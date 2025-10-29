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Μήνυμα της Γκίλφοϊλ για την 28η Οκτωβρίου: Τιμούμε το ακατάβλητο ελληνικό φρόνημα
Ειδήσεις
17:47 - 29 Οκτ 2025

Μήνυμα της Γκίλφοϊλ για την 28η Οκτωβρίου: Τιμούμε το ακατάβλητο ελληνικό φρόνημα

Reporter.gr Newsroom
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Με μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, η κ. Γκίλφοϊλ συνόδευσε το μήνυμά της με βίντεο που περιλάμβανε στιγμιότυπα από τις παρελάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα φιλίας και αλληλεγγύης προς τον ελληνικό λαό.

Στο πλήρες μήνυμά της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπογράμμισε τη σημασία του «ΟΧΙ» ως παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας και αξιοπρέπειας: «Η Ημέρα του ΟΧΙ αποτελεί μια διαχρονική υπενθύμιση ότι η ελευθερία κερδίζεται με θάρρος, όχι με άνεση. Όταν η Ελλάδα είπε “ΟΧΙ” στην τυραννία, είπε “ΝΑΙ” στην πίστη, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Σήμερα, τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα και τον αδιάσπαστο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας».

{https://www.instagram.com/reel/DQXs1njDp2M/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

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