ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δονούσα: Πρωτοφανές πρόστιμο 1,7 εκατ. ευρώ σε 63χρονο για βασανισμό ζώων
Ειδήσεις
20:36 - 11 Νοε 2025

Δονούσα: Πρωτοφανές πρόστιμο 1,7 εκατ. ευρώ σε 63χρονο για βασανισμό ζώων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα πρωτοφανές πρόστιμο ύψους πάνω από 1,7 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε σε έναν 63χρονο στη Δονούσα, ο οποίος κατηγορείται για κακοποίηση ζώων. 

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έφοδο σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, έπειτα από καταγγελία για κακομεταχείριση, όπου διαπιστώθηκε ότι είχαν συγκεντρωθεί 58 γάτες σε άθλια κατάσταση, υποσιτισμένες και κλειδωμένες.

Ο χώρος, που περιλάμβανε παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο τα οποία δεν λειτουργούσαν πλέον, μαρτυρούσε την παραμέληση και την κακοποίηση των ζώων. Το ύψος του προστίμου θεωρείται πρωτοφανές για αντίστοιχες παραβάσεις, ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την καταλογισμό πρόσθετων παραβάσεων, όπως η έλλειψη βιβλιαρίων υγείας και τσιπ των ζώων.

Συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Νάξου με δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, βάσει του νόμου περί προστασίας των ζώων.

Ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις στο Μοσχάτο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αργολίδα: Σύλληψη 81χρονου που έσερνε σκύλο με το αυτοκίνητό του
Ειδήσεις

Αργολίδα: Σύλληψη 81χρονου που έσερνε σκύλο με το αυτοκίνητό του

Ευρωκοινοβούλιο: Προτείνει αυστηρότερους κανόνες για καλή διαβίωση και ιχνηλασιμότητα σκύλων και γατών
Ειδήσεις

Ευρωκοινοβούλιο: Προτείνει αυστηρότερους κανόνες για καλή διαβίωση και ιχνηλασιμότητα σκύλων και γατών

Κτηνίατρος Όλιβερ: Δεν υπήρχε περίπτωση να επιζήσει-Κακοποιήθηκε από άνθρωπο
Ειδήσεις

Κτηνίατρος Όλιβερ: Δεν υπήρχε περίπτωση να επιζήσει-Κακοποιήθηκε από άνθρωπο

#CancelArachova: Οργή στο διαδίκτυο για τον δολοφόνο του Όλιβερ
Ειδήσεις

#CancelArachova: Οργή στο διαδίκτυο για τον δολοφόνο του Όλιβερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 20:10

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ στις πρώτες θέσεις - Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ