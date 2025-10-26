ΣΥΡΙΖΑ για πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις ΕΑΣ στο Λαύριο: Άμεσα μέτρα προστασίας για εργαζόμενους και κατοίκους

Ανακοίνωση εξέδωσε το Τμήμα Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ στο Λαύριο ζητώντας άμεσα μέτρα τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους εργαζόμενους της περιοχής.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το περιστατικό πυρκαγιάς που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 25 Οκτωβρίου 2025, σε χώρο δίπλα από κοντέινερ στο εργοστάσιο των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) στο Λαύριο.

Το γεγονός αυτό ανέδειξε εκ νέου τις σοβαρότατες ελλείψεις στην ασφάλεια και την πυροπροστασία των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, οι οποίες βρίσκονται εντός κατοικημένης περιοχής και σε άμεση γειτνίαση με βιομηχανικές υποδομές.

Η αποτυχία προετοιμασίας σε διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων είναι εμφανής με την κυβέρνηση να φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη. Η ανάθεση της φύλαξης και της πυρασφάλειας σε ιδιωτικούς εργολάβους εγείρει σοβαρά ζητήματα συνολικής επάρκειας, συντονισμού και λογοδοσίας.

Υπενθυμίζεται πως τόσο η παραμονή εκατοντάδων τόνων αποβλήτων στο χώρο των ΕΑΣ, όσο και τα πρόσφατα δρομολόγια μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων εκρηκτικών υλών μέσα από την πόλη, χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση της Πολιτείας, συνθέτουν μια εκρηκτική κατάσταση που εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο για τις ανθρώπινες ζωές και το περιβάλλον.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ζητά:

Άμεση και πλήρη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς από τις αρμόδιες αρχές και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων,

Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τα υλικά που ενεπλάκησαν στο περιστατικό και πιθανές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και τη δημόσια υγεία,

Επανέλεγχο των συνθηκών ασφαλείας στο εργοστάσιο των ΕΑΣ και εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων πρόληψης βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης,

Απομάκρυνση και ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων,

Επανεξέταση του πλαισίου ανάθεσης κρίσιμων λειτουργιών, όπως η πυρασφάλεια, σε ιδιωτικούς αναδόχους με στόχο τη διασφάλιση δημόσιου ελέγχου και ευθύνης.

Η Πολιτεία οφείλει να ενεργήσει τάχιστα για την προστασία των εργαζομένων, των κατοίκων και του περιβάλλοντος. Η ασφάλεια και η δημόσια υγεία δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο οικονομικού κόστους ή διαχειριστικής αδράνειας».