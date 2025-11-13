Φωτιά σε 4 σκάφη στη Μαρίνα Ζέας - Βυθίστηκαν 3

Φωτιά σε σκάφη στη Μαρίνα Ζέας ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11).

Στην περιοχή έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα αλλά και πλοιάρια της πυροσβεστικής και του λιμενικού για ρίψεις νερού από θαλάσσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο σε σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στη Μαρίνα Ζέας, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενα σκάφη, με αποτέλεσμα τα τρία να έχουν βυθιστεί ενώ το τέταρτο έχει πάρει κλίση.

