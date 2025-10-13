Έφοδος της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ για έλεγχο πληρωμών της περιόδου 2014 - 2025

Σύμφωνα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που επικαλείται πληροφορίες από τον Οργανισμό, το κλιμάκιο της OLAF ζήτησε την πλήρη συνδρομή του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει τεθεί στη διάθεση των ευρωπαίων ελεγκτών προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.
Ο έλεγχος αφορά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την ορθή διαχείριση και καταβολή των ενισχύσεων και αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί σε δικαιούχους αγρότες και παραγωγούς στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων. Η OLAF εξετάζει εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις πληρωμές.
Η διάρκεια της επιτόπιας έρευνας εκτιμάται ότι θα είναι πολλαπλών ημερών, ανάλογα με το εύρος των δεδομένων που θα ζητηθεί να ελεγχθούν.
Όπως επισημαίνουν πηγές του Οργανισμού, η σε εξέλιξη έρευνα ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις σε προγραμματισμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για το επόμενο διάστημα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό–Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), βρίσκονταν στην τελική ευθεία οι πληρωμές:
- για οφειλές του 2024,
- για δύο προγράμματα που αφορούν τη μελισσοκομία και τον οίνο,
- για τις δράσεις βιολογικής γεωργίας και μελισσοκομίας,
- καθώς και για αποζημιώσεις που αφορούν φερτά υλικά και ζωοτροφές.