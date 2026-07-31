Στις φλόγες η περιφερειακή Αιγάλεω: Αγωνιώδεις εκκενώσεις στο Χαϊδάρι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή (31/7) σε δασική έκταση κοντά στην περιφερειακή οδό Αιγάλεω, στο ύψος του Ασπρόπυργου και δεν άργησε να πάρει την κατεύθυνση προς Χαϊδάρι, το οποίο εκκενώνεται.

Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 22 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες των δήμων Ασπροπύργου, Φυλής, Πετρούπολης και Περιστερίου.

Στις 16:22 εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους με εντολή απομάκρυνσης για όσους βρίσκονται στις περιοχές Αφαία Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου, με κατεύθυνση προς το Περιστέρι μέσω της Λεωφόρου Αθηνών.

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Προηγουμένως, στις 16:03, είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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Η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη, καθώς η φωτιά προσεγγίζει το Δαφνί Χαϊδαρίου και δίνεται μάχη να μην μπει στο δάσος.

Ο δήμαρχος Ασπροπύργου, Γιάννης Ηλίας, μιλώντας στο Open, είπε πως «δυστυχώς [η φωτιά] έχει περάσει από το Ποικίλο Όρος η πυρκαγιά, πάνω από την περιφερειακή Αιγάλεω» και συμπλήρωσε:

«Αυτή στιγμή έχουν έρθει υδροφόρες του δήμου, τα μηχανήματα. Είναι πάνω στο βουνό, για να καταλάβετε, η φωτιά. Η φωτιά είναι στο βουνό, έχει πιάσει το βουνό. Είναι δύσκολο να πάνε τα μηχανήματα εκεί. Έχουν έρθουν από Πυροσβεστική πάρα πολλά οχήματα απ’ ό,τι ακούσαμε και προηγουμένως από την εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής».

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Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της πυρκαγιάς έχουν τεθεί σε ισχύ οι εξής εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Γ. Παπανδρέου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών.

Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς Σχιστό.

Μαίνεται η φωτιά στη Βοιωτία – Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο

Στη Βοιωτία η κατάσταση συνεχίζει να είναι κρίσιμη, ενώ οι κάτοικοι και οι παραθεριστές από τον Δήμο Αγίου Βασιλείου απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης.

Στο σημείο επιχειρούν πέντε ιδιωτικά σκάφη, ένα ρυμουλκό και ένα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ στην περιοχή κατευθύνονται περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και επιπλέον πλοίο της Πυροσβεστικής.

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Η κατάσταση στην Ξηρονομή και στην Δομβραίνα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι φλόγες συνεχίζουν την καταστροφική τους πορεία, απειλώντας κατοικίες και περιουσίες. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, προκαλώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις και καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Στον δήμο Αγίου Βασιλείου, δε, η φωτιά πέρασε μέσα στον οικισμό, με τις φλόγες να καίνε κατοικίες και να προκαλούν σοβαρές καταστροφές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

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Ρέθυμνο: Στο Φοινικόδασος η φωτιά

Καλύτερη είναι η εικόνα σήμερα στο Ρέθυμνο, ενώ σε όλη την Ελλάδα καταγράφονται τουλάχιστον 20 ενεργές εστίες.

«Οι φωτογραφίες καταδεικνύουν ότι η καταστροφή δεν είναι εκτεταμένη στο σύνολο του φοινικοδάσους, όπως αρχικά εκφράστηκαν ανησυχίες, αλλά περιορίζεται σε συγκεκριμένο τμήμα της περιοχής, κυρίως στην έκταση που βρίσκεται κοντά στις εκβολές του ποταμού. Το μεγαλύτερο μέρος του μοναδικού αυτού φυσικού οικοσυστήματος παραμένει διατηρημένο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις επιτόπιες αυτοψίες και το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό», αναφέρει η περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνης.

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Ωστόσο, στην περιοχή η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται, καθώς οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν αναζωπυρώσεις της φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης και του Ασώματου.

Μετά τις 16:00 δόθηκε η οδηγία για νέα εκκένωση περιοχών, μέσω μηνυμάτων του 112. Ειδικότερα, οι πολίτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή Δριμίσκος προς το Σπήλι και από τις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγεια.

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Άρτα: Προληπτική μεταφορά ευάλωτων ατόμων λόγω της πυρκαγιάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Άρτας, με κατεύθυνση προς τη Φλωριάδα Αιτωλοακαρνανιας. Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασικες εκτάσεις, ενώ οι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

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Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Κώστας Παπασιώζος έδωσε εντολή για την προληπτική μεταφορά ηλικιωμένων, ευάλωτων ομάδων και ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα από το Κομπότι, σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας, σε ξενοδοχείο.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος -μετά την ενίσχυση των δυνάμεων- 50 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

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