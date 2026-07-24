Φωτιά στα Οινόφυτα - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις στης Πυροσβεστικής

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 15:00 και έθεσε άμεσα σε εφαρμογή επιχείρηση κατάσβεσης με ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα της 4ης ΕΜΟΔΕ, επτά πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

Παράλληλα, ο Δήμος Τανάγρας ενισχύει την επιχείρηση διαθέτοντας υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, το οποίο έχει αναλάβει τη σχετική προανάκριση.