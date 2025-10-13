Έφοδος της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ για έλεγχο πληρωμών της περιόδου 2014 - 2025

Έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 13/10 στα γραφεία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), στο πλαίσιο ελέγχου των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία δωδεκαετία, από το 2014 έως το 2025.

Σύμφωνα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που επικαλείται πληροφορίες από τον Οργανισμό, το κλιμάκιο της OLAF ζήτησε την πλήρη συνδρομή του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει τεθεί στη διάθεση των ευρωπαίων ελεγκτών προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Ο έλεγχος αφορά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την ορθή διαχείριση και καταβολή των ενισχύσεων και αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί σε δικαιούχους αγρότες και παραγωγούς στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων. Η OLAF εξετάζει εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις πληρωμές.

Η διάρκεια της επιτόπιας έρευνας εκτιμάται ότι θα είναι πολλαπλών ημερών, ανάλογα με το εύρος των δεδομένων που θα ζητηθεί να ελεγχθούν.

Όπως επισημαίνουν πηγές του Οργανισμού, η σε εξέλιξη έρευνα ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις σε προγραμματισμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για το επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό–Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), βρίσκονταν στην τελική ευθεία οι πληρωμές:

για οφειλές του 2024,

για δύο προγράμματα που αφορούν τη μελισσοκομία και τον οίνο,

για τις δράσεις βιολογικής γεωργίας και μελισσοκομίας,