP) τραπεζικό δανεισμό ύψους €806 εκατ. το 2024. Επίσης, τον Ιούνιο του 2026 πραγματοποίησε την επιτυχημένη έκδοση του πρώτου ομολόγου της Εταιρείας, ύψους €500 εκατ., πρώτης τάξης (senior) χωρίς εξασφαλίσεις, με λήξη το 2033 και με ετήσιο επιτόκιο 3,75%. Τα κεφάλαια από την έκδοση του ομολόγου χρησιμοποιούνται για τη μερική αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Σε συνδυασμό με τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της αύξησης των κεφαλαίων των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend Program), η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες έως το 2030. Παράλληλα, ο ΔΑΑ διατηρεί συντηρητική κεφαλαιακή διάρθρωση, με τον Δείκτη Καθαρού Χρέους προς EBITDA να αναμένεται να διαμορφώνεται μεταξύ 2,0x και 3,0x καθ’ όλη τη διάρκεια του υφιστάμενου επενδυτικού προγράμματος του AEP, χωρίς να υπερβαίνει το 3,5x.

Κατόπιν της αναδιαμόρφωσης του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου, οι σχετικές κεφαλαιουχικές δαπάνες διαμορφώνονται σε €950 εκατ. έως το τέλος του 2030 (σε τιμές 2026).