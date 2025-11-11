Δονούσα: Πρωτοφανές πρόστιμο 1,7 εκατ. ευρώ σε 63χρονο για βασανισμό ζώων

Ένα πρωτοφανές πρόστιμο ύψους πάνω από 1,7 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε σε έναν 63χρονο στη Δονούσα, ο οποίος κατηγορείται για κακοποίηση ζώων.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έφοδο σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, έπειτα από καταγγελία για κακομεταχείριση, όπου διαπιστώθηκε ότι είχαν συγκεντρωθεί 58 γάτες σε άθλια κατάσταση, υποσιτισμένες και κλειδωμένες.

Ο χώρος, που περιλάμβανε παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο τα οποία δεν λειτουργούσαν πλέον, μαρτυρούσε την παραμέληση και την κακοποίηση των ζώων. Το ύψος του προστίμου θεωρείται πρωτοφανές για αντίστοιχες παραβάσεις, ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την καταλογισμό πρόσθετων παραβάσεων, όπως η έλλειψη βιβλιαρίων υγείας και τσιπ των ζώων.

Συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Νάξου με δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, βάσει του νόμου περί προστασίας των ζώων.

Ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις στο Μοσχάτο.