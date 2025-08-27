Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βρωμοπούσι Σαλαμίνας

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21.00 το βράδυ της Τετάρτης (27/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο μετά τις 22:00, όπως ανακοινώθηκε από την πυροσβεστική, χάρη στην άμεση επέμβασή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε κενά οικόπεδα ανάμεσα σε κατοικίες, ενώ δεν αναφέρθηκαν απειλές σε σπίτια, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των καιρικών συνθηκών και της θέσης της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούσαν 116 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες. Η επιχείρηση ενισχύθηκε γρήγορα, με τις δυνάμεις να προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες πριν απειληθούν σπίτια, κάτι που γρήγορα κατάφεραν.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, όπως είπε ο δήμαρχος στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, η φωτιά ξεκίνησε από ρίψη βεγγαλικών.

Το 112 ήχησε λίγο πριν τις 22.00 καλώντας τους πολίτες τις περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα του ενημέρωσε πως ξέσπασε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας.