Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη (30/9) στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ λόγω τεχνικών εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Οδού.

Ειδικότερα, από τις 07:30 έως και τις 19:00, για την τοποθέτηση μεταλλικής υποδομής και πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων (VMS), στο 180,5 χλμ. του αυτοκινητόδρομου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, θα ισχύσουν τα εξής:

Ολικός αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μώλου, στο 190,456 χλμ., έως τον Ημικόμβο (Η/Κ) Καμένων Βούρλων, στο 177,585 χλμ. Η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού προς τον Η/Κ Καμένων Βούρλων. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, θα ισχύσει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 178ο έως το 181,6ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της δεξιάς λωρίδας. Στο ρεύμα προς Αθήνα, στον Α/Κ Μώλου και στον Η/Κ Σκάρφειας, θα παραμείνουν κλειστοί οι κλάδοι εισόδου.

Λόγω των παραπάνω ρυθμίσεων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα θα ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στους Μετωπικούς Σταθμούς Διοδίων Τραγάνας και Αγίας Τριάδας, καθώς και στον Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Τραγάνας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα.

Η Νέα Οδός υπογράμμισε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ θα τοποθετηθούν σχετικές προσωρινές σημάνσεις για την πλήρη ενημέρωσή τους. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους οδηγούς για την κατανόηση και τους κάλεσε να συμμορφώνονται με τη σήμανση.