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Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας: Στους πρώτους τιμώμενους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Magazino
15:41 - 10 Μαρ 2026

Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας: Στους πρώτους τιμώμενους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Reporter.gr Newsroom
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Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων προσώπων που θα τιμηθούν, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε σήμερα (10/3) τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας (European Order of Merit).

Η παρουσία του κορυφαίου Έλληνα αθλητή στη λίστα των πρώτων βραβευμένων αναδεικνύει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τιμά προσωπικότητες που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και εκφράζουν αξίες όπως η αριστεία, το ήθος και η αφοσίωση που συμβάλλουν στην πρόοδο της Ευρώπης.

Σε ανάρτησή της, η Ρομπέρτα Μέτσολα επισήμανε ότι οι πρώτοι τιμώμενοι αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της ποικιλομορφίας και της αφοσίωσης που ενισχύουν τη διεθνή παρουσία της Ευρώπης. Όπως σημείωσε, τα επιτεύγματά τους αποδεικνύουν ότι άνθρωποι από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα μπορούν να συμβάλλουν καθημερινά στη διαμόρφωση της Ευρώπης, να ενισχύουν την Ένωση και να υπερασπίζονται τις κοινές αξίες της. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η πορεία προσωπικοτήτων όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης για την κοινωνία.

Να σημειωθεί ότι η τελετή απονομής των διακρίσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον προσεχή Μάιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, όπου προβλέπεται να παραστεί και ο Έλληνας σούπερ σταρ του μπάσκετ. Η επιλογή του Στρασβούργου ως τόπου διεξαγωγής της εκδήλωσης ενισχύει τον θεσμικό συμβολισμό του νέου βραβείου, το οποίο φιλοδοξεί να τιμά πρόσωπα που, μέσα από το έργο και την πορεία τους, εκπροσωπούν τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2026 - 15:57
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