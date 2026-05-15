Διαμαντοπούλου: Η χώρα χρειάζεται πολιτική ουσίας, όχι κλίμα τοξικότητας και αποπροσανατολισμού

Η Άννα Διαμαντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η δημόσια συζήτηση διολισθαίνει σε προσωπικές επιθέσεις και τοξικό κλίμα, αντί να επικεντρώνεται στα ουσιαστικά ζητήματα της χώρας, όπως η ασφάλεια, η οικονομία και οι θεσμοί.

Με αφορμή την υπόθεση του drone που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην ελληνική ΑΟΖ, έκανε λόγο για σοβαρό ζήτημα εθνικής ασφάλειας και περιβαλλοντικού κινδύνου, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Παράλληλα, επέκρινε τη στάση του υπουργείου Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό υποβαθμίστηκε δημόσια.

Η ίδια συνέκρινε την αντίδραση της Ελλάδας με εκείνη της Λετονίας σε ανάλογο περιστατικό με drones, σημειώνοντας ότι στη χώρα μας το θέμα πέρασε σε δεύτερο πλάνο, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώθηκε σε επιθέσεις κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά σαφείς απαντήσεις για την προέλευση και το περιεχόμενο του drone, καθώς και για τις ευθύνες διαχείρισης του περιστατικού, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική σύγκρουση πρέπει να παραμένει θεσμική και όχι προσωπική.

Αναλυτικά η ανάρτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου αναφέρει:

«Και για να επιστρέψουμε στην πραγματική πολιτική: μετά τις απαντήσεις που έδωσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ελπίζω να κλείσει επιτέλους αυτός ο κύκλος των προσωπικών επιθέσεων.

Την ίδια στιγμή, στη χώρα εισήλθε ένα ακυβέρνητο drone, φορτωμένο με εκρηκτική ύλη και τρεις πυροκροτητές στην πλώρη, το οποίο κινούνταν ανενόχλητο σε μια θαλάσσια περιοχή με έντονη κυκλοφορία κρουαζιερόπλοιων και πολιτικών σκαφών. Μιλάμε για έναν υπαρκτό κίνδυνο: για πιθανή μεταφορά του πολέμου στην Αδριατική, για ενδεχόμενο περιβαλλοντικής καταστροφής εντός της ελληνικής ΑΟΖ, για ένα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας που μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί πειστικά.

Κι όμως, οι πρώτες δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας έγιναν σε χαλαρό κλίμα, με γέλια και με μια εμφανή προσπάθεια υποβάθμισης του γεγονότος, επειδή – όπως ειπώθηκε – "δεν ήταν σε Ελληνικά χωρικά ύδατα". Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν σαφείς εξηγήσεις, ενώ ο ίδιος ο Υπουργός μοιάζει να θέτει ερωτήματα και φόβους σαν να βρίσκεται στην αντιπολίτευση, επαναλαμβάνοντας μέχρι και για το στεγαστικό θέσεις που εδώ και καιρό διατυπώνει η αντιπολίτευση.

Στη Λετονία δημιουργήθηκε πολιτική κρίση όταν drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας. Στην Ελλάδα, αντίθετα, το θέμα πέρασε σχεδόν στα ψιλά, ενώ για δύο ημέρες η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από προσωπικές επιθέσεις κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το ΠΑΣΟΚ και ο Μιχάλης Κατρίνης ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις:

Ποια είναι η προέλευση του drone;

Πώς βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα;

Περιέχει επικίνδυνες ύλες για την ασφάλεια των πολιτών;

Διαθέτει συστήματα καταγραφής ή εντοπισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια;

Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη;

Είναι πλέον θέμα των πολιτών να αποφασίσουν ποιες είναι οι πραγματικές πολιτικές προτεραιότητες της χώρας. Μπαίνουμε, όπως φαίνεται, σε μια δύσκολη και τοξική προεκλογική περίοδο. Η πολιτική σύγκρουση μπορεί να είναι σκληρή. Οφείλει όμως να παραμένει πολιτική και θεσμική, με επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα της χώρας: την ασφάλεια, την οικονομία, τους θεσμούς και την καθημερινότητα των πολιτών».