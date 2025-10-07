Έκρηξη σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου: Έρευνα για εκρηκτικό μηχανισμό

Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 7/10, σε γνωστή ντισκοτέκ επί της οδού Μιχαλακοπούλου, στα Ιλίσια.

Το κατάστημα ήταν κλειστό την ώρα της έκρηξης, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί, παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στην επιχείρηση όσο και σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από το σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό. Μάρτυρες από την περιοχή ανέφεραν ότι είδαν τέσσερα άτομα να πετούν ένα αντικείμενο προς το μαγαζί και να τρέπονται σε φυγή αμέσως μετά.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για να ερευνήσουν τα αίτια και τη φύση της έκρηξης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να διευκρινιστούν τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό.