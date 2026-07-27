Πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης - Δεν απειλούνται κατοικίες

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (27/7) στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιείται άμεσα για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων πραγματοποιείται και επιχείρηση αεροπυρόσβεσης με τη συνδρομή ενός ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε απόσταση από κατοικημένες περιοχές και δεν απειλούνται οικίες ή άλλες υποδομές.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.