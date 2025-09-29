Η παύση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία προκλήθηκε από την απροθυμία του Κιέβου να συνεχίσει το διάλογο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προειδοποιώντας παράλληλα για την πιθανή παράδοση αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο σχετικά με τις προτάσεις για την επίλυση της σύγκρουσης, ο Πεσκόφ υπενθύμισε τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με την ουκρανική αντιπροσωπεία.

«Εκεί έγινε ανταλλαγή εγγράφων. Την τελευταία φορά στην Κωνσταντινούπολη, διατυπώθηκαν προτάσεις για τη δημιουργία ομάδων εργασίας που θα συζητήσουν όλες τις λεπτομέρειες σε βασικούς τομείς. Τώρα υπάρχει μια παύση», ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, παραθέτοντας τα λόγια του.

«Η παύση προκλήθηκε από την απροθυμία του καθεστώτος του Κιέβου να συνεχίσει αυτόν το διάλογο».

Ο Πεσκόφ απάντησε επίσης στις δηλώσεις της Ουάσιγκτον σχετικά με τις παραδόσεις Tomahawk. «Έχουμε ακούσει αυτές τις δηλώσεις. Τις αναλύουμε προσεκτικά. Οι στρατιωτικοί μας ειδικοί παρακολουθούν στενά την κατάσταση», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει λύση που να μπορεί να αλλάξει την κατάσταση στο μέτωπο για το καθεστώς του Κιέβου».