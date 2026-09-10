ΗΠΑ: Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός χονδρικής τον Αύγουστο

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Επιτάχυνση κατέγραψε τον Αύγουστο ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ, με τον δείκτη τιμών παραγωγού να διαμορφώνεται οριακά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 5,4% τον Αύγουστο, έναντι ανόδου 4,7% τον Μάιο. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,4%.

Οι αναλυτές ανέμεναν ετήσια αύξηση 5,3%, ενώ για τη μηνιαία μεταβολή είχαν προβλέψει άνοδο 0,4%.

Στον δομικό δείκτη, ο οποίος εξαιρεί τις πιο ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 4,6% σε ετήσια βάση και κατά 0,2% σε μηνιαία βάση.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών τοποθετούσαν τη δωδεκάμηνη άνοδο επίσης στο 4,6%, ενώ για τη μηνιαία μεταβολή ανέμεναν αύξηση 0,3%.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων ενίσχυσε τις πιέσεις στην αγορά κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς να ανέρχεται στο 4,88%, καταγράφοντας άνοδο 4 μονάδων βάσης.