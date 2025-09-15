Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα – Σπανούλης: «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά»

Με τη μουσική υπόκρουση του εμβληματικού τραγουδιού «Final Countdown», που έχει ταυτιστεί με τις μεγάλες επιτυχίες της Εθνικής ομάδας, τα μέλη της Εθνικής Ελλάδας στο μπάσκετ επέστρεψαν από τη Ρίγα της Λετονίας, όπου εχθές (14/9) κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, νικώντας τη Φινλανδία στον μικρό τελικό.

Ο προπονητής της ομάδας, Βασίλης Σπανούλης, ήταν ο πρώτος που βγήκε μπροστά και παρέλαβε μια ανθοδέσμη και ένα αναμνηστικό σε σχήμα κλαδιού ελιάς. Ακολούθησαν τα μέλη του τεχνικού επιτελείου, οι εκπρόσωποι της ΕΟΚ και στη συνέχεια όλοι οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας. Με τα χάλκινα μετάλλια στο στήθος, οι διεθνείς παρέλαβαν κι αυτοί τις δικές τους ανθοδέσμες, μέσα σε έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – χορεύοντας στους ήχους της μουσικής – ακολουθούσε σε μικρή απόσταση, ενώ η μητέρα του, Βερόνικο Αντετοκούνμπο, απαθανάτιζε τη στιγμή. Ο ίδιος δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ».

Κατά την υποδοχή της ομάδας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο πρόεδρος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, δήλωσε: «Εκ μέρους της Πολιτείας, θέλω να πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε αυτά τα παιδιά που μας γέμισαν χαρά και υπερηφάνεια. Ο αθλητισμός υψώνει τη χώρα μας και μας ενώνει. Εκτός από τη σπουδαία παρουσία στο παρκέ, δώσατε και σημαντικά μηνύματα προς την κοινωνία. Αυτό το χάλκινο μετάλλιο είναι για εμάς σαν χρυσό – ένα μετάλλιο που αξίζει ο ελληνικός αθλητισμός».

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, στη δική του τοποθέτηση, ανέφερε: «Η υποδοχή είναι πραγματικά συγκινητική. Μας τιμά και αντανακλά την αγάπη του κόσμου γι' αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλους τους Έλληνες, όπου κι αν βρίσκονται. Θέλαμε να δώσουμε χαρά και να φέρουμε ξανά το μπάσκετ ψηλά. Αυτή η γενιά το άξιζε, και το άξιζε εδώ και καιρό – ειδικά τώρα.

Εγώ προσωπικά νιώθω ευγνώμων που ήμουν μέρος αυτής της επιτυχίας, αλλά τα εύσημα πάνε στους παίκτες και σε όλους όσους εργάστηκαν γι’ αυτό το αποτέλεσμα. Εύχομαι αυτό το μετάλλιο να γίνει η αφετηρία για μια νέα αρχή και αναγέννηση του ελληνικού μπάσκετ σε κάθε επίπεδο».

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος Κώστας Παπανικολάου είπε με τη σειρά του: «Ευχαριστούμε σε όλους όσοι συνέβαλαν πολύ σε αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς και όπως είπε ο κοουτς ευελπιστούμε ότι με αυτή την επιτυχία να καταφέραμε να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων να τους δώσαμε ένα χαμόγελο να κάναμε νέα παιδιά να αγαπήσουν το μπάσκετ όπως κι εμείς, η δική μας γενιά, ερωτεύτηκε το μπάσκετ, με τον κόουτς σαν παίκτη, με τον Νίκο Ζήση, τον Δήμο Ντικούδη, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Θοδωρή Παπαλουκά, ο Κώστα Τσαρτσαρή. Το μπάσκετ είναι ενιαίο, είναι ένα, είναι αγαπημένο, και είναι κάτω από τη στέγη της Εθνικής ομάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευελπιστώ τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος τέλος δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή οι παίκτες και οι προπονητές είχαν πιστέψει σε ένα μετάλλιο και επέστρεψαν με αυτό. Το αφιερώνουμε στον κόσμο και είμαστε σίγουροι ότι η επόμενη ημέρα θα είναι καλύτερη. Αυτό το μετάλλιο μετά από 16 χρόνια θα δώσει ώθηση στο ελληνικό μπάσκετ. Ο κόσμος το αγαπάει το μπάσκετ. Τα χθεσινά δάκρυα χαράς είναι παρακαταθήκη για το μέλλον».