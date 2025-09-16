Τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Eurobasket 2025

Το βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών αποτελεί έναν αφιέρωμα στον Έλληνα σούπερ σταρ.
Ο Γιάννης οδήγησε την Ελλάδα στο χάλκινο μετάλλιο έχοντας κατά μέσο όρο 27,3 πόντους, 10,6 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 0,9 κοψίματα στη διοργάνωση.
Με τις επιδόσεις του αυτές συμπεριλήφθηκε φυσικά και στην καλύτερη πεντάδα του Ευρωμπάσκετ.
The Greek Freak put Greece back on the podium! ??
Full highlights of Giannis Antentokounmpo DOMINATING in EuroBasket 2025.
? 27.3 PTS | 68.5% FG | 10.6 REB | 4.1 AST | 1.1 STL | 0.9 BLK pic.twitter.com/2cPIu41FNU— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 16, 2025