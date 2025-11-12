ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Performance Technologies: Βραβεύτηκε με το Microsoft Partner of the Year Award 2025 για την Ελλάδα
Επιχειρήσεις
22:44 - 12 Νοε 2025

Performance Technologies: Βραβεύτηκε με το Microsoft Partner of the Year Award 2025 για την Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Performance Technologies ανακοίνωσε σήμερα ότι βραβεύτηκε με το Microsoft Partner of the Year Award 2025 για την Ελλάδα, για τις λύσεις της στους τομείς Azure VMware Solution και Digital & App Innovation.

Η διάκριση αυτή τιμά την εταιρεία ανάμεσα σε κορυφαίους συνεργάτες της Microsoft παγκοσμίως, για την καινοτομία, την τεχνογνωσία και τον ουσιαστικό αντίκτυπο που προσφέρει στους πελάτες της, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες Microsoft.

«Είναι μεγάλη μας τιμή να αναγνωριζόμαστε από τη Microsoft ως Partner of the Year για την Ελλάδα το 2025», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Χρονόπουλος, Cloud Business Unit Director της Performance Technologies. «Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να βοηθάμε τις επιχειρήσεις να εκσυγχρονίσουν την υποδομή και τις εφαρμογές τους στο Microsoft Azure, επιταχύνοντας την υιοθέτηση του cloud, ενισχύοντας την ευελιξία και δημιουργώντας νέα επιχειρηματική αξία. Είναι το αποτέλεσμα της αφοσίωσης της ομάδας μας και της εμπιστοσύνης των πελατών μας καθώς συνεργαζόμαστε για να διαμορφώσουμε το μέλλον της cloud εποχής.»

Τα Microsoft Partner of the Year Awards αναγνωρίζουν συνεργάτες που ανέπτυξαν και υλοποίησαν εξαιρετικές λύσεις και υπηρεσίες βασισμένες στο Microsoft Cloud, καθώς και καινοτομίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι νικητές επιλέχθηκαν μεταξύ περισσότερων από 4.600 υποψηφιοτήτων από πάνω από 100 χώρες.

Η Performance Technologies ξεχώρισε για τις πρωτοποριακές λύσεις Azure Migration και Application Modernization, που βοηθούν μεγάλες επιχειρήσεις να μεταβούν απρόσκοπτα στο cloud και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Microsoft οικοσυστήματος για βελτίωση της αποδοτικότητας και επιτάχυνση της καινοτομίας.

«Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την ομάδα της Performance Technologies για την ανάδειξή της ως Microsoft Partner of the Year για την Ελλάδα» δήλωσε η Γιάννα Ανδρονοπούλου, GeneralManagerGreece, Cyprus, Malta της Microsoft. «Η διάκριση αυτή δεν είναι μόνο αναγνώριση της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας που χαρακτηρίζουν την ομάδα, αλλά και μέρος της συνολικής μας προσπάθειας να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό οικοσύστημα συνεργασιών που επιταχύνει τον ψηφιακό και τον AI μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Μέσα από προηγμένες λύσεις και υπηρεσίες, συμβάλλουμε μαζί στη μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα μέλλον πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της χώρας. Είμαστε περήφανοι που η Performance Technologies αποτελεί έναν από τους πλέον στρατηγικούς μας συνεργάτες σε αυτό το όραμα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λευκός Οίκος: Πιθανότατα δεν θα δημοσιευθούν τα στοιχεία για απασχόληση και πληθωρισμό Οκτωβρίου
Ειδήσεις

Λευκός Οίκος: Πιθανότατα δεν θα δημοσιευθούν τα στοιχεία για απασχόληση και πληθωρισμό Οκτωβρίου

Mitsubishi Gas Chemical: Υπογράφει συμφωνία για 1 εκατ. τόνους «πράσινης» μεθανόλης ετησίως από το 2029
Ναυτιλία

Mitsubishi Gas Chemical: Υπογράφει συμφωνία για 1 εκατ. τόνους «πράσινης» μεθανόλης ετησίως από το 2029

Καλαφάτης: Συνδέουμε τα ερευνητικά κέντρα με τις ανάγκες της οικονομίας – Η γνώση γίνεται παραγωγική δύναμη
Πολιτική

Καλαφάτης: Συνδέουμε τα ερευνητικά κέντρα με τις ανάγκες της οικονομίας – Η γνώση γίνεται παραγωγική δύναμη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)
Ακίνητα

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου
Ειδήσεις

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές
Ειδήσεις

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα
Ειδήσεις

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γρηγόρης Νικολόπουλος
26/05/2026 - 00:16

Ατρόμητοι οι ξενοδόχοι μας - αποκλείουν θερμό επεισόδιο παρά τις πολεμικές ιαχές της κυβέρνησης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 23:00

Ο Νετανιάχου διατάζει την κλιμάκωση της επίθεσης στον Λίβανο

Περιβάλλον
25/05/2026 - 22:08

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 22:00

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι

Ειδήσεις
25/05/2026 - 21:33

Πούτιν: Θεσμοθετεί επεμβάσεις στο εξωτερικό με πρόσχημα την «προστασία» Ρώσων πολιτών

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ