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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας: Πού και πότε θα κλείσει ο δρόμος
Ειδήσεις
15:21 - 05 Αυγ 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας: Πού και πότε θα κλείσει ο δρόμος

Reporter.gr Newsroom
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ», στο πλαίσιο της άρσης της υφιστάμενης σήμανσης στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Πύρνας.

Συγκεκριμένα, θα ισχύσουν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α: Ολικός αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, από το 17,4ο χλμ. έως και το 18,5ο χλμ. Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Α/Κ Πύρνας και θα κατευθύνονται για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Καλυφτάκη, μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού.

Η Φάση Α θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, από τις 22:00 έως τις 05:00.

Φάση Β: Ολικός αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, από το 21,9ο χλμ. έως και το 19,2ο χλμ. Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Α/Κ Πύρνας και θα κατευθύνονται για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Τατοΐου, μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού.

Η Φάση Β θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026, από τις 22:00 έως τις 05:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών, καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

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