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ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις - Ελεύθεροι με όρους ο λογιστής, η σύζυγος και ο πατέρας του αρχηγού
Ειδήσεις
18:38 - 27 Οκτ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις - Ελεύθεροι με όρους ο λογιστής, η σύζυγος και ο πατέρας του αρχηγού

Reporter.gr Newsroom
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Με τρεις νέες προφυλακίσεις συνεχίστηκε τη Δευτέρα 27/10 ο κύκλος των απολογιών για το πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβάζοντας τον αριθμό των προφυλακισθέντων στους 13. 

Η υπόθεση αφορά το εκτεταμένο κύκλωμα που φέρεται να είχε καταχραστεί εκατομμύρια ευρώ από αγροτικές επιδοτήσεις, μέσω πλαστών δηλώσεων και παραποιημένων στοιχείων γης.

Την ίδια ώρα, τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων ο λογιστής που θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στη διαχείριση των οικονομικών του κυκλώματος, καθώς και ο πατέρας του φερόμενου αρχηγού.

Ο λογιστής, στην απολογία του, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή στην παράνομη δραστηριότητα, ρίχνοντας την ευθύνη σε συνεργάτη του:

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είχα έναν συνεργάτη στο γραφείο που συνεργαζόταν με μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9, και μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα. Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις ο ίδιος και δεν απέκτησα χρήματα από επιδοτήσεις».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η στάση του και η παροχή εγγράφων στοιχείων στις αρχές φέρονται να επηρέασαν την ποινική του μεταχείριση, οδηγώντας στην απόφαση να αφεθεί ελεύθερος με όρους.

Ο πατέρας του φερόμενου αρχηγού, που επίσης αφέθηκε ελεύθερος, ανέφερε: «Μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου, δουλεύοντας 40 χρόνια ως αγρότης. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου. Τώρα τα άκουσα κι εγώ πρώτη φορά».

Απομένει μόνο η απολογία ενός ακόμη κατηγορουμένου, ο οποίος νοσηλεύεται και θα εξεταστεί από τις δικαστικές αρχές στο νοσοκομείο.

Προφυλακιστέος ο φερόμενος αρχηγός: Παραδέχθηκε μερικώς τις κατηγορίες

Ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, ο οποίος θεωρείται ο εγκέφαλος του κυκλώματος, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την πολύωρη απολογία του. Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε μέρος των πράξεων που του αποδίδονται, αφήνοντας ωστόσο αιχμές για «διεύρυνση» των κατηγοριών: «Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα να βαφτίζονται εγκληματική οργάνωση. Ο καθένας είχε ατομική ευθύνη. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με αυτό».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 38χρονος εκμεταλλεύτηκε τη γνώση του για τη λειτουργία των κέντρων υποβολής δηλώσεων και φέρεται να εντόπιζε αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους κατόχους τους. Τα καταχωρούσε στο Ε9 τρίτων προσώπων χρησιμοποιώντας τους δικούς του κωδικούς taxisnet, με στόχο να καρπωθεί παράνομα τις επιδοτήσεις.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού

Η σύζυγος του 38χρονου, που φέρεται να είχε ρόλο στη διαχείριση και στο ξέπλυμα των χρημάτων, αφέθηκε ελεύθερη με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι).

Στην απολογία της, υποστήριξε πως δεν γνώριζε τη δραστηριότητα του πρώην συζύγου της: «Έχω δική μου επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση. Τα χρήματα στους λογαριασμούς μου προέρχονται από την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη».

Οι αρχές εξετάζουν τις διευθύνσεις IP από τις οποίες υποβάλλονταν οι δηλώσεις επιδοτήσεων, πολλές εκ των οποίων φαίνεται να αντιστοιχούν στο όνομά της. Παράλληλα, στους τραπεζικούς της λογαριασμούς έχουν εντοπιστεί ποσά που προέρχονταν από συναλλαγές μεταξύ μελών της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ζευγάρι είχε προχωρήσει τον περασμένο Ιούλιο σε εικονικό διαζύγιο, προκειμένου να προστατεύσει περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση ελέγχου.

Η έρευνα των αρχών για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελικές και οικονομικές υπηρεσίες εξετάζουν δεκάδες πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται έμμεσα, καθώς και ύποπτες ροές χρημάτων σε λογαριασμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό.

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