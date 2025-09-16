Τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Eurobasket 2025

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

H FIBA συγκέντρωσε τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το Eurobasket 2025, σε ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Το βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών αποτελεί έναν αφιέρωμα στον Έλληνα σούπερ σταρ.

Ο Γιάννης οδήγησε την Ελλάδα στο χάλκινο μετάλλιο έχοντας κατά μέσο όρο 27,3 πόντους, 10,6 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 0,9 κοψίματα στη διοργάνωση.

Με τις επιδόσεις του αυτές συμπεριλήφθηκε φυσικά και στην καλύτερη πεντάδα του Ευρωμπάσκετ.