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Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά
Ειδήσεις
21:53 - 07 Ιουν 2026

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Reporter.gr Newsroom
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Βαρύτατες διοικητικές κυρώσεις επιβλήθηκαν σε 55χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, έπειτα από καταγγελία για εγκατάλειψη εννέα γατιών σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας φέρεται να εγκατέλειψε τα ζώα στο συγκεκριμένο σημείο, με την πράξη του να γίνεται άμεσα αντιληπτή, οδηγώντας στην κινητοποίηση της αστυνομίας και στη σύλληψή του.

Σε βάρος του 55χρονου βεβαιώθηκαν συνολικά εννέα διοικητικά πρόστιμα, ένα για κάθε γατάκι που εγκαταλείφθηκε, ύψους 30.000 ευρώ ανά ζώο. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 270.000 ευρώ για κακοποίηση και εγκατάλειψη ζώων συντροφιάς.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε επιπλέον πρόστιμο 300 ευρώ για παράβαση που αφορά τη μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης (τσιπ).

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηροποίησης των ελέγχων και των ποινών για κακοποίηση ζώων, με τις αρχές να υπογραμμίζουν ότι η εγκατάλειψη ζώων συντροφιάς αντιμετωπίζεται πλέον με ιδιαίτερα υψηλά διοικητικά πρόστιμα.

Η δικογραφία έχει σχηματιστεί και η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει τη δικαστική οδό, ενώ ταυτόχρονα τα πρόστιμα παραμένουν σε ισχύ.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/06/2026 - 21:53
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