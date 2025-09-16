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Τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Eurobasket 2025
Magazino
19:51 - 16 Σεπ 2025

Τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Eurobasket 2025

Reporter.gr Newsroom
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H FIBA συγκέντρωσε τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το Eurobasket 2025, σε ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Το βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών αποτελεί έναν αφιέρωμα στον Έλληνα σούπερ σταρ.

Ο Γιάννης οδήγησε την Ελλάδα στο χάλκινο μετάλλιο έχοντας κατά μέσο όρο 27,3 πόντους, 10,6 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 0,9 κοψίματα στη διοργάνωση.

Με τις επιδόσεις του αυτές συμπεριλήφθηκε φυσικά και στην καλύτερη πεντάδα του Ευρωμπάσκετ.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 19:52
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