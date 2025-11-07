Μαραθώνιος: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο (8-9/11) – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί
Ειδήσεις
19:30 - 07 Νοε 2025

Μαραθώνιος: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο (8-9/11) – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Reporter.gr Newsroom
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σάββατο (8/11) και την Κυριακή (9/11) στην Αθήνα, καθώς θα διεξαχθεί ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας. 

Το Σάββατο 8-11-2025 κατά τις ώρες 17.00΄ έως 20.40΄, θα διεξαχθούν δύο (2) διαδοχικοί Αγώνες Δρόμου (5 χλμ. & 5km Universities Night Run) από Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Ρήγα Φεραίου – δεξιά Ακαδημίας – αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας – αναστροφή επί της Λ. Βασ. Σοφίας – διασταύρωση ΝΙΜΙΤΣ – Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Hilton) – Ηρώδου Αττικού – είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου – είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Τερματισμός.

Οι κλειστοί δρόμοι

  • Γ.1. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων:
    Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, από την 06:00 ώρα του Σαββάτου 08/11/2025 έως την 18:30 της Κυριακής 09/11/2025.
  • Γ.2. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από την 08:00 έως την 20:30 ώρα του Σαββάτου 08/11/2025.
  • Γ.3. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 09:00 ώρα του Σαββάτου 08/11/2025 έως την 18:30 της Κυριακής 09/11/2025:
  • Γ.3.1. Λ. Μεσογείων, από το ύψος της Λ. Π. Κανελλοπούλου έως το ύψος της οδού Φειδιππίδου.
  • Γ.3.2. Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της.
  • Γ.3.3. Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της.
  • Γ.3.4. Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.
  • Γ.3.5. Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου.
  • Γ.3.6. Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.
  • Γ.3.7. Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.
  • Γ.3.8. Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.
  • Γ.3.9. Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.
  • Γ.3.10. Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.
  • Γ.3.11. Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Γ.3.12. Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.
  • Γ.3.13. Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
  • Γ.3.14. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.
  • Γ.3.15. Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.
  • Γ.3.16. Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.
  • Γ.3.17. Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.
  • Γ.4. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 14:00 έως την 21:00 ώρα του Σαββάτου 08/11/2025:
  • Γ.4.1. Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γ.4.2. Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γ.4.3. Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Γ.4.4. Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γ.4.5. Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και Λ. Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γ.4.6. Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Γ.4.7. Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γ.4.8. Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.
  • Γ.4.9. Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.
  • Γ.4.9. Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γ.4.10. Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γ.4.11. Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γ.4.12. Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γ.4.13. Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γ.4.14. Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γ.4.15. Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γ.4.16. Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γ.4.17. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γ.4.18. Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.
  • Γ.4.19. Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.
  • Γ.5. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από την 14:00 έως την 21:00 ώρα του Σαββάτου 08/11/2025.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10-11-2024:

Την Κυριακή 9-11-2025 θα διεξαχθεί ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών κατά τις ώρες 09.00΄ έως 18.20΄, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Μαραθώνας – Λ. Μαραθώνος – είσοδος στον Τύμβο (αριστερό ρεύμα) – έξοδος από Τύμβο (δεξιό ρεύμα) – Λ. Μαραθώνος – ανισόπεδος κόμβος Σταυρού – Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου – κόμβος Κηφισίας/Αλεξάνδρας – Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

Οι κλειστοί δρόμοι

  • Δ.1. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από την 04:00 έως την 13:00 ώρα της Κυριακής 09/11/2025.
  • Δ.2. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από την 05:00 έως την 18:30 ώρα της Κυριακής 09/11/2025.
  • Δ.3. Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας ΚΑΙ ορίου ταχύτητας την Κυριακή 09-11-2025:
  • Δ.3.1. Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων και της Λ. Κάτω Σουλίου, κατά τις ώρες 05:00 – 08:00:
    α) Καθορισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας
    αντίθετης ροής (αντιδρόμηση), για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών,
    β) Καθορισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας
    αποκλειστικής κυκλοφορίας οχημάτων διοργανωτών, διαπιστευμένων οχημάτων και
    οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.
    γ) Καθορισμός ανωτάτου ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.
  • Δ.3.2. Καθορισμός και των δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας του ρεύματος προς Λ. Μαραθώνος της Λ. Κάτω Σουλίου, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση από Λ. Μαραθώνος προς και μέχρι την οδό Αγ. Μαρίνας, για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών, κατά τις ώρες 05:00 – 08:00.
  • Δ.3.3. Καθορισμός της οδού Αγίας Παρασκευής στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αρχίας και Αγ. Παντελεήμονα, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Παντελεήμονα.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των λεωφορείων και των Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεταφοράς των αθλητών, θα πραγματοποιείται μέσω των κάτωθι οδικών διαδρομών:

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ:
Λ. Μαραθώνος – είσοδος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα της Λ. Μαραθώνος – αριστερά Δημοκρατίας – αριστερά Λ. Μαραθώνος – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – συνέχεια Λ. Κάτω Σουλίου (στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μαραθώνος με κατεύθυνση προς Αθήνα).
Τα λεωφορεία που θα παραμείνουν στον δημοτικό χώρο στάθμευσης της οδού Αγίας Μαρίνας μετά την αποβίβαση των αθλητών θα στρίψουν αριστερά στην Λ.Κ.Σουλίου (αριστερή λωρίδα προς Κ.Σούλι) και θα στρίψουν δεξιά στην ανώνυμη ασφάλτινη οδό (κατάστημα PET ΚΛΗΜΗΣ) και θα σταθμεύσουν στα δυο δημοτικά πάρκινγκ.

Ι.Χ.Ε. οχήματα (Από Αθήνα):
Λ. Μαραθώνος – κίνηση στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μαραθώνα – δεξιά Λ. Κάτω Σουλίου – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – δεξιά Αγ. Μαρίνας – δεξιά Ελευθερίας – αριστερά Δημοσθένους – δεξιά Αγ. Παντελεήμονα – αριστερά Φειδιππίδου – αριστερά Λ. Μαραθώνος.

Ι.Χ.Ε. οχήματα (Από Λίμνη Μαραθώνα):

  • Λ. Μαραθώνος– ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – αριστερά Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας – δεξιά Λ. Μαραθώνος.
  • Δ.4. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών την Κυριακή 09-11-2025:
  • Δ.4.1. Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00- 13.30.
  • Δ.4.2. Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του Τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00- 13.30.
  • Δ.4.3. Λ. Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 05.00- 10.30.
  • Δ.4.4. Δημοκρατίας, στο τμήμα μεταξύ Λ. Μαραθώνος (γέφυρα Δημοκρατίας) έως και την Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00- 13.30.
  • Δ.4.5. Δημοκρατίας, στο τμήμα μεταξύ οδού Λόφου έως και την Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο Μαραθώνα κατά τις ώρες 05.00- 13.30.
  • Δ.4.6. Χρ. Σμύρνης, στο τμήμα μεταξύ ανώνυμης οδού (μετά την οδό Παγκόσμιας Φιλίας) έως και την οδό Μιλήτου και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 05.00- 13.30.
  • Δ.4.7. Σπηλαίου Πανός, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από την 12:00 ώρα της 08/11/2025 έως την 13:30 ώρα της 09/11/2025.
  • Δ.4.8. Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Κάτω Σουλίου και Διονύσου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.30 – 15.00.
  • Δ.4.9. Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Διονύσου και Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00 – 16.45.
  • Δ.4.10. Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.30 – 18.30.
  • Δ.4.11. Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Ραφήνα, κατά τις ώρες 07.00- 15.00.
  • Δ.4.12. Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 07.00- 16.30.
  • Δ.4.13. Έξοδος 15 Αττικής Οδού (Λ. Μαραθώνος) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00-16.00.
  • Δ.5. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 05:00 έως την 13:00 ώρα της Κυριακής 09/11/2025:
  • Δ.5.1. Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Δ.5.2. Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Δ.5.3. Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Δ.5.4. Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Δ.5.5. Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Δ.5.6. Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Δ.5.7. Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Δ.5.8. Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Δ.5.9. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Δ.5.10. Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.
  • Δ.5.11. Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.
  • Δ.6. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 05:00 έως την 18:30 ώρα της Κυριακής 09/11/2025:
  • Δ.6.1. Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Δ.6.2. Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Δ.6.3. Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Δ.6.4. Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Αμαλίας και της Λεωφόρου Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Δ.6.5 Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και της Λεωφόρου Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Δ.6.6. Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Δ.6.7. Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Δ.6.8. Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.
  • Δ.6.9. Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.
  • Δ.7. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 06:00 έως την 18:30 ώρα της Κυριακής 09/11/2025:
  • Δ.7.1. Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Δ.7.2. Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Δ.7.3. Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.
  • Δ.7.4. Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων.
  • Δ.7.5. Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Αλεξάνδρας.
  • Δ.7.6. Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Κηφισίας.
  • Δ.8. Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) στη Μαραθώνια διαδρομή κατά τις ώρες, που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:
  • Δ.8.1. Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμου Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).
  • Δ.8.2. Λ. Μαραθώνος – Αρτέμιδος – Φειδιππίδου (Δήμου Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).
  • Δ.8.3. Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας (Δήμου Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).
  • Δ.8.4. Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου).
  • Δ.8.5. Λ. Μαραθώνος & Αγ. Δημητρίου – Ελ. Βενιζέλου (Δ/νση Μοναξιά -Παλλήνη).
  • Δ.8.6. Λ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου-Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμου Παλλήνης-Γέρακα).
  • Δ.8.7. Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων (Σταυρός Αγ. Παρασκευής – Δήμος Αγ. Παρασκευής).
  • Δ.8.8. Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου – Ελπίδος (Δήμου Αγ. Παρασκευής).
  • Δ.8.9. Λ. Μεσογείων & Λ. Κατεχάκη (Δήμος Αθηναίων).
  • Δ.8.10.Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (Δήμος Αθηναίων), μόνο για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι ανωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δύνανται να παραταθούν ή και να μειωθούν ανάλογα με την εξέλιξη των αγώνων με ευθύνη των Διοικούντων Αξιωματικών των εμπλεκομένων Υπηρεσιών μας (Υ.Τ. Αθηνών – Β΄ Τ.Τ. Β/Α Αττικής – Τ.Τ. Αττικής Οδού-Τ.Τ. Καλλιθέας).

Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα με ειδικές διαπιστεύσεις και αυτά της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του ΕΚΑΒ.

Περισσότερες διευκρινίσεις/πληροφορίες θα παρέχονται το Σάββατο 8-11-2025 κατά τις ώρες 12.00′ έως 22.00′ και την Κυριακή 9-11-2025 κατά τις ώρες 06.00΄ έως 20.00΄, από το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου στα τηλέφωνα:

  • 210 8708 237,
  • 210 8708 238,
  • 210 8708 239.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

