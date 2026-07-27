Πυρκαγιά στο Ηράκλειο Κρήτης - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα (27/7) στην περιοχή Αληθινή του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ειδικότερα, η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση, ενώ στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και επτά πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Φαιστού, ενισχύοντας τις προσπάθειες περιορισμού του πύρινου μετώπου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά παρουσιάζει δυναμική εξέλιξη, γεγονός που οδήγησε στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, με το οποίο οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Παράλληλα, με εντολή των αρμόδιων Αρχών ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.