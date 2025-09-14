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photo @EuroBasket on X
Ειδήσεις
19:24 - 14 Σεπ 2025

Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ με ηγέτη τον Αντετοκούνμπο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα επέστρεψε στα μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ έπειτα από 16 χρόνια. Επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας στον μικρό τελικό και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Γιάννης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Βασίλης Τολιόπουλος ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Η Εθνική μας ήταν πολύ καλύτερη από τη Φινλανδία στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και έφτασε τη διαφορά μέχρι το +17 (84-67). Ωστόσο, οι Φινλανδοί δεν το έβαλαν κάτω και με πίεση σε όλο το γήπεδο οδήγησαν την ομάδα μας σε λάθη και τελικά το φινάλε του μικρού τελικού ήταν δραματικό.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν, όμως, ψύχραιμος στο φινάλε και με δικές του βολές «καθάρισε» το μετάλλιο.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 20 (2/3 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 1/2 βολές), Τολιόπουλος 15 (4/10 τρίποντα), Σλούκας 7 (1), Καλαϊτζάκης 5 (1), Παπανικολάου 4 (1), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Γ. Αντετοκούνμπο 30 (9/11 δίποντα, 12/16 βολές, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 μπλοκ), Κ. Αντετοκούνμπο 3, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 8 (2)

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 6 (6 ασίστ), Σάλιν 5 (1), Ενκαμουά 15 (2), Γιάντουνεν 13 (3), Βάλτονεν 18 (2 τρίποντα, 8/11 βολές), Μαξούνι (0/6 σουτ), Μάρκανεν 19 (3/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 10 ριμπάουντ), Μούρινεν 5, Γκούσταβσον, Γκράντισον 8 (2)

Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2025 - 19:35
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